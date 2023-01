Au moins 54 personnalités médiatiques de premier plan sont liées à des groupes que le magnat a aidé à financer, selon MRC Business

Le milliardaire George Soros a des liens avec des dizaines de personnalités médiatiques aux États-Unis et au-delà via des organisations qu’il a financées, affirme un chien de garde américain conservateur.

Dans le dernier rapport d’une enquête en trois parties, publié mardi, MRC Business a examiné les liens du magnat libéral né à Budapest, concluant qu’il “s’est imposé comme l’un des influenceurs les plus puissants de la politique mondiale grâce à son incroyable influence dans les médias.”

MRC Business a déclaré avoir découvert au moins “54 personnalités majeures du journalisme et des médias militants qui sont liées à des organisations financées par Soros.” La liste comprend Christiane Amanpour, présentatrice internationale en chef de CNN, Lester Holt, présentatrice de NBC News, et Cesar Conde, président de NBCUniversal News Group, qui supervise les points de vente NBC News, MSNBC et CNBC.

Lire la suite Une étude révèle les liens médiatiques mondiaux de George Soros

Bon nombre des 54 personnes jouent un rôle de premier plan dans des institutions financées par Soros. Par exemple, Amanpour est conseiller principal au Comité pour la protection des journalistes (CPJ), qui a reçu 2,75 millions de dollars du magnat entre 2018 et 2020, tandis que Holt est répertorié comme membre du conseil d’administration de la même organisation. Conde est administrateur de l’Aspen Institute, qui a reçu plus d’un million de dollars du milliardaire entre 2016 et 2020.

Selon MRC, au total, Soros a acheminé plus de 32 milliards de dollars dans ses organisations dans le cadre d’une offre “pour diffuser son programme radical de ‘société ouverte’ sur l’avortement, l’économie marxiste, l’anti-américanisme, le financement de la police, l’extrémisme environnemental et le fanatisme LGBT.” Ces efforts ont porté leurs fruits, lui permettant de “aider à endoctriner des millions de personnes avec ses opinions au quotidien”affirme le groupe.

MRC a précédemment affirmé que Soros avait des liens financiers avec au moins 253 organisations médiatiques dans le monde, les finançant par le biais de ses groupes à but non lucratif et lui permettant d’atteindre des téléspectateurs et des auditeurs dans pratiquement tous les coins du monde.

Commentant le rapport, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a noté jeudi que de telles révélations pourraient être comparées à une “bombe nucléaire”. Faut-il prouver que les principaux médias américains “ont reçu de l’argent pour ajuster leur couverture, toute la démocratie américaine pourrait être enveloppée dans leur Constitution et jetée dans le tas d’ordures de l’histoire”, dit-elle.