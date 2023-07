L’enquête sur le meurtre de Tupac Shakur donne de nouveaux résultats dans la recherche à domicile – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Pat Johnson/Shutterstock

Le meurtre du rappeur légendaire Tupac Shakur a passé près de 27 ans sans solution. Maintenant, une nouvelle piste est apparue, alors qu’une maison de Las Vegas a été perquisitionnée lundi dans le cadre de l’enquête sur l’homicide vieille de plusieurs décennies. « LVMPD peut confirmer qu’un mandat de perquisition a été signifié à Henderson, Nevada le 17 juillet 2023, dans le cadre de l’enquête en cours sur l’homicide de Tupac Shakur », a déclaré la police de Las Vegas. ABC Nouvelles dans un communiqué du mardi 18 juillet. « Nous n’aurons pas d’autre commentaire pour le moment. »

Le rappeur « Gin & Juice » n’avait que 25 ans lorsqu’il a été abattu alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’une berline BMW noire à Las Vegas le 7 septembre 1996, après avoir assisté à un match de boxe avec le PDG de Death Row. Chevalier Suge. Une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté de la berline et a ouvert le feu, et Tupac est décédé des suites de ses blessures six jours plus tard dans un hôpital local.

Mais aucune arrestation n’a été effectuée dans l’affaire Drive by Shooting, et les spéculations sur sa mort se sont multipliées au cours des décennies qui ont suivi. La mort par balle qui a suivi Grand notoire à Los Angeles le 9 mars 1997, a été lié à la mort de Tupac via une tristement célèbre querelle côte est / côte ouest des années 1990, bien qu’un lien n’ait jamais été formellement prouvé.

La mort de Tupac est survenue tragiquement au sommet de sa carrière, alors que le hit de 1995 « California Love » avec Dr. Dre était devenu presque omniprésent. « Il était heureux, excité » Snoop Dogg a déclaré dans une interview pour les docu-séries FX 2023 Chère maman. « Il avait de l’argent et il était libre. Mais parfois, la progression est une digression, car l’environnement lui était mauvais.

Malgré sa mort tragique, cependant, Tupac semblait savoir qu’il était destiné à un héritage qui durerait bien plus longtemps que ses brèves 25 années de vie. « Si j’étais blanc, je serais comme John Wayne,« , a-t-il dit de manière célèbre Divertissement hebdomadaire en 1994. « Je me sens comme un héros tragique dans une pièce de Shakespeare. Quelqu’un qui s’est tiré par ses bottes, de la pauvreté.

Plus à propos Tupac Shakur

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Jada Pinkett Smith & Tupac : Tout savoir sur leur relation étroite

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.