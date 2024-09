L’enquête sur le ministère de l’Éducation se poursuit malgré la défaite électorale du législateur

Une enquête sur le Département de l’éducation de l’État d’Oklahoma se poursuivra malgré le fait que le législateur de la Chambre la supervise perdre sa tentative de réélection.

Le Bureau législatif de la transparence fiscale a déjà commencé à examiner les fonds du ministère de l’Éducation et a l’intention de poursuivre l’enquête, a déclaré la directrice par intérim de l’agence, Regina Birchum. Le LOFT est une petite agence d’État qui examine les dépenses des fonds des contribuables de l’Oklahoma et la gestion des programmes publics, et qui fait des recommandations budgétaires à l’Assemblée législative.

« Je peux confirmer que l’évaluation a commencé et que nous procédons avec l’espoir de terminer le travail », a déclaré Birchum à Oklahoma Voice.

Représentant Kevin Wallace, R-Wellston, a convoqué l’enquête le mois dernier après Les législateurs républicains ont soulevé de nombreuses préoccupations et des désaccords avec la gestion des fonds scolaires par le ministère de l’Éducation. Parmi leurs objections figurent des plaintes selon lesquelles l’agence n’a pas correctement distribué l’argent aux districts pour les inhalateurs contre l’asthme et la sécurité des écoles.

La défaite de Wallace au second tour des élections primaires du 27 août n’aura pas d’impact sur l’enquête de LOFT, a déclaré la porte-parole de la Chambre, Tori Garrett.

« Le président Wallace espère que l’enquête sera conclue le plus rapidement possible », a déclaré Garrett.

Le mandat de Wallace prendra fin en novembre. Il dirige l’influent Comité des crédits et du budget de la Chambre et est le coprésident d’un panel de législateurs supervisant le LOFT.

Le comité de surveillance du LOFT pourrait fournir des informations supplémentaires sur l’enquête du ministère de l’Éducation lors de sa prochaine réunion mercredi, a déclaré Birchum. Le comité devrait entendre un rapport du LOFT sur l’Oklahoma Healthcare Authority ce jour-là, selon un avis de réunion.

Ce comité connaîtra un renouvellement important dans les mois à venir. Une combinaison de pertes aux élections primaires, de limites de mandats et de départs volontaires de fonctions publiques signifie que la moitié du comité ne sera pas de retour pour la session législative de 2025.

La sénatrice Julia Kirt, démocrate, représente le district 30, qui comprend Oklahoma City, Bethany et Warr Acres. Elle siège aux comités des crédits, des finances et du bureau législatif de la transparence fiscale, et copréside le caucus législatif sur la santé mentale.

La sénatrice Julia Kirt, démocrate d’Oklahoma City, membre du comité de retour, a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’enquête se poursuive malgré le changement de comité et espère que LOFT pourra fournir des réponses quant à savoir si les écoles de l’Oklahoma reçoivent tous les fonds qui leur sont dus.

« J’aurais aimé que cela commence plus tôt, mais je pense qu’il vaut mieux maintenant que jamais, surtout quand il s’agit de suivre l’argent », a déclaré Kirt. « Je veux dire, plus tôt sera le mieux pour que les choses soient transparentes et que les responsables soient tenus responsables. »

Cependant, le président pro tempore du Sénat, Greg Treat, républicain d’Oklahoma City, a déclaré que les sénateurs du comité devraient se récuser de toute réunion concernant l’enquête LOFT pour éviter un conflit d’intérêts « si nous devons agir sur la base des conclusions ».

Si l’enquête révèle des motifs de destitution contre le directeur du département de l’éducation, le surintendant d’État Ryan Walters, le Sénat agirait comme un tribunal de destitution qui déciderait si la révocation est justifiée. La Chambre devrait d’abord rédiger les articles de destitution et préparer un dossier à défendre devant le Sénat.

Les législateurs de la Chambre superviseront l’enquête LOFT tandis que le Sénat « se tiendra prêt à répondre à toutes les conclusions », a déclaré Treat après l’annonce de l’enquête.

Faisant écho à d’autres démocrates de la Chambre, Kirt a déclaré qu’elle préférerait lancer immédiatement une procédure de destitution pour aller au fond des préoccupations des législateurs et établir une conclusion juridique formelle. Certains républicains de la Chambre ont également exprimé leur soutien à cette mesure. enquête pour savoir si Walters a commis des infractions passibles de destitution.

Le président de la Chambre des représentants, Charles McCall, R-Atoka, a rapidement rejeté l’idée de destitution et a plutôt autorisé Wallace à appeler une enquête LOFT.

Ryan Walters tient une conférence de presse au Capitole de l’État de l’Oklahoma devant la Chambre des représentants, le vendredi 16 août 2024.

Walters lui-même a mis au défi les législateurs de la Chambre de convoquer des audiences de destitution contre luiaccusant ses détracteurs républicains de répandre des mensonges à son sujet à des fins politiques. Il a déclaré qu’il n’avait « aucun problème » à travailler à nouveau avec LOFT.

L’agence de surveillance a récemment examiné les fonds de subvention du ministère de l’Éducation – un enquête qui a révélé que l’administration Walters avait laissé 1,4 million de dollars d’argent inutilisé sur la table lorsqu’elle a choisi de mettre fin prématurément à deux programmes de subventions concurrentielles.

« Nous avons eu une excellente relation de travail avec (LOFT) », a déclaré Walters lors d’une conférence de presse le 16 août. « Nous étions très ouverts. »

