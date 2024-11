L’enquête sur l’agression présumée de Russell Brand prend une tournure sérieuse

Quatre femmes ont accusé Russell Brand d’agression physique en 2023

La personnalité médiatique américaine Russell Brand, accusée d’agressions sexuelles par de nombreuses femmes, devra potentiellement faire face à de lourdes accusations.

L’enquête sur le cas de Brand était jusqu’à présent entre les mains de la police locale. Mais récemment, il a été découvert que l’affaire avait désormais été confiée au Crown Prosecution Service (CPS) pour qu’il examine les accusations.

Le chef de la police métropolitaine, le surintendant-détective, Andy Furphy, a déclaré Le temps du dimanche que toutes les preuves ont été transmises aux procureurs.

« Notre enquête se poursuit et un dossier a désormais été transmis au CPS. Nous disposons d’une équipe d’agents dévoués qui apportent un soutien spécialisé aux femmes qui se sont manifestées.

Il a ajouté : « Nous nous engageons à enquêter sur les infractions sexuelles, quelle que soit la date à laquelle elles auraient eu lieu. »

En septembre 2023, l’enquête pour agression a débuté sur le Arthur acteur après que quatre femmes ont formulé de graves allégations de viol, d’agression sexuelle et de violence émotionnelle dans une déclaration commune.

Selon Le temps du dimanche et Le Temps, les agressions présumées ont eu lieu entre 2006 et 2013, lorsque Russell était au sommet de sa gloire et travaillait comme présentateur sur plusieurs émissions de radiodiffusion.

Cependant, Russell Brand a nié toutes les allégations, affirmant que toutes ses relations physiques étaient « absolument toujours consensuelles ».