L’enquête suisse sur les réunions entre le procureur général et Gianni Infantino de la FIFA devrait être fermée

Des procureurs spéciaux en Suisse clôturent une enquête de plusieurs années sur l’ancien procureur général qui a eu des entretiens non divulgués avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors d’une vaste enquête sur le football international.

Les médias suisses ont rapporté vendredi que Michael Lauber, qui a perdu son poste de premier procureur fédéral suisse dans les retombées des réunions Infantino, a été informé de l’intention des deux procureurs spéciaux de clore leur enquête.

Un avocat de Lauber, Lorenz Erni, a confirmé à l’Associated Press dans un e-mail qu’il avait été informé que l’affaire était close.

Les procureurs spéciaux Ulrich Weder et Hans Maurer n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La FIFA a déclaré dans un communiqué que « le classement prévu de cette affaire n’est pas une surprise », environ trois ans après qu’Infantino a été soupçonné par un ancien procureur spécial nommé par les législateurs suisses pour s’occuper d’abord de l’enquête.

Infantino est à la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande pour une semaine de plus et « ne parlera de cette affaire qu’après la fin du tournoi et lorsque les procureurs auront officiellement communiqué leur décision », a déclaré la FIFA.

Lauber faisait l’objet d’une enquête pour un possible abus de fonction publique et Infantino était impliqué dans son incitation dans une affaire provoquée par des plaintes de résidents suisses non identifiés.

Lauber et Infantino ont eu deux réunions sans papiers en 2016, peu de temps après l’élection du président de la FIFA, lors d’une enquête suisse sur le football international. Il s’est déroulé parallèlement à une affaire de grande envergure dirigée par le ministère américain de la Justice.

Les deux hommes ont constamment affirmé qu’ils ne se souvenaient pas des détails des réunions qui ont été révélés dans la série Football Leaks publiée par le magazine allemand Der Spiegel.

Des mois plus tard, d’autres médias ont révélé qu’une troisième réunion avait eu lieu en juin 2017 dans un hôtel de Berne. Encore une fois, ils ont tous deux déclaré qu’ils ne se souvenaient pas des détails de ce qui avait été discuté.

Lauber a été évincé de ses fonctions de procureur général de la Suisse en 2020 après avoir été reconnu coupable d’avoir induit en erreur et d’avoir entravé un bureau de surveillance surveillant les procureurs fédéraux.

Le premier procureur spécial, Stefan Keller, a ensuite été démis de ses fonctions par un tribunal fédéral après qu’Infantino se soit officiellement plaint de partialité.

Weder et Maurer ont repris l’affaire et interrogé Infantino en janvier après son retour en Suisse de la Coupe du monde au Qatar.

