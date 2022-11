L’enquête sur la loi sur les mesures d’urgence apprend les motivations du “convoi de la liberté”

OTTAWA –

Des mois avant que des milliers de manifestants n’arrivent dans la capitale du Canada avec le “Freedom Convoy”, embouteillant les rues pour protester contre les mandats de COVID-19, le fondateur de Canada Unity, James Bauder, avait déjà organisé une manifestation similaire, mais beaucoup plus petite, à Ottawa.

Le mini-convoi de moins de 100 manifestants de Bauder, appelé le “Convoi pour la liberté”, est arrivé en octobre 2021 pour bafouer les règles de santé publique dans les magasins et les restaurants et bloquer les rues devant les résidences du Premier ministre et du gouverneur général.

Jeudi, il a déclaré à la commission chargée d’enquêter sur la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence qu’il avait remis un “protocole d’entente” au Sénat et au gouverneur général lors de ce voyage. Son espoir était qu’ils accepteraient de travailler avec son groupe pour renverser les mesures COVID-19 et demander au Premier ministre de se retirer pour “avoir commis une trahison et des crimes contre l’humanité”.

“Si des milliers contre 100 s’étaient manifestés, nous serions toujours là et le protocole d’entente aurait très probablement obtenu la tactique de pression dont nous avions tant besoin”, a écrit Bauder à ses partisans sur sa page Facebook en décembre.

Quelques semaines plus tard seulement, il travaillait avec un groupe lâche d’organisateurs qui ne s’étaient jamais rencontrés pour amener une foule beaucoup plus importante de manifestants à Ottawa, a déclaré Bauder à l’enquête publique.

Renverser l’autorité du gouvernement élu n’était que l’un des objectifs disparates des manifestants, l’enquête a entendu pendant une semaine les témoignages des organisateurs du convoi.

Ils ont dit que certains des participants voulaient être entendus, tandis que d’autres cherchaient une plus grande plateforme, et d’autres voulaient encore mettre la main sur les millions de dollars donnés pour soutenir la cause.

La Commission d’urgence de l’ordre public est chargée d’examiner la décision sans précédent du gouvernement libéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour aider à éliminer les manifestants qui utilisaient des véhicules pour bloquer les rues autour de la Colline du Parlement l’hiver dernier.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré une urgence à l’ordre public le 14 février, plus de deux semaines après que les manifestants se sont retranchés au centre-ville d’Ottawa.

“Les manifestants ont des griefs idéologiques variés avec des demandes allant de la fin de toutes les restrictions de santé publique au renversement du gouvernement élu”, a cité le gouvernement comme l’une des justifications pour invoquer l’acte.

Le mémorandum de Bauder, qu’il a retiré le 8 février, a recueilli environ 400 000 signatures de soutien du public, a-t-il témoigné. Bauder a été accusé de méfait pour obstruction à la propriété, de désobéissance à une ordonnance légale du tribunal et d’entrave à un agent de la paix dans le cadre de la manifestation.

Il était ému lors de son témoignage, fondant en larmes à plusieurs reprises avec certains de ses partisans dans la tribune.

Brendan Miller, un avocat qui représente certains des organisateurs du convoi lors des audiences, a déclaré que Canada Unity n’a jamais appelé à aucune forme de violence et n’a jamais appelé à renverser violemment le gouvernement du Canada.

Plusieurs des autres organisateurs ont témoigné qu’ils n’avaient pas souscrit au mémorandum de Bauder, bien qu’au moins un organisateur l’ait signé.

Ce n’était pas le seul exemple où les organisateurs de convois n’étaient pas alignés dans leurs motivations.

Un autre des porte-parole de la manifestation, Benjamin Dichter, a déclaré à la commission plus tôt jeudi que même l’avocat représentant un noyau d’organisateurs semblait avoir son propre agenda.

“Il y avait de nombreux groupes différents, n’est-ce pas ? Ce n’était pas qu’un seul groupe, et chaque groupe différent avait sa propre idée”, a-t-il dit, bien qu’il ait ajouté qu’ils étaient tous d’accord pour mettre fin aux mandats de COVID-19.

Il a dit à la commission que l’on croyait que l’avocat, Keith Wilson, avait peut-être des motivations politiques, bien qu’il n’ait pas eu de détails.

“Nous étions tous convergents vers l’idée d’ArriveCan et des mandats, mais il semblait représenter un autre groupe qui voulait aller dans une direction différente”, a déclaré Dichter.

Mercredi, Wilson, qui représente Tamara Lich et d’autres organisateurs de convois, a témoigné que lorsqu’il est arrivé à Ottawa pendant la manifestation, il lui est apparu clairement que plusieurs groupes se disputaient l’influence.

“Ce que j’ai observé et cru être vrai, c’est que certains essayaient de prendre le contrôle, parce qu’ils voyaient la hiérarchie organique plate, en grande partie, du convoi et voulaient le rendre plus efficace et estimaient qu’ils avaient la capacité organisationnelle de le faire”, Wilson a déclaré à la commission.

“D’autres groupes semblaient vouloir transformer le Freedom Convoy en leur propre événement, marquer le leur, et j’ai eu la nette impression de certains autres qu’ils essayaient de mettre la main sur ce qui, à ce moment-là, représentait 10 millions de dollars en dons.”

Tamara Lich, qui est peut-être la plus reconnaissable des organisatrices, a déclaré jeudi soir à l’enquête qu’elle avait rejoint le “Freedom Convoy” après avoir échoué à obtenir une réponse des députés à qui elle avait envoyé un e-mail concernant la fin des restrictions liées au COVID-19.

“Je devenais de plus en plus alarmée par les mandats et le mal que je voyais les mandats infliger aux Canadiens”, a-t-elle déclaré.

“Je n’ai jamais, en un million d’années, vu cela venir et je n’ai jamais eu de programme. Je voulais littéralement aider des camionneurs à traverser le Canada et à se tenir devant le Parlement avec des pancartes, c’était littéralement ce que j’avais imaginé.”

D’autres organisateurs et participants à la manifestation devraient témoigner, dont Jeremy MacKenzie, le fondateur du groupe en ligne connu sous le nom de “Diagolon”.

MacKenzie, qui comparaîtra virtuellement devant la commission depuis la prison où il est détenu pour des accusations sans rapport, a demandé l’interdiction de la publication de son témoignage au motif que son témoignage pourrait nuire à sa défense contre ces accusations criminelles.

La pétition s’est heurtée à l’opposition de plusieurs autres participants à l’enquête publique, ainsi que d’un consortium de médias, dont La Presse canadienne.

Le commissaire Paul Rouleau a rejeté la requête et MacKenzie a été sommé de comparaître vendredi. La commission doit tenir des audiences publiques à Ottawa jusqu’au 25 novembre.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 novembre 2022.