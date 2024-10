L’enquête sur l’assassinat de Trump révèle des échecs « stupéfiants » — RT World News

Un groupe de travail du Congrès américain a imputé aux services secrets des lacunes en matière de commandement et de communication.

Le groupe de travail du Congrès américain chargé d’enquêter sur l’attentat du 13 juillet contre le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump a confirmé que les services secrets et les forces de l’ordre locales n’avaient pas bien coordonné.

Trump s’exprimait lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, lorsqu’une balle lui a touché l’oreille. Un participant au rassemblement a été tué et deux autres grièvement blessés avant que les services secrets ne neutralisent l’agresseur sur le toit d’une usine voisine.

« En termes simples, les preuves obtenues par le Groupe de travail à ce jour montrent que les événements tragiques et choquants du 13 juillet étaient évitables et n’auraient pas dû se produire. » indique le rapport préliminaire publié lundi par l’organisme bipartisan.

Les 53 pages document contenait huit conclusions principales, à commencer par le manque de planification et de coordination entre les services secrets et les forces de l’ordre locales.

Le toit de l’usine depuis lequel Thomas Crooks a ouvert le feu n’était pas inclus dans le périmètre de sécurité, bien qu’il « des lignes de visibilité dégagées vers la scène et une position élevée » dit le rapport. Les agents locaux postés à l’intérieur du bâtiment n’ont pas sécurisé le complexe ni le toit, estimant que leur travail consistait simplement à « surveiller » du site du rassemblement.















Les services secrets et la police locale avaient des postes de commandement séparés et n’avaient pas de chaîne radio commune, selon le rapport. Cela a créé des lacunes dans la communication par lesquelles Crooks a pu se faufiler.

Un membre du Congrès ayant enquêté sur le site début août a suggéré que les enquêteurs du FBI auraient pu détruire les preuves dans l’affaire en nettoyant le toit et en permettant l’incinération du corps de Crooks avant que les résultats de l’autopsie ne soient disponibles.

Le bureau du coroner du comté de Butler a rendu la dépouille à la famille de Crooks après que le FBI a déclaré qu’aucune preuve supplémentaire n’était nécessaire, selon le nouveau rapport.

Selon l’autopsie, Crooks est mort d’une seule balle dans la tête, vraisemblablement infligée par un contre-tireur des services secrets. Il avait cependant réussi à tirer huit coups de feu auparavant et ne s’est peut-être arrêté qu’après qu’un policier local lui ait tiré dessus. Le coroner n’a trouvé aucune trace d’alcool ou de drogues dans le sang de Crooks, mais a trouvé des traces d’antimoine, de sélénium et de plomb.

Le nouveau rapport précise également que Crooks n’a pas utilisé d’échelle pour atteindre le sommet du bâtiment, mais a grimpé à l’aide de l’unité de climatisation extérieure. L’échelle vue sur les photos après l’incident a ensuite été placée là par la police locale pour permettre aux enquêteurs d’accéder au toit.

La directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a démissionné dix jours après la fusillade de Butler.

Le groupe de travail de la Chambre des représentants est composé à la fois de républicains et de démocrates et a été chargé d’enquêter à la fois sur l’incident de Butler et sur l’embuscade déjouée sur le parcours de golf de Trump en Floride en septembre. Leur rapport final est attendu le 13 décembre, bien après l’élection présidentielle.