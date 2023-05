L’enquête indienne basée sur la caste du Bihar pourrait changer la façon dont les Indiens votent

Commentez cette histoire Commentaire

PATNA, Inde – Le lait du matin n’avait pas encore été livré, mais la chaleur d’avril laissait déjà des taches sur sa chemise. Les sourcils de Satyadeo Paswan se froncèrent alors qu’il tournait page après page de 250 catégories de castes, scannant le code correct à saisir dans le formulaire crucial mais compliqué devant lui.

Paswan est l’un des centaines de milliers d’enquêteurs chargés d’un exercice administrativement et politiquement historique : collecter des données de caste sur chacune des 126 millions d’habitants de l’État du Bihar.

Cette tâche colossale a occupé le devant de la scène dans la politique indienne. Un recensement des castes — les rigides système de stratification sociale héritée de l’hindouisme – pourrait transformer la politique démocratique de la nation. Il met le gouverner le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata dans une situation difficile : une identification accrue des castes pourrait entamer sa suprématie électorale.

Plusieurs autres États expriment leur intérêt à mener leurs propres enquêtes sur les castes et ont sollicité les conseils du Bihar, selon des responsables ici. L’État voisin d’Odisha a commencé une version, selon des rapports locaux. Jeudi, cependant, la haute cour du Bihar a ordonné une suspension temporaire de la publication des résultats pendant qu’elle détermine si le gouvernement de l’État a le pouvoir de mener l’enquête.

Les critiques du système actuel disent que ne pas reconnaître et étudier le rôle de la caste dans la société ignore la discrimination omniprésente qui en découle.

Lors de l’indépendance de l’Inde en 1949, la constitution a interdit l' »intouchabilité » – la forme la plus extrême de marginalisation contre les castes les plus basses, connues sous le nom de Dalits. Mais l’Inde a continué d’être témoin de la discrimination de caste et du maintien de frontières dictant qui peut épouser qui, qui peut manger avec qui et qui peut faire quel travail.

Le gouvernement a divisé les milliers de différentes castes en trois catégories principales : les Hautes Castes ; un niveau intermédiaire connues sous le nom d’autres castes arriérées, ou OBC ; et les Scheduled Castes, ou Dalits, les groupes pour lesquels les premiers des programmes d’action positive ont été créés pour tenter de remédier à leur marginalisation historique.

« La société américaine s’est battue contre le racisme, [but] de tels mouvements en Inde ont été beaucoup plus rares », a déclaré Manoj Jha, un député du Rashtriya Janata Dal, un parti politique qui fait partie d’une alliance gouvernant le Bihar. « En conséquence, la structure est dominée par les hautes castes. »

Un accent renouvelé sur la caste constitue un danger pour les succès électoraux du BJP au pouvoir et pourrait fragment son bloc de vote parapluie d’hindous. « Ils préféreraient opposer les musulmans aux hindous plutôt que de provoquer des bagarres au sein de la communauté hindoue », a déclaré Mamidipudi Ramakrishna Sharan, professeur adjoint à l’Université du Maryland qui a étudié la caste au Bihar.

Frapper aux portes et poser des questions sur la caste déclenche inévitablement des conversations sur le concept millénaire. « Je suis un Paswan, mais alors ? » a déclaré l’arpenteur de 40 ans travaillant dans la capitale du Bihar. Sa propre caste fait partie des castes répertoriées, l’échelon le plus bas des catégories du gouvernement.

« Le même sang en moi est en eux », a-t-il dit, désignant Alok Kumar – sur le formulaire duquel il travaillait – alors que Kumar était assis avec son ami Kiran Chaudhary. Kumar est issu de la caste Yadav, l’une des les OBC de niveau intermédiaire.

Chaudhary est un Brahmane, de les catégories de la caste supérieure et ont exprimé un certain scepticisme quant à l’ensemble du processus. «Ce comptage est tout pour la politique. Ils découvriront où vivent toutes les castes – non pas pour la bonne volonté mais pour les votes », a-t-il déclaré.

L’Inde ne conserve pas de données exactes sur les catégories de castes de Chaudhary et de Kumar. Après le dernier recensement mené par les Britanniques en 1931, le pays a cessé de compter toutes les catégories de castes autres que les plus basses.

La pression pour un recensement national complet des castes remonte à 1980 et s’articule autour de la décision d’étendre aux OBC de niveau intermédiaire les programmes d’action positive qui profitent aux Dalits : des places réservées dans l’enseignement public et les emplois. Bien que les estimations de l’époque britannique montrent que les chiffres de l’OBC représentent environ la moitié de la population, les décisions de justice ultérieures ont effectivement attribué à ses castes 27% des places convoitées.

Il y eut un recul immédiat des Hautes Castes et des batailles politiques s’ensuivirent. Les OBC se sont mobilisés dans de nouveaux partis régionaux puissants – y compris ceux qui dirigent maintenant le Bihar et ont institué l’enquête en cours sur les castes.

Le BJP a contré ces politiques basées sur les castes avec sa marque de nationalisme hindou, et la caste et la religion sont devenues les deux principales forces de mobilisation opposées dans les batailles électorales.

En 2011, le gouvernement, dirigé par l’actuelle opposition Le Parti du Congrès, a été contraint à contrecœur de mener une enquête sur les castes à l’échelle nationale dans le cadre de son recensement décennal, mais il n’a pas publié ses conclusions, invoquant un processus défectueux. Le BJP, lorsqu’il est arrivé au pouvoir, a continué à retenir les résultats. Les données recueillies dans une autre enquête sur les castes, dans l’État méridional du Karnataka, n’ont également jamais été publiées.

« Nous comptons les tigres. Nous comptons les chiens. Nous comptons les arbres. Pourquoi pas les êtres humains et leurs castes ? dit Jha, le député. « Qui a peur des chiffres ? C’est le BJP. Ils veulent courtiser des personnes avec une identité singulière appelée hindoue. Mais cette identité singulière ne suffit pas pour procurer aux gens de la nourriture et de l’emploi. Cette identité singulière n’est pas sans failles.

La plupart des analystes disent qu’un décompte à l’échelle nationale montrerait probablement que les castes supérieures étaient une petite minorité et que les OBC étaient beaucoup plus nombreux que leurs pourcentages réservés, déclenchant potentiellement des demandes plus fortes pour des postes scolaires et professionnels plus réservés. Certains disent qu’un tel décompte pourrait également alimenter les demandes existantes d’espaces d’emploi réservés dans les entreprises privées.

Alors que la base de soutien de base du BJP a longtemps été les groupes de castes supérieures, il a réussi à courtiser segments inférieurs des OBC. « Le BJP a été très doué pour la fission et la fusion – rompant les coalitions de son rival et fusionnant les siennes », a déclaré Satish Deshpande, professeur de sociologie à l’Université de Delhi.

Mais un recensement détaillé pourrait faire exploser la coalition du parti. Il est difficile « d’apaiser » à la fois les hautes castes et les OBC, a déclaré Himanshu, professeur agrégé d’économie à l’Université Jawaharlal Nehru qui ne porte que son prénom. « Le gâteau total est de 100 %. Quelqu’un en profiterait et la part de quelqu’un serait coupée.

Un conseiller au ministère national de l’Information et de la Radiodiffusion a contesté cette représentation de la pensée du BJP. Un recensement des castes a des « problèmes intrinsèques » de « collecte et de traitement des données », a déclaré Kanchan Gupta.

Pour la première fois, le chef de l’opposition Rahul Gandhi du Parti du Congrès autrefois puissant le mois dernier rejoint avec des partis plus petits en appelant à un recensement des castes, signalant une fusion autour des problèmes de l’OBC à l’approche des élections nationales de 2024.

Plusieurs hauts fonctionnaires du Bihar appartenant à la caste supérieure ont averti que la révision des programmes d’action positive serait tout aussi polarisante que les divisions sur la religion.

« Je ne vois aucun résultat fructueux qui pourrait en découler », a déclaré un haut fonctionnaire du Bihar, qui a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question. « Cela ne fera que conduire à une autre série d’agitations [and] intensifier la fracture sociale.

Au-delà des querelles politiques, les experts en développement et en gouvernance affirment que des données détaillées sur les castes sont essentielles pour l’élaboration de politiques ciblées et la distribution des ressources, d’autant plus que les sous-castes ont progressé de manière divergente.

« Comment une collecte de données socio-économiques peut-elle faire reculer le pays ? » a déclaré le secrétaire en chef du Bihar, Amir Subhani. « Les données ne peuvent que faire avancer le pays. »

D’autres disent que l’orientation politique étroite du débat sur les programmes d’action positive passe à côté de l’importance des changements à l’échelle du système qui devraient être mis en œuvre, tels que l’accès universel aux soins de santé, aux emplois et à l’éducation. « Si vous voulez vraiment vous attaquer à la caste, une approche à plusieurs volets sera nécessaire », a déclaré Himanshu.

Pour Deshpande, le professeur de sociologie, la volonté est de « mettre fin officiellement à cette politique d’aveuglement des castes ».

« Seuls les privilégiés ont eu le luxe de croire qu’ils n’ont pas de caste. Un recensement reconnaît que ce ne sont pas seulement les castes inférieures qui ont une caste », a-t-il déclaré. Un avenir sans caste ne peut se produire « sans compter la caste ».

Paswan, qui supervise généralement les nettoyeurs dans un bâtiment gouvernemental, prendra les formulaires remplis qu’il a rassemblés et saisira les numéros de caste et les données économiques dans une application mobile, ce qui, selon les administrateurs du Bihar, aurait permis la publication des résultats dans les six prochains mois avant le prochain élections – si le tribunal n’avait pas suspendu le processus.