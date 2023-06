L’enquête sur le crash d’un hélicoptère militaire devrait prendre des mois

L’enquête sur la mort de deux militaires près de la garnison de Petawawa mardi devrait durer plusieurs mois, y compris une équipe de 16 enquêteurs qui travailleront sur le site jusqu’à deux semaines pour recueillir des preuves.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a déclaré qu’un CH-147F Chinook transportant quatre membres des Forces armées canadiennes (FAC) lors d’un vol d’entraînement s’est écrasé dans la rivière des Outaouais près de la garnison Petawawa juste après minuit mardi.

Un jour plus tard, le MDN a confirmé que deux membres du personnel portés disparus avaient été retrouvés morts.

L’enquête sur l’accident mortel a commencé, et toute enquête sur la sécurité des vols se concentrera sur deux questions principales : ce qui s’est passé et quelle en était la cause, explique Randall Wakelam, colonel à la retraite des FAC et professeur agrégé émérite au Collège militaire royal de Kingston, Ont.

« La première réponse prendra des semaines, probablement », a déclaré Wakelam.

Alors que ses jours de vol ont pris fin en 1993, Wakelam a agi à titre d’officier de la sécurité des vols, faisant face à un accident non mortel pendant son temps avec le 408e Escadron tactique d’hélicoptères à Edmonton.

Plus tard dans sa carrière – de retour à l’escadron mais cette fois en tant que commandant – un autre accident s’est produit, cette fois avec Wakelam perdant un collègue.

« J’ai pu observer tout le processus depuis l’extérieur du système de sécurité des vols », a-t-il déclaré.

Wakelam a déclaré que l’officier de la sécurité des vols du 450e Escadron aurait pris des mesures immédiates après l’accident tôt mardi matin, notamment la mise en quarantaine de l’avion, de ses pièces, de tout dispositif d’enregistrement de données et de tous les dossiers de maintenance de l’avion.

Il pense également que l’escadron aurait déposé un rapport préliminaire dans les premières 24 heures.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a déclaré que l'enquête n'avait pas de date de fin fixe et qu'elle « encourageait toutes les personnes impliquées à être aussi approfondies que possible »

Récupération des avions toujours en cours

Michael Hood, un officier supérieur à la retraite de l’Aviation royale canadienne qui a été commandant de 2015 à 2018, a déclaré que sa première priorité serait de s’assurer que le personnel et les autres personnes confrontées à la perte sont soutenus.

Hood tournerait alors son attention vers la flotte elle-même, les 14 autres Chinook.

« Au fur et à mesure que nous comprenons mieux ce qui a causé l’accident, [it] nous donnerait une plus grande confiance dans la manière d’aller de l’avant avec la poursuite de l’utilisation de cette flotte », a-t-il déclaré.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a déclaré mercredi que la flotte suspendrait ses opérations par respect, mais ne serait pas clouée au sol.

L’hélicoptère CH-147F Chinook est équipé d’une boîte noire, selon un porte-parole du ministère, et l’obtention et l’analyse de ses informations font partie de l’enquête.

« Le CH-147F dispose d’enregistreurs de données de vol très modernes pour fournir des paramètres sur tout, du rotor au moteur », a déclaré Hood. « Ainsi, ils auront toutes les informations pour aider à remplir les pièces. »

Mercredi après-midi, le département a déclaré que la cause de l’accident restait incertaine et que la récupération de l’épave était toujours en cours.

Presque immédiatement après l’accident, le quartier général de l’Aviation royale canadienne à Ottawa aurait été engagé, a déclaré Wakelam.

La Direction de la sécurité des vols de l’armée de l’air est chargée d’enquêter de manière indépendante sur les questions relatives à la sécurité aérienne. Son équipe serait arrivée sur les lieux entre 12 et 24 heures après le crash et aurait assumé la responsabilité du site une fois qu’il aurait été jugé sûr.

Quelqu’un a placé des fleurs sur un panneau indiquant la garnison de Petawawa le jour même de l’écrasement de l’hélicoptère militaire. (Chris Rands/CBC)

Équipe d’enquête

Le MDN a déclaré que l’équipe de la direction, composée d’environ 16 personnes, comprend des enquêteurs, des conseillers médicaux, un conseiller des opérations de la flotte et un conseiller technique et d’ingénierie.

La phase de terrain de l’enquête, avec la direction en tête, dure généralement une ou deux semaines. Pendant ce temps, les enquêteurs mènent des entretiens, prennent des photos et ramassent des débris.

L’enquête est importante. … Mais prendre soin des gens doit passer avant tout. – Randall Wakelam, colonel retraité des FAC

Un examen approfondi de la preuve s’ensuit, selon le MDN.

À terme, un résumé des faits et des points clés sera publié sur le site Web de la direction. Un rapport final – comprenant les facteurs qui ont conduit à l’accident, les mesures préventives qui ont été prises et des recommandations pour l’avenir – suivra.

Le MDN a déclaré qu’il était trop tôt pour indiquer quand ce rapport sera publié. Wakelam a déclaré que cela pourrait prendre jusqu’à 12 mois, Hood faisant écho au fait que chaque enquête se déroule différemment.

Wakelam et Hood ont déclaré que les deux survivants, qui ont subi des blessures mineures, peuvent donner un aperçu de ce qui s’est passé dans les instants qui ont précédé l’accident.

Le major-général à la retraite Scott Clancy a déclaré qu'un accident de cette nature est peu courant et que le dossier de vol du Canada avec ce type d'hélicoptère était auparavant « stellaire ».

Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario enquête également sur les deux décès en collaboration avec le MDN.

Ayant déjà perdu un membre de son escadron, Wakelam a déclaré qu’il était important de se rappeler de prendre soin des survivants, des familles et des collègues pendant cette période.

Les familles des victimes décideront si des funérailles militaires ont lieu, a déclaré Wakelam.

Le porte-parole du MDN a déclaré qu’un soutien est fourni aux familles et qu’il respectera leurs souhaits dans la planification des funérailles et de toute cérémonie, avec plus d’informations attendues dans les prochains jours.

Les familles ont demandé au ministère de ne pas divulguer les noms des victimes pour le moment.

« L’enquête est importante », a déclaré Wakelam. « Mais prendre soin des gens doit venir en premier. »