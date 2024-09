L’enquête Grenfell a mis en lumière les failles de la profession d’architecte | Architecture

L’article d’Oliver Wainwright sur le rapport d’enquête sur la tour Grenfell était tout à fait pertinent (« Professional buck-passers » : why the excoriating Grenfell report was right to damn architects, 5 septembre). Il aurait également pu ajouter que la complaisance du Royal Institute of British Architects en matière de formation professionnelle continue (CPD) a été un autre facteur. Quant à l’idée selon laquelle les architectes sont censés apprendre les aspects techniques de leur profession sur le terrain, cela ne s’applique pas seulement aux étudiants.

Le RIBA informe ses clients que le principal avantage de la nomination de ses membres (qui sont appelés architectes agréés en raison de leur qualité de membres et considérés comme supérieurs aux autres) est qu’ils sont soumis à la formation professionnelle continue.

Mais lors de ma dernière réunion au conseil du RIBA, lorsque j’ai demandé combien d’architectes le RIBA avait sanctionnés pour ne pas avoir suivi de formation professionnelle continue, j’ai été surpris d’apprendre que la réponse était « aucun ». Tout aussi choquant a été l’échec évident de l’équipe de direction et des autres membres du conseil à partager mon inquiétude quant au fait que c’était un problème que le RIBA – une association caritative qui existe pour faire progresser la science de l’architecture au profit du public – devait résoudre.

Kerr Robertson

Ancien secrétaire honoraire et président par intérimConseil d’administration du RIBA

En ce qui concerne la comparaison d’Oliver Wainwright entre médecins et architectes, il convient de considérer la manière dont les deux professions sont rémunérées : les premières ont des échelles de rémunération réglementées, les secondes sont rