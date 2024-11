L’enquête MrBeast se termine avec le licenciement de certains employés mais ne trouve aucune preuve d’allégations d’inconduite sexuelle

Ouvrez cette photo dans la galerie : Jimmy Donaldson, le populaire vidéaste YouTube connu sous le nom de MrBeast, porte un maillot de Lionel Messi alors qu’il se tient dans une tribune au début d’un match de football MLS entre l’Inter Miami et le CF Montréal, le 10 mars, à Fort Lauderdale, en Floride.Rebecca Blackwell/Associated Press

La société de production de vidéos en ligne MrBeast a annoncé vendredi avoir licencié entre 5 et 10 employés à la suite d’une enquête sur la culture d’entreprise de l’empire YouTube.

Un porte-parole de l’entreprise a refusé de donner un nombre précis de licenciements, ni de préciser quels employés ont été licenciés ou pour quelles raisons. Mais le bouleversement survient alors que Jimmy Donaldson, qui attire des millions de vues sous le pseudonyme de MrBeast avec des cascades et des cadeaux hautement produits, fait face à des accusations d’irrégularités contre lui-même, ses collaborateurs et d’autres au sein de sa société de production multimillionnaire qui ont menacé sa famille. image.

Les enquêteurs n’ont identifié que « plusieurs cas isolés de harcèlement et d’inconduite au travail », selon une lettre de deux pages envoyée vendredi par Alex Spiro, un avocat plaidant qui a dirigé l’enquête du cabinet d’avocats en chaussures blanches Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan et dont les clients comprennent Jay-Z et Elon Musk.

L’enquête de près de trois mois a conclu qu’il n’y avait aucun fondement derrière les allégations selon lesquelles les membres de l’équipe de MrBeast auraient commis une inconduite sexuelle ou employé « sciemment » des personnes ayant « des penchants ou des antécédents envers une conduite légale illégale ou douteuse ».

Spiro a déclaré que l’équipe avait interrogé 39 employés actuels et anciens. Des millions de documents provenant de téléphones, de courriers électroniques et de plateformes de messagerie, notamment Discord et Slack, ont également été examinés, selon la lettre.

Les controverses autour du soi-disant roi de YouTube ont commencé à faire boule de neige cet été. Ava Tyson, une amie de Donaldson et collègue créatrice accusée d’avoir partagé des messages sexuels inappropriés avec des mineurs pendant plusieurs années, a quitté la chaîne en juillet. Un enregistrement de 2017 de Donaldson faisant des commentaires racistes et utilisant des insultes homophobes a également été diffusé en ligne par YouTuber Rosanna Pansino.

Un tournage préliminaire en juillet pour son ambitieuse émission Amazon Prime Video « Beast Games » a rapidement été frappé par des plaintes en matière de sécurité de la part de certains concurrents qui ont déclaré qu’ils étaient confrontés à une « subsistance limitée » et à un « personnel médical insuffisant » alors qu’ils concouraient pour un grand prix de 5 millions de dollars.

MrBeast a à son tour embauché de nouveaux cadres, dont un chef du personnel et un avocat général, selon Spiro, et des employés supplémentaires bénéficient d’une « formation ciblée et d’un coaching exécutif » pour les violations non divulguées de la politique de l’entreprise.

L’entreprise « s’est développée extrêmement rapidement, passant d’une start-up YouTube composée d’un groupe de jeunes individus talentueux à une entité beaucoup plus grande », a écrit Spiro au conseil d’administration de MrBeast. « Il n’est pas rare que les politiques et pratiques essentielles dans une entreprise mature soient à la traîne par rapport au succès commercial. »

Donaldson est resté largement silencieux sur ces questions. Il a récemment lancé une marque de repas préemballés aux côtés des personnalités Internet Logan Paul et KSI – marquant sa dernière entrée sur le marché alimentaire après que sa barre de chocolat et sa chaîne de hamburgers aient reçu des critiques mitigées. Ses 325 millions d’abonnés YouTube ont continué à voir leurs flux remplis de vidéos extravagantes et pleines d’énergie, comme celle récemment intitulée « 100 jumeaux identiques se battent pour 250 000 $ ».

Dans un article publié vendredi sur X partageant la lettre de Spiro, Donaldson a écrit qu’il « avait été demandé de s’abstenir de faire des déclarations publiques pour permettre une enquête détaillée et impartiale ».

Pansino, l’un des critiques les plus virulents de Donaldson, a répondu sur X que les conclusions de « harcèlement et d’inconduite sur le lieu de travail » et de « licenciements multiples » signifiaient « qu’il était peut-être temps de mener une enquête plus approfondie ».

Le niveau de renommée et de croissance de Donaldson le place dans une « entreprise assez rare », a déclaré l’avocat en publicité Robert Freund, dont le cabinet aide les créateurs à résoudre les différends. Il a déclaré qu’il soupçonnait que la lettre avait été publiée dans le but d’assurer aux parties prenantes « qu’il dirigeait une opération professionnelle ».

« Je ne vois rien de louche ou de suspect dans ce qui nous a été présenté ici en tant que public », a déclaré Freund à l’Associated Press.