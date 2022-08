L’enquête sur le dopage de Valieva “atteint les dernières étapes”

Les responsables antidopage russes enquêtent sur le cas de la star du patinage artistique

L’enquête sur le scandale de dopage entourant la star du patinage artistique Kamila Valieva touche à sa fin, selon des responsables de l’Agence antidopage russe (RUSADA).

Le test positif de Valieva pour la trimétazidine, médicament cardiaque interdit, est apparu comme le plus grand scandale des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février, bien que le résultat soit basé sur un échantillon prélevé environ six semaines auparavant lors des championnats de Russie.

RUSADA enquête sur l’échantillon positif et le service de presse de l’organisation a indiqué lundi que le cas de la star de 16 ans sera bientôt résolu.

“A ce stade, l’instruction de cette affaire est dans sa phase finale. Le département d’enquête de la RUSADA fait beaucoup de travail pour collecter des informations et interroger l’entourage de l’athlète », lire une déclaration partagée par Match TV.

“Le cas d’une personne protégée (dans ce cas, un athlète qui avait moins de 16 ans au moment de la violation présumée des règles antidopage) nécessite une enquête approfondie sur le personnel d’encadrement des athlètes.

“Dans les prochaines semaines, les résultats de l’enquête seront transférés au service de traitement des résultats de RUSADA.”

La RUSADA avait été invitée à résoudre l’affaire avant le 8 août, bien que le président de l’Agence mondiale antidopage (AMA), Witold Banka, ait récemment noté que les spécificités de la situation de Valieva – notamment son jeune âge – pourraient signifier que cela prend plus de temps.

«Nous nous attendons à ce qu’ils [RUSADA] doivent organiser bientôt l’audience », Banka a déclaré à Inside the Games fin juillet.

“C’est notre attente et je pense qu’ils le feront bientôt. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous pouvons toujours utiliser la possibilité d’aller directement au CAS [the Court of Arbitration for Sport in Switzerland].

« Laissons-nous un peu de temps pour l’évaluer. Ce mois-ci, RUSADA a demandé des documents et du matériel, ce n’est donc pas comme s’ils avaient arrêté leurs activités.

“Ils suivent et pour autant que je sache, ils prévoient d’organiser l’audience très prochainement. Nous allons le surveiller.

Valieva, qui avait déjà remporté l’or par équipe avec la Russie à Pékin avant que la nouvelle de son test positif n’apparaisse, a été autorisée à participer à l’épreuve individuelle féminine dans la capitale chinoise, mais la pression de l’épreuve a fait des ravages alors qu’elle a chuté à la quatrième place malgré étant le grand favori.

Les responsables russes et les membres de l’équipe de Valieva ont toujours nié tout acte répréhensible, affirmant qu’elle avait passé des tests de dopage avant et après l’échantillon positif qui avait été prélevé lors des championnats de Russie le 26 décembre.

Les représentants de Valieva ont déclaré lors d’une audience d’urgence devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Pékin que la trimétazidine était peut-être entrée dans son système par contamination par des médicaments que son grand-père prenait.

Le panel du TAS a autorisé Valieva à continuer à concourir à Pékin malgré l’alignement du CIO, de l’AMA et de l’Union internationale de patinage (ISU) contre elle.

Entre autres aspects de l’affaire, les responsables russes ont remis en question le retard du laboratoire accrédité par l’AMA à Stockholm, en Suède, qui a analysé l’enquête de Valieva, et pourquoi le résultat n’a été annoncé qu’après le début des Jeux de Pékin.

L’affaire a accru l’attention portée à l’entraîneur de Valieva, l’énorme succès Eteri Tutberidze, le président du CIO Thomas Bach accusant l’entraîneur d’avoir créé un “ambiance glaciale” pour le jeune patineur.

Cependant, Valieva et d’autres ont défendu Tutberidze, dont les autres patineuses Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova ont respectivement remporté l’or olympique et l’argent dans l’épreuve individuelle féminine à Pékin.

Les médailles de l’épreuve par équipe dans laquelle Valieva a joué pour le Comité olympique russe (ROC) n’ont toujours pas été décernées en raison du statut incertain de son cas de dopage.

Valieva et ses compatriotes sont actuellement suspendus des compétitions internationales par l’ISU en raison du conflit en Ukraine.

