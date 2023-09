L’enquête olympique de Paris n’a révélé aucune corruption, selon le procureur

Trois mois après que la police française a perquisitionné les bureaux du Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris, le plus haut procureur financier du pays a déclaré que les enquêtes sur les préparatifs des Jeux olympiques d’été de Paris 2024 n’avaient pas révélé de corruption significative et a qualifié l’enquête de « essentiellement formelle ».

Les organisateurs de Paris 2024 ont été la cible de deux enquêtes ; un a ouvert en 2017 et un autre cette année. Même si peu de choses ont été dites publiquement sur ces enquêtes, les autorités ont indiqué qu’elles impliquent également un possible détournement de fonds publics. Il semblerait que les deux enquêtes se poursuivent. La police a également perquisitionné les bureaux de la Solideo, l’entité publique qui construit les sites olympiques à Paris et aux alentours.

« Nous sommes probablement l’entité la plus contrôlée en France, c’est sûr et dans le monde, peut-être en ce moment, ce qui… je dirais que c’est normal et fait partie des Jeux », a déclaré Etienne Thobois, PDG de Paris 2024, lors d’une réunion avec un petit groupe de journalistes. . « Il y a une enquête et des investigations en cours. Nous répondons aux autorités. Nous sommes très ouverts.