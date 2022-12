L’enquête sur la corruption au Parlement européen est un cadeau pour les détracteurs du bloc

Mais le scandale qui a déjà vu un membre grec du Parlement européen accusé d’avoir accepté des pots-de-vin d’un gouvernement étranger et une valise bourrée d’euros traînée dans un hôtel local n’est pas un scénario exagéré, même s’il se lit comme tel. C’est réel. Et c’est un cadeau aux détracteurs du bloc.

Quatre personnes ont été inculpées pour des soupçons de blanchiment d’argent, de corruption et de participation à une organisation criminelle au nom d’un “État du Golfe” sans nom, largement signalé comme étant le Qatar. La police a trouvé plus de 1,5 million d’euros (1,59 million de dollars) en espèces répartis entre les maisons et la désormais tristement célèbre valise de l’hôtel. Dix bureaux parlementaires ont été scellés.