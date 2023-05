Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le chef de l’enquête publique Covid a accusé le Cabinet Office de retenir des informations importantes sur la gestion de la pandémie par Boris Johnson.

Lady Hallett a déclaré que les entrées du journal, les cahiers, les messages WhatsApp et les e-mails de l’ancien Premier ministre auraient dû être remis par le ministère.

La présidente a exigé les échanges téléphoniques de M. Johnson avec ses principaux ministres, hauts fonctionnaires et conseillers pendant la pandémie – insistant sur le fait qu’ils étaient « potentiellement pertinents » pour l’enquête.

La baronne Hallett a rejeté les arguments avancés par le Cabinet Office contre la publication d’échanges « personnels » – avertissant les responsables gouvernementaux d’éventuelles sanctions pénales en cas de poursuites judiciaires.

La dispute extraordinaire survient alors que M. Johnson coupe les liens avec les avocats nommés par le gouvernement le représentant lors de l’enquête Covid après avoir été renvoyé à la police pour d’autres violations possibles des règles.

La police métropolitaine et la police de Thames Valley évaluent les preuves du temps passé par M. Johnson à Chequers, qui provenaient d’entrées de journal officiel initialement examinées par les avocats nommés par le gouvernement avant l’enquête Covid.

Dans une lettre à la baronne Hallett, M. Johnson a déclaré: « Je demande actuellement à de nouveaux avocats de me représenter dans l’enquête… À ce jour, je ne suis pas représenté et mon équipe d’avocats a reçu pour instruction de ne me fournir aucun conseil. »

Le gouvernement a été accusé d’avoir retenu le contenu politiquement sensible de l’enquête. Une source a dit je: « Le Cabinet Office a affirmé que les réductions qu’ils avaient faites ne contenaient rien de pertinent. Ils ont essentiellement tiré des choses qui sont politiquement embarrassantes.

Mais Downing Street a nié que les expurgations étaient politiquement motivées – affirmant que les avocats s’étaient assurés que les messages « personnels » n’étaient « pas pertinents » pour l’enquête.

« Notre position est que l’enquête n’a pas le pouvoir de contraindre à divulguer sans ambiguïté des éléments non pertinents », a déclaré le porte-parole officiel de Rishi Sunak – insistant sur le fait que « des processus solides sont en place pour garantir que des éléments pertinents sont fournis à l’enquête ».

Boris Johnson au centre des nouvelles rangées de Covid (PENNSYLVANIE)

Dans une série de documents publiés mercredi, l’enquête Covid a révélé une notice légale le 28 avril 2023 demandant des communications depuis les téléphones de M. Johnson et de son ex-conseiller Henry Cook – un ami de Carrie Johnson.

Ils incluent leurs messages avec l’ancien stratège Dominic Cummings, alors secrétaire à la santé Matt Hancock, le médecin-chef Sir Chris Whitty et le conseiller scientifique en chef de l’époque Sir Patrick Vallance. L’enquête a également demandé les journaux et les cahiers de M. Johnson.

Mais le 15 mai, le Cabinet Office a rejeté la demande, arguant que l’avis légal était illégal. Il n’avait fourni à l’enquête que des copies expurgées des messages WhatsApp de M. Cook et des extraits expurgés du journal de M. Johnson.

La baronne Hallett a déclaré que la demande avait été faite en vertu de l’article 21 de la loi de 2005 sur les enquêtes – soulignant que le non-respect pourrait être une infraction pénale et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 £ ou même d’une peine d’emprisonnement maximale de 51 semaines.

Le président de l’enquête Covid a déclaré que certaines discussions entre M. Johnson et ses conseillers sur l’application des réglementations par Scotland Yard lors des manifestations qui ont suivi le meurtre de Sarah Everard avaient été initialement expurgées.

La baronne Hallett a déclaré: « Bien que ces suppressions aient maintenant (très récemment) été supprimées, ce n’était pas un début prometteur. »

En vertu de l’avis légal, le président de l’enquête – qui a déclaré que «l’intégralité du contenu des documents» était «potentiellement pertinent pour les pistes d’enquête que je poursuis» – a déclaré que le Cabinet Office devait fournir les détails d’ici le 30 mai.

Boris Johnson a fourni à Rishi Sunak de nouveaux maux de tête (Archives PA)

La nouvelle agitation survient alors que M. Johnson a accusé le Cabinet Office de faire des déclarations «bizarres et inacceptables» après que des responsables l’ont renvoyé à la police pour d’autres violations possibles du verrouillage.

Son journal ministériel aurait révélé des visites de la famille et des amis ainsi que des fonctionnaires à la résidence de grâce et de faveur du Premier ministre dans le Buckinghamshire entre juin 2020 et mai 2021.

Le porte-parole de M. Johnson a déclaré qu’il était « totalement faux » qu’il y avait eu d’autres violations des règles – et a déclaré que les responsables du Cabinet Office avaient décidé de faire « des suggestions infondées à la fois à la police et au comité des privilèges ».

Le Cabinet Office a également transmis des détails aux députés du comité des privilèges interpartis – enquêtant sur M. Johnson pour savoir s’il a menti au Parlement au sujet des violations des règles de Covid au n ° 10 – la semaine dernière.

Les dernières révélations semblent augmenter le risque que le comité des privilèges puisse sanctionner M. Johnson. Un porte-parole a déclaré que les députés prendraient en compte les nouvelles preuves qui leur seraient transmises par le Cabinet Office avant de rendre un verdict.

Rivka Gottlieb, porte-parole de Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, a déclaré qu’il était « scandaleux » pour le gouvernement de « penser qu’il peut dicter à une enquête indépendante quels messages WhatsApp de Boris Johnson ils peuvent voir ».

Elle a ajouté: « Avec les révélations qui sont sorties hier sur lui enfreignant les règles de verrouillage, vous craignez vraiment le pire de ce qu’ils cachent. »

La chef adjointe du Labour, Angela Rayner, a déclaré: « Le fait que l’enquête Covid ait dû invoquer des pouvoirs légaux pour obliger la remise de documents cruciaux suggère qu’il s’agit d’un gouvernement qui a beaucoup à cacher. »