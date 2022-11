L’enquête sur la loi sur les mesures d’urgence entend parler de la direction du “Freedom Convoy”

OTTAWA –

L’un des principaux porte-parole du “Freedom Convoy” a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec un accord proposé, conclu entre les organisateurs et la ville d’Ottawa, qui aurait vu les camionneurs déplacer leurs véhicules hors des zones résidentielles.

Benjamin Dichter est à la barre jeudi à la Commission d’urgence de l’ordre public, l’enquête publique chargée d’enquêter sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence dans le but de mettre fin à l’occupation de plusieurs semaines du centre-ville d’Ottawa l’hiver dernier.

Il a déclaré être venu dans la capitale en janvier à l’invitation de Tamara Lich, l’une des organisatrices du “Freedom Convoy”, pour être le porte-parole des manifestants.

Mais il n’était pas sur la même longueur d’onde que Lich quant à la conclusion d’un accord avec la ville.

Le 12 février, Lich a échangé des lettres avec le maire de l’époque, Jim Watson, discutant d’un accord qui verrait les camionneurs éloigner leurs véhicules des rues résidentielles.

Dichter a déclaré qu’il ne pensait pas que les négociations devraient avoir lieu, car elles étaient partiellement coordonnées par l’ancien chef de cabinet du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

“C’est le genre de choses qui causaient tant d’anxiété et de division”, a déclaré Dichter.

Dichter a déclaré qu’il s’était joint aux manifestations dans le but de mettre fin aux mandats liés à la pandémie et de diffuser un message de “paix, d’amour, de liberté et d’unité”.

Mais il s’est retrouvé en conflit avec d’autres organisateurs au sujet de la messagerie.

Deux autres organisateurs de la manifestation, Lich et James Bauder, doivent également comparaître jeudi devant la commission, qui tient des audiences publiques jusqu’au 25 novembre.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 novembre 2022.