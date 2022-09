L’enquête militaire israélienne conclut que la journaliste américano-palestinienne Shirine Abu Akleh a probablement été abattue par l’un de ses soldats

Abu Akleh, un correspondant chevronné qui avait couvert le conflit israélo-palestinien pendant des décennies pour Al Jazeera, a été tué par balle le 11 mai alors qu’il couvrait un raid militaire israélien dans la ville de Jénine en Cisjordanie. Elle portait une tenue de presse clairement identifiée et se trouvait dans une zone relativement calme, loin de tout tireur palestinien, selon des témoins oculaires et des collègues journalistes interrogés par le Washington Post.

« Il y a une forte possibilité que Mme Abu Akleh ait été accidentellement touchée par des coups de feu de Tsahal qui ont été tirés vers des suspects identifiés comme étant des tireurs palestiniens armés, lors d’un échange de tirs au cours duquel des coups mortels, généralisés et aveugles ont été tirés sur des soldats de Tsahal », a déclaré lundi un communiqué militaire faisant référence aux Forces de défense israéliennes.

« Des coups de feu de Tsahal ont été tirés dans l’intention de neutraliser les terroristes qui ont tiré sur des soldats de Tsahal, également depuis la zone où se trouvait Mme Shireen Abu Akleh », a-t-il ajouté. La déclaration n’a fourni aucune preuve à l’appui de la conclusion et n’a pas abordé les images montrant que la zone où elle était stationnée semblait isolée et calme avant la fusillade.

Elle a également réitéré ses deux prétentions initiales : la possibilité que « Mme. Abu Akleh a été touché par des balles tirées par des hommes armés palestiniens » et qu’il n’était toujours « pas possible de déterminer sans équivoque la source des coups de feu qui ont touché Mme Abu Akleh ».

Israël a déclaré à plusieurs reprises que l’armée israélienne était activement impliquée dans des activités de “contre-terrorisme” dans la région de Jénine, foyer historique du mouvement armé palestinien et ville natale d’un certain nombre d’assaillants qui ont perpétré une série d’attentats terroristes palestiniens en Israël. Le printemps dernier.

Les enquêtes menées par The Post, ainsi que le New York Times, l’Associated Press, CNN, le groupe d’enquête Bellingcat, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et d’autres organisations, ont révélé que la balle qui a tué Abu Akleh provenait probablement d’un soldat israélien.