L’enquête sur l’agression de Trevor Bauer « plus importante que nous ne le pensions », selon la police

LOS ANGELES – Quelques heures avant que le lanceur des Dodgers de Los Angeles, Trevor Bauer, ne soit mis en congé administratif de sept jours par la Major League Baseball, un lieutenant du département de police de Pasadena a déclaré l’enquête sur les allégations selon lesquelles Bauer aurait agressé une femme de 27 ans lors de deux rencontres sexuelles. est « plus grand que nous le pensions ».

« Nous examinions certaines choses et nous pensions que nous approchions de la fin », a déclaré vendredi le lieutenant Carolyn Gordon, qui supervise l’enquête, à USA TODAY Sports. « Nous ne sommes pas près de la fin.

« Cette enquête est plus vaste que nous ne le pensions. Nous devons donc chercher un peu plus d’endroits. Nous voulons essayer de découvrir autant de choses que possible. »

Gordon a déclaré que le service de police avait reçu de nouvelles pistes dans l’enquête qui a commencé il y a environ six semaines.

« Je ne révélerai aucune des informations que nous avons reçues », a-t-elle déclaré. « Nous avons certaines choses à examiner. Certaines choses ont été découvertes et nous voulons poursuivre notre enquête. »

La femme qui dit que Bauer l’a agressée sexuellement a décidé cette semaine qu’elle ne voulait plus attendre l’enquête criminelle et a déposé mardi une ordonnance d’interdiction pour violence domestique. L’ordonnance d’interdiction temporaire – connue sous le nom d’ordonnance ex parte – a été accordée peu de temps après, avec une audience prévue le 23 juillet, date à laquelle Bauer peut formellement contester les allégations, qu’il a publiquement niées par l’intermédiaire de son agent.

« Je suis profondément préoccupée par le fait qu’aucune arrestation n’a été effectuée ou qu’aucune accusation n’a été déposée », a déclaré la femme de 27 ans dans une copie du document obtenu par USA TODAY Sports.

La politique de USA TODAY Sports est de ne pas identifier les individus qui allèguent des crimes sexuels sans leur permission.

Quatre experts juridiques ont déclaré à USA TODAY Sports que le rythme de l’enquête avait probablement été affecté par la notoriété de Bauer. Il est le lauréat en titre du prix Cy Young de la Ligue nationale qui a signé en février un contrat de 102 millions de dollars sur trois ans avec les Dodgers.

« S’il n’était pas Trevor Bauer, il serait déjà arrêté », a déclaré Matthew Galluzzo, un ancien procureur de New York qui a travaillé dans l’unité des crimes sexuels du bureau du procureur du district de Manhattan.

Galluzzo, maintenant avocat de la défense pénale qui représente les victimes de crimes sexuels, a cité des photos graphiques qui, selon la femme, montrent que les blessures que Bauer lui a infligées sont une « cause probable ». déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles.

« Ce qui me frappe, ce sont les photos d’elle dans cette plainte aux yeux noirs, et elle dit que (Bauer) l’a frappée », a déclaré Galluzzo. « Je ne sais pas pourquoi c’est si compliqué pour la police. Normalement, si une femme a les yeux noirs et dit que quelqu’un l’a frappée, il y aura une arrestation.

« Vous ne vous attendriez pas normalement à ce qu’il y ait un long délai avant de procéder à une arrestation avec ces faits, honnêtement. Pour moi, il semble qu’il reçoive un traitement spécial. »

Les tentatives pour obtenir un commentaire de Jon Fetterolf, qui est l’agent de Bauer et un avocat de la défense pénale en col blanc, ont échoué vendredi. Mais plus tôt dans la semaine, il a publié une déclaration concernant les allégations.

