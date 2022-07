L’enquête sur le massacre d’Uvalde révèle des “échecs systémiques” et un manque de leadership

Les policiers n’ont pas donné la priorité au sauvetage de vies plutôt qu’à leur propre sécurité, selon le rapport

Des «échecs systémiques» et un leadership médiocre ont entraîné le nombre élevé de morts dans la fusillade dans une école de la ville d’Uvalde, au Texas, ont conclu les législateurs dans un rapport publié dimanche.

Un homme armé de 18 ans a ouvert le feu à l’école primaire locale de Robb le 24 mai, tuant 21 personnes, dont 19 élèves.

La plupart des victimes sont mortes sur le coup, mais il est probable que certaines personnes qui ont succombé à leurs blessures en se rendant à l’hôpital auraient pu survivre si la police avait agi rapidement et n’avait pas attendu des renforts pendant 73 minutes, a déclaré la Chambre des représentants du Texas dans son rapport. .

“Les intervenants des forces de l’ordre n’ont pas suivi leur formation de tireur actif, et ils n’ont pas donné la priorité au sauvetage de la vie de victimes innocentes plutôt qu’à leur propre sécurité”, le papier de 77 pages lu.

Lire la suite Les flics ont hésité à entrer dans la salle de classe lors d’une fusillade de masse – médias

Au cours de l’enquête, le comité “J’ai trouvé des défaillances systémiques et une mauvaise prise de décision flagrante”, ont souligné les législateurs, ajoutant que “Le manque de leadership aurait pu contribuer à la perte de vie, car les victimes blessées ont attendu plus d’une heure pour obtenir de l’aide, et l’agresseur a continué à tirer sporadiquement avec son arme.”

En dépit “une atmosphère évidente de chaos”, les agents les mieux formés d’autres agences fédérales et étatiques d’application de la loi n’ont offert aucun conseil ou assistance spécifique à la police locale, qui commandait la scène, mais se sont avérés non préparés à assumer la responsabilité, selon le rapport.

Il y avait 376 officiers sur place, mais l’attaquant a pu tirer une centaine de ses 142 coups avant qu’aucun d’entre eux n’entre dans le bâtiment, a-t-il ajouté.

Les législateurs ont également critiqué “une culture regrettable de non-conformité par le personnel scolaire”, qui ont laissé les portes intérieures et extérieures ouvertes en violation des règlements. Cela permettait à une personne armée d’entrer facilement dans une école et d’attaquer les personnes à l’intérieur.

Une autre raison de la tragédie était un échec des communications, selon le journal.

Lire la suite Plusieurs morts dans une fusillade dans une école primaire au Texas

Les enfants à l’intérieur des salles de classe où la fusillade s’était déroulée ont appelé le 911, mais les forces de l’ordre chargées de l’opération à l’école n’ont pas été informées de ces appels d’urgence, ignorant que “que les étudiants et les enseignants avaient survécu à la première rafale de coups de feu.”

“Personne aux commandes n’a analysé ces informations pour reconnaître que l’agresseur empêchait les victimes gravement blessées d’obtenir des soins médicaux”, le document lu.

L’enquête, qui était basée sur les récits de 33 témoins et 39 entretiens informels avec des membres de diverses agences de sécurité, visait à fournir une base de faits afin que les législateurs puissent apporter de futurs changements de politique pour rendre les écoles plus sûres, le représentant Dustin Burrows, un Républicain qui dirigeait le comité, a déclaré lors d’une conférence de presse.

“Si quelqu’un n’a pas réussi à exercer sa formation, si quelqu’un savait qu’il y avait des victimes tuées ou mourantes et qu’il n’en faisait pas plus, je pense que ces agences devront trouver des comptes à rendre à ces officiers”, a-t-il ajouté. dit Burrows.