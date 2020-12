En plus de réorganiser la réponse du gouvernement à la pandémie catastrophique de coronavirus, le ministère de la Justice s’est imposé comme le projet de réclamation le plus difficile pour la nouvelle administration Biden.

Pourtant, le travail immédiat de sélection d’un nouveau candidat au poste de procureur général est soudainement devenu plus délicat mardi soir lorsque le fils du président élu Joe Biden a révélé que Justice était au milieu d’une enquête sur ses impôts.

Bien qu’aucune accusation criminelle n’ait été déposée et que Hunter Biden affirme qu’il n’a rien fait de mal, la révélation représente un premier test inattendu pour le président élu et son candidat pour donner suite à un engagement de restaurer l’indépendance institutionnelle de longue date de la justice par rapport au Maison Blanche.

Plus:Les impôts de Hunter Biden sous enquête par le bureau du procureur américain dans le Delaware

Les efforts très publics du président Donald Trump pour plier le ministère à sa volonté – appelant à plusieurs reprises le procureur général William Barr à poursuivre ses ennemis politiques ou à approuver des allégations non fondées de fraude électorale – ont fait de la Justice un référendum sur son échec à la présidence.

Désormais, disent les analystes, il est de plus en plus urgent pour Biden d’établir une relation inflexible entre la justice et la Maison Blanche.

« Ce que Joe Biden doit faire, c’est envoyer un message indiquant que l’administration revient à la manière dont les choses fonctionnaient avant (Trump) », a déclaré Donald Ayer, ancien sous-procureur général de l’administration George HW Bush. « La situation de Hunter Biden devrait faire partie du thème plus large de la restauration de la justice. Vous faites cela en disant que Hunter Biden sera traité comme n’importe qui d’autre, quel que soit son nom. »

Richard Painter, l’avocat en chef en éthique de l’administration George W. Bush, a déclaré que Biden pourrait bénéficier en recommandant immédiatement à un avocat spécial de prendre toute décision future concernant son fils, éloignant la Maison Blanche et son futur procureur général des allégations de favoritisme qui ont terni l’administration actuelle.

Le même avocat spécial, a déclaré Painter, pourrait également déterminer si un examen de l’administration antérieure était justifié.

« C’est une occasion en or, en fait, pour Joe Biden de démontrer que la politique partisane n’aura aucun rôle dans ce genre de décisions », a déclaré Painter. « De toute évidence, vous ne voulez jamais voir un membre de la famille en difficulté, mais c’est une façon pour Joe Biden de dire: ‘Je ne suis pas celui qui devrait prendre des décisions (liées au cas de son fils) et personne non plus, y compris le procureur général, qui relève de moi. «

Hormis ce que Hunter Biden a reconnu mercredi, la portée et le statut de l’enquête ne sont pas clairs.

« J’ai appris (mardi) pour la première fois que le bureau du procureur des États-Unis dans le Delaware avait informé mon conseiller juridique … qu’ils enquêtaient sur mes affaires fiscales », a-t-il déclaré dans un bref communiqué. «Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de façon légale et appropriée, y compris avec l’avantage de conseillers fiscaux professionnels.

La déclaration était accompagnée de remarques de l’équipe de transition de Biden exprimant le soutien du président élu tout en notant que le jeune Biden avait été la cible «d’attaques personnelles vicieuses» pendant la campagne.

‘Monter un tigre’:Le mandat politiquement chargé de William Barr met le DOJ au scrutin avec Trump

En effet, Trump et ses substituts ont soulevé des questions répétées sur les relations commerciales de Hunter Biden en Chine et en Ukraine tout au long de la campagne et ont fait des affirmations non fondées, alléguant que le vice-président de l’époque Biden avait utilisé sa position pour soutenir ces efforts. Joe Biden a rejeté ces affirmations, les qualifiant de tentatives de salir sa famille et sa candidature en tant que candidat démocrate.

Notant le manque d’informations sur l’enquête récemment révélée, Norman Eisen, ancien conseiller en éthique du président Barack Obama, a mis en garde contre une décision immédiate sur la nomination d’un avocat spécial ou la récusation d’un nouveau procureur général.

Biden devrait nommer un candidat, peut-être la semaine prochaine. Parmi ceux qui ont émergé comme candidats potentiels figurent le sénateur de l’Alabama Doug Jones, l’ancien gouverneur du Massachusetts Deval Patrick, l’ancien procureur général adjoint Sally Yates et le juge de la cour d’appel fédérale Merrick Garland.

«Lorsque j’étais conseiller en éthique de la Maison Blanche, la meilleure pratique consiste à prendre ces décisions sur la base d’informations aussi complètes que possible», a déclaré Eisen. «C’est donc une décision que le procureur général (entrant) devra prendre en consultation avec son cadres supérieurs, y compris ses conseillers en éthique sur la base de tous les faits et circonstances. »

Administration Biden Les responsables de la justice devraient d’abord évaluer de manière indépendante si l’enquête sur Hunter Biden est «un acte de vengeance et de malice à motivation politique qui devrait être rejeté ou non», a déclaré Eisen, notant l’intervention passée de Barr dans des affaires qui étaient de nature politique intense. intérêt pour Trump.

Notamment, Barr a recommandé une punition plus légère pour le conseiller de longue date de Trump, Roger Stone, dont la peine a ensuite été commuée par le président; il a également cherché à abandonner les poursuites contre l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, qui a récemment été gracié.

Plus:1600 anciens avocats du ministère de la Justice accusent Barr d’avoir utilisé le DOJ pour aider Trump lors des élections

Trump, cependant, s’est depuis retourné contre Barr pour ne pas avoir engagé de poursuites visant à étayer sa candidature ratée, et il a plus récemment pesé le licenciement du procureur général pour ne pas avoir soutenu de fausses allégations de fraude électorale.

« J’espère que les décideurs indépendants de la nouvelle administration examineront très attentivement cette question (enquête Hunter Biden) étant donné ce schéma plus large », a déclaré Eisen. « Il y a de nombreuses raisons de scepticisme. Si cela s’avère être le dernier abus de pouvoir de la part du président, du procureur général et de leur entourage, cela ne se révélera pas être un très bon prédicat pour une enquête d’un avocat spécial.

L’équipe de transition de Biden n’a pas immédiatement répondu aux questions sur la manière dont son ministère de la Justice traiterait l’enquête.

Mais Michael Frisch, conseiller en éthique à Georgetown Law, a déclaré qu’il serait approprié que le nouveau procureur général de Biden agisse rapidement avec une récusation pour éviter même la perception d’une influence politique.

« De toute évidence, si le DOJ mène une enquête, le président Biden ne devrait avoir aucune influence sur la façon dont elle va de l’avant », a déclaré Frisch. «L’indépendance du DOJ indiquerait qu’il procéderait selon ses mérites sans intervention de l’exécutif. C’est ce à quoi on s’attend en matière d’éthique professionnelle.

«Vous ne voudriez pas aller loin de cette enquête», a-t-il ajouté.