« M. Bauer a eu une relation sexuelle brève et totalement consensuelle initiée par (la femme) à partir d’avril 2021 », a déclaré Fetterolf dans un communiqué. « Nous avons des messages qui montrent (la femme) demander à plusieurs reprises des relations sexuelles ‘brutales’ impliquant des demandes d’être ‘étouffées’ et giflées au visage. »

Gordon, le lieutenant du département de police de Pasadena, a déclaré qu’elle n’était pas d’accord pour dire que la célébrité de Bauer avait eu un impact sur l’enquête.

« Je pense que nous avons traité cette enquête comme nous le ferions pour n’importe quelle enquête », a-t-elle déclaré. « Il y a des faits qui sont ressortis de cette enquête que nous devons examiner et que nous sommes prêts à examiner parce que nous devons faire preuve de diligence raisonnable en tant qu’enquêteurs et c’est ce que nous prévoyons de faire.

« Donc, qu’il soit une célébrité ou non, il y a certaines choses que nous devons examiner et nous voulons terminer notre enquête. Nous ne voulons pas confier une affaire au procureur de district et ne pas terminer une enquête. »

Ambrosio Rodriguez, ancien procureur adjoint de Los Angeles, a déclaré que le bureau du procureur procéderait avec prudence.

« La justice pénale est toujours locale », a-t-il déclaré, « et le bureau du LA DA a été incendié plus d’une fois lors de l’arrestation d’une célébrité. »

En particulier, a déclaré Rodriguez, OJ Simpson ayant été déclaré non coupable en 1995 des meurtres de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman continue d’affecter les enquêtes et les affaires pénales impliquant d’autres célébrités.

« Cette cicatrice n’a pas guéri », a déclaré Rodriguez. « Ils sont très prudents quant à l’opportunité d’arrêter ou non une célébrité sans avoir tous leurs canards d’affilée. »

Le 21 mai, quelques jours après avoir contacté le département de police de Pasadena au sujet de ses allégations, la femme a rencontré des détectives, selon son dossier judiciaire.

Elle a déclaré qu’elle avait participé à un « appel à froid » pour tenter d’amener Bauer à avouer les crimes présumés alors que des détectives du département de police de Pasadena ont enregistré l’appel téléphonique, selon le dossier du tribunal. La femme a déclaré que Bauer a reconnu seulement qu’il l’avait frappée à plusieurs reprises dans les fesses alors qu’elle était inconsciente.

Laurie Levenson, professeur de droit pénal à la Loyola Law School de l’Université Loyola Marymount (Californie), a déclaré que la célébrité « complique un peu les choses parce que je pense que les procureurs essaient d’être très prudents ».

« Ils examinent attentivement chaque aspect de l’affaire, qu’ils chargent ou non, car ils savent que ce sera au microscope », a ajouté Levenson. « Cela ne veut pas dire qu’ils ne l’inculperont pas, mais ils vont parler aux témoins et mener une enquête approfondie parce qu’ils savent que d’autres l’examineront. »

Dmitry Gorin, ancien procureur adjoint principal de Los Angeles qui est maintenant avocat de la défense pénale, a déclaré que toute enquête contre une personnalité de premier plan prend généralement plus de temps.

« Et quand vous avez eu les forces et la dynamique de la pandémie et que d’autres cas étaient en avance sur celui-ci en termes de quand ils sont arrivés à la chaîne d’enquête du service de police, cela ne me surprend pas du tout », a-t-il déclaré à propos du rythme. de l’enquête. « Et c’est cohérent avec ce que j’ai vu de mes propres clients qu’ils sont arrêtés dans le cadre d’une enquête et que nous n’obtenons pas de décision avant six mois. C’est donc cohérent avec ce que j’ai vu dans le système de justice pénale en ce moment. »

Ambrosio, l’ancien procureur de district adjoint de Los Angeles, a déclaré que la femme demandant une ordonnance d’interdiction pourrait changer le rythme de l’enquête.

« Le fait qu’elle soit devenue publique comme ça et la façon dont elle l’a fait aura un effet sur l’enquête, et je ne sais pas si ce sera ce qu’elle veut ou non », a-t-il déclaré. « Il est trop tôt pour le savoir.