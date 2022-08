L’enquête se poursuit sur le rapport du fusil de chasse Ransom – Shaw Local

Un homme repéré avec un fusil de chasse dans un champ de maïs près de Ransom n’a pas encore été appréhendé et le bureau du shérif du comté de La Salle a déclaré dimanche à 17h30 que l’enquête se poursuivait.

La chasse à l’homme présumée a commencé vers 13 heures samedi lorsqu’une alerte à l’échelle de la zone a été émise concernant la recherche d’un homme armé, décrit comme portant une chemise grise et un jean bleu et vu dans le bloc 2700 de North 15th Road. À 14 heures, un certain nombre de véhicules de police avaient créé un périmètre autour de la zone de la route 170, au sud de Ransom.

Vers 15h30, les autorités ont déclaré avoir localisé et identifié l’homme qui aurait un fusil de chasse près de Ransom.

Cependant, personne portant la description du suspect n’était en garde à vue dimanche et le shérif Adam Diss a rapporté en fin d’après-midi qu’il ne pouvait que dire que l’enquête restait active.

Toute personne ayant de plus amples informations sur cet incident est priée de contacter le bureau du shérif du comté de La Salle au 815-433-2161.