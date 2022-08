L’enquête sur la fusillade d’Alec Baldwin ‘Rust’ avance alors que le FBI termine les rapports médico-légaux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Près de 10 mois après la fusillade mortelle de “Rust”, qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, le bureau du shérif de Santa Fe a reçu le rapport médico-légal complet du FBI.

Selon un communiqué de presse, les détectives des shérifs de Santa Fe ont reçu les rapports médico-légaux complets du FBI le 2 août. Ils ont ensuite été transmis au bureau du médecin enquêteur (OMI) du Nouveau-Mexique « pour examen ».

“L’OMI avait informé le bureau du shérif qu’il avait besoin de ces rapports médico-légaux pour finaliser son enquête”, indique le communiqué. Le bureau du shérif a reçu mercredi les “rapports officiels de l’OMI”.

Selon le communiqué, les détectives de l’unité des homicides et des crimes informatiques du département de police du comté de Suffolk à New York aident toujours activement le bureau du shérif de Santa Fe à obtenir et à traiter les enregistrements téléphoniques d’Alec Baldwin.

“Le bureau du procureur de district a travaillé avec le PD du comté de Suffolk et l’avocat de Baldwin pour acquérir les enregistrements téléphoniques”, a déclaré le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza. “Une fois que le PD du comté de Suffolk aura terminé son aide à l’agence et envoyé ces enregistrements aux forces de l’ordre du Nouveau-Mexique, nos détectives devront ensuite examiner en profondeur ces enregistrements téléphoniques à des fins de preuve.”

ENQUÊTE SUR LA ‘ROUILLE’ : ALEC BALDWIN POURRAIT AVOIR TIRE UN PISTOLET SANS APPUYER SUR LA GÂCHETTE, DIT SANTA FE DA

Une fois les relevés téléphoniques obtenus, ainsi que les rapports officiels de l’OMI et médico-légaux examinés, le dossier d’enquête du shérif de Santa Fe sera envoyé au procureur de district pour examen et, finalement, décision finale d’inculpation.

En mars, Baldwin a abordé le tournage de “Rust” lors d’un festival du film et a partagé qu’il avait “l’espoir” de ne pas faire face à des accusations criminelles.

Lors d’une interview au Festival international du film de Boulder, le programmeur d’événements spéciaux du festival et animateur du panel Ron Bostwick a ouvert la parole à Baldwin, 64 ans.

ALEC BALDWIN ‘RUST’ SET TOURNANT RECRÉÉ EN SIMULATION VIDÉO

Baldwin a parlé du fait qu’il y avait “deux victimes”, tout en suggérant apparemment que certaines personnes ont intenté des poursuites qui sont “financièrement motivées” et qui s’en prennent à des “plaideurs aux poches profondes”, a rapporté The Hollywood Reporter.

“Depuis le début, à partir du moment où cela s’est produit, tout le monde s’est éteint – en plus de toute l’angoisse et de la souffrance, des sentiments horribles que nous avons et, bien sûr, il y a deux victimes et personne d’autre n’est une victime, pour ainsi dire – nous avons traité une situation où des personnes spécifiques ne sont pas aussi intéressées à découvrir ce qui s’est réellement passé “, a déclaré Baldwin, selon THR.

“J’ai bon espoir que lorsque les faits seront révélés, nous ne serons pas tenus pénalement responsables, mais cela a changé ma vie. Et je ne veux pas dire cela dans le sens ordinaire que j’ai été impliqué dans quelque chose ou que quelqu’un est décédé”, a-t-il déclaré. . “Je veux dire, j’ai été impliqué dans une situation où quelqu’un a été tué. Cela a changé ma vie juste en termes de fonction des armes dans les films et la télévision.”

L’acteur tenait une arme à feu qui s’est déchargée sur un plateau de tournage du Nouveau-Mexique le 21 octobre, tuant Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza. Baldwin continue de clamer son innocence et a déclaré dans une interview télévisée qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette.

Ses déclarations ont provoqué la colère du mari de Hutchins, Matthew, qui a depuis déposé une plainte pour mort injustifiée contre Baldwin. En plus de Matthew Hutchins, une poignée de membres de l’équipe de “Rust” ont intenté des poursuites contre Baldwin et la production de “Rust”.

“L’idée que la personne qui tient l’arme et la fait décharger n’est pas responsable est absurde pour moi”, a déclaré Matthew Hutchins. “Aujourd’hui” de NBC News co-présentatrice Hoda Kotb lors d’une interview en février.

“Mais la sécurité des armes à feu n’était pas le seul problème sur ce plateau”, a ajouté Hutchins. “Il y avait un certain nombre de normes de l’industrie qui n’étaient pas appliquées et il y a plusieurs parties responsables.”