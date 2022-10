L’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence entendra aujourd’hui le maire sortant d’Ottawa

L’enquête publique sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence en réponse aux protestations des convois de l’hiver dernier entendra aujourd’hui le maire sortant d’Ottawa, Jim Watson.

Watson a déclaré l’état d’urgence le 6 février, environ une semaine après que les manifestants sont entrés dans la ville et ont utilisé leurs véhicules pour bloquer les principales artères du centre-ville d’Ottawa.

Ce qui a commencé comme une manifestation contre les mandats du vaccin COVID-19 a rapidement pris un caractère anti-gouvernemental. La manifestation a été marquée par des klaxons incessants qui n’ont cessé qu’après qu’un simple citoyen ait demandé une injonction.

S’exprimant lors d’une conférence de presse indépendante lundi, Watson n’a pas divulgué ce qu’il dira lors de son témoignage. Il a déclaré que son avocat lui avait conseillé de ne pas parler publiquement de l’affaire avant de comparaître à l’enquête.

Il a dit qu’il “attendait avec impatience” son apparition.

“Ce fut une période très difficile et traumatisante pour les habitants de notre ville”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il espère que les témoignages entendus par l’enquête pourront aider les autorités à mieux réagir à des événements similaires à l’avenir.

Watson peut s’attendre à être interrogé sur un accord de dernier recours entre la police, les manifestants et les politiciens pour déplacer les camions hors des zones résidentielles et sur la rue Wellington – un accord qui s’effondre finalement quelques jours avant que le gouvernement fédéral n’accorde à la police des pouvoirs spéciaux pour mettre fin à l’occupation .

Cet accord était l’un des principaux sujets de l’audience d’enquête de lundi, qui a entendu le directeur municipal d’Ottawa, Steve Kanellakos.

Kanellakos a déclaré avoir consulté Watson sur l’accord. Il a déclaré que le maire était réticent car il soupçonnait les manifestants d’essayer d’utiliser les pourparlers avec la ville pour attirer le gouvernement fédéral à la table des négociations.

“Il ne m’a pas dit de ne pas les rencontrer et il ne m’a pas dit de les rencontrer”, a déclaré Kanellakos. “Il a juste pensé que c’était une mauvaise idée.”

L’enquête a également appris que la ville et la police partaient du principe que les manifestants feraient leurs valises après le premier week-end – bien qu’ils aient été prévenus qu’ils prévoyaient de rester.

Dans un courriel déposé en preuve lundi, Steve Ball, président de l’Association des hôtels d’Ottawa-Gatineau, a déclaré au bureau du maire le 25 janvier — quelques jours avant que les camions ne commencent à arriver dans la capitale — que quelqu’un du Canada United Truckers Convoy avait contacté cherchant à réserver des chambres d’hôtel pour au moins 30 jours.

Le directeur municipal d’Ottawa, Steve Kanellakos, comparaît comme témoin devant la Commission d’urgence de l’ordre public à Ottawa le lundi 17 octobre 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

L’audience de lundi a également entendu le témoignage de Serge Arpin, chef de cabinet de Watson.

Aprin a parlé des difficultés rencontrées par la ville pour obtenir des ressources policières supplémentaires. Il a déclaré que tandis que 250 agents de la GRC étaient engagés, 50 étaient affectés à la résidence du gouverneur général, 50 étaient affectés à la protection du premier ministre à son chalet et 50 autres étaient chargés de protéger la Cité parlementaire. Ces agents n’étaient pas à la disposition de la police d’Ottawa.

La Commission d’urgence de l’ordre public tient des audiences pendant six semaines, siégeant tous les jours de 9 h 30 HE à 18 h ou plus tard, selon les besoins.

Des responsables de la police d’Ottawa et de la Police provinciale de l’Ontario devraient témoigner plus tard cette semaine.