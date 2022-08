L’enquête militaire sur les vidéos de torture signalées reste silencieuse après plus d’un an

Plus de 14 mois après le lancement d’une enquête, la police militaire canadienne n’a pas encore rendu compte de ce que les commandants canadiens ont fait après avoir été confrontés à des vidéos montrant des atrocités présumées impliquant des policiers irakiens formés dans le cadre d’un programme multinational.

La lenteur de l’enquête inquiète les néo-démocrates fédéraux, tandis qu’un éminent avocat des droits de la personne affirme que le ministère de la Défense nationale (MDN) a l’habitude de minimiser ou même d’ignorer les actes de torture commis par des alliés.

Au printemps 2021, Postmedia ont rapporté que des soldats canadiens avaient visionné des vidéos de possibles crimes de guerre commis par leurs étudiants irakiens en 2018, peu après leur arrivée dans une base d’entraînement dirigée par les États-Unis près de Mossoul, la deuxième plus grande ville du pays. Mossoul a été récemment libérée de l’emprise des extrémistes de l’État islamique.

Les vidéos auraient montré des forces de sécurité irakiennes en train de violer une femme à mort, ainsi que de multiples images horribles de prisonniers de l’État islamique torturés et exécutés.

Les formateurs, alarmés à l’idée de former d’éventuels criminels de guerre, informent le commandant du contingent canadien. Le commandant a dit aux instructeurs de ne plus regarder de telles vidéos et a promis de soulever la question auprès de la chaîne de commandement.

Il n’est pas clair si les Canadiens sur le terrain ont abordé la question avec le commandant américain de la base. En dehors des cercles militaires, on ne sait pas à quel point les dirigeants militaires et civils d’Ottawa étaient au courant de la question.

En juin de l’année dernière, des sources au courant de l’affaire ont déclaré à CBC News que certains soldats canadiens qui avaient formé la police irakienne aux subtilités de la lutte contre le terrorisme avaient été interrogés par la police militaire.

Le général Wayne Eyre a déclaré à CBC News il y a plus d’un an qu’il avait ordonné une enquête. (Lars Hagberg/La Presse Canadienne)

Le plus haut commandant militaire du pays, le général Wayne Eyre, a déclaré à CBC News à l’époque qu’il avait ordonné une enquête pour établir les faits.

Interrogé la semaine dernière sur l’état d’avancement de l’enquête, un porte-parole du MDN a déclaré que le dossier était toujours ouvert.

“L’enquête sur l’affaire est en cours et aucun autre détail ne peut être fourni pour le moment”, a déclaré le responsable des relations avec les médias du MDN, Dan LeBouthillier, dans un courriel.

LeBouthillier a ajouté que les troupes du 3e Bataillon du Royal Canadian Regiment qui ont été touchées par ce dont elles ont déclaré avoir été témoins se sont vu offrir des conseils – y compris quelque chose appelé «contrôle post-déploiement amélioré», qui a lieu jusqu’à six mois après le déploiement.

“Fermer les yeux”

Les soldats ont déclaré avoir vu les vidéos de leurs étudiants irakiens le 18 septembre 2018. Bien qu’ils aient immédiatement exprimé leurs préoccupations, l’absence de toute action de la part de leurs commandants a suscité davantage de plaintes après le retour des formateurs à la garnison Petawawa en Ontario.

Le 20 octobre 2020 – plus de deux ans après le déploiement – ​​le commandant du bataillon et le sergent-major du régiment ont convoqué une mairie pour informer les troupes de la manière dont leurs rapports sur les vidéos ont été traités et leur donner un forum pour exprimer leurs préoccupations. .

L’avocat des droits de l’homme Paul Champ – qui a dirigé la contestation judiciaire des allégations de torture impliquant le transfert par le Canada de combattants talibans présumés pendant la guerre en Afghanistan – a déclaré que l’enquête irakienne actuelle n’est clairement pas une priorité du MDN, est probablement incomplète et ne mène probablement nulle part.

“L’armée canadienne a une histoire très troublante de fermer les yeux sur la torture”, a déclaré Champ à CBC News.

“Il y a toutes sortes d’exemples où le Canada ferme les yeux de manière perverse plutôt que de prendre, vous savez, les mesures appropriées en vertu du droit international.”

Il a déclaré que le Canada a l’obligation de veiller à ce que “la torture commise par quiconque fasse l’objet d’une enquête appropriée”.

Un suspect afghan est interrogé lors d’une patrouille conjointe de l’armée canado-afghane dans le district de Panjwaii de la province de Kandahar en 2009. (Colin Perkel/Presse Canadienne)

Lors du déploiement de combat canadien à Kandahar, Ottawa a d’abord accepté de remettre les suspects talibans capturés aux autorités afghanes – et n’a pas conservé le droit de vérifier leur bien-être par la suite pour s’assurer qu’ils n’étaient pas torturés au cours de l’interrogatoire.

Ce n’est qu’après que des rapports d’abus ont fait surface dans les médias que le gouvernement conservateur de l’époque a mis en place un régime de surveillance.

En vertu du droit international, le Canada a la responsabilité de veiller à ce que les personnes qu’il remet à d’autres pays ne soient pas menacées de torture.

De même, une fois que les vidéos de torture visionnées par les formateurs canadiens en Irak ont ​​été signalées à la chaîne de commandement canadienne, ces commandants avaient le devoir de signaler toute preuve de torture au Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies. Il appartiendra à cet organisme de déterminer si un crime de guerre a été commis.

L’avocat Paul Champ : “Cela ne me surprendrait pas si cette affaire n’était pas prise au sérieux.” ((Sean Kilpatrick/Presse Canadienne))

“Cela ne me surprendrait pas si cette affaire n’était pas prise au sérieux”, a déclaré Champ. “La grande question est de savoir à quelle hauteur [up the chain] ça venait.

“Vous aimeriez penser que quiconque a appris l’existence de ces vidéos les a signalées en amont de la chaîne. De retour à Ottawa, vous savez, à quel niveau de général cela s’est-il arrêté ? Et qu’est-ce que cette personne a fait ou n’a pas fait ?”

Les néo-démocrates fédéraux affirment que les allégations des soldats canadiens sont profondément troublantes et que le gouvernement libéral ne protège pas les troupes.

« Nos soldats ne devraient jamais être mis en position de travailler avec des criminels de guerre et toute préoccupation de ce genre qu’ils soulèvent doit immédiatement être traitée au sérieux lorsqu’elle survient », a déclaré Lindsay Mathyssen, porte-parole du NPD en matière de défense nationale.

“Les néo-démocrates appuient une enquête complète pour déterminer ce qui s’est exactement passé et demandent au gouvernement de mettre en place des mécanismes de dénonciation adéquats pour s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais.”