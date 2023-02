L’enquête officielle sur Dominic Raab pourrait examiner les allégations selon lesquelles il aurait “intimidé” un militant anti-Brexit

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’enquête officielle sur le comportement de Dominic Raab pourrait examiner les allégations selon lesquelles il aurait lancé une “attaque abusive” contre un éminent militant anti-Brexit.

Le haut conservateur et ancien ministre du cabinet David Davis a déclaré “sans aucun doute” que l’enquête, ordonnée par Rishi Sunak, examinerait les allégations.

Et le parti travailliste a appelé le Premier ministre à assurer au public que “toute violation potentielle du code ministériel” ferait l’objet d’une enquête. Downing Street a déclaré qu’il appartenait à l’enquête de décider qu’elle enquêterait sur les allégations de M. Miller.

M. Sunak a nommé Adam Tolley KC pour examiner les allégations d’intimidation contre M. Raab, impliquant jusqu’à 24 fonctionnaires

“C’est évidemment à lui de décider ce qu’il décide … c’est un enquêteur indépendant”, a déclaré le numéro 10.

Mme Miller a déclaré qu’elle avait été “intimidée et rabaissée” par le vice-Premier ministre après l’avoir qualifiée de “stupide” et de “naïve” lors d’une rencontre “agressive” en 2016 à la BBC.

Dans un article pour l’Independent, elle écrit : « Il était agressif et intimidant, et j’ai été intimidée et rabaissée. Il s’agissait d’un homme agressif exprimant un comportement apparemment misogyne. Ce genre de comportement n’est acceptable de la part de personne, surtout pas de la part d’un politicien puissant et influent.

Elle a également affirmé que son frère avait été contraint de défier le vice-Premier ministre après qu’il ait semblé le confondre avec le comédien Nish Kumar. Son frère a dû lui demander : « Tu penses que je suis Nish Kumar ? Nous ne sommes pas tous pareils, tu sais ?

Elle écrit également que le secrétaire à la Justice a “crié” à un jeune employé de la BBC “va me chercher une putain de voiture”.

Une source proche de M. Raab a qualifié les allégations de “déclarations sans fondement et malveillantes”.

Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a déclaré: “Compte tenu de ce torrent de nouvelles allégations, le Premier ministre devrait maintenant mettre à jour les termes de référence qu’il a déclarés pour l’enquête Tolley et assurer au public que chaque violation potentielle du code ministériel fait l’objet d’une enquête indépendante. ” Elle a ajouté: “Avec chaque nouvelle révélation, il devient de plus en plus difficile pour le numéro 10 de justifier le refus de répondre aux questions de base sur ce que Rishi Sunak savait quand, et il devient plus clair qu’il est tout simplement trop faible pour offrir le professionnalisme et l’intégrité il a promis.”

Parmi les dernières allégations, M. Davis a déclaré: “Nul doute que le KC (Tolley) examinera également cela et testera la vérité ou non”.

Mais il a rejeté l’idée que M. Raab devrait rester à l’écart dans l’attente du résultat de l’enquête, comme l’a suggéré le dirigeant du syndicat des hauts fonctionnaires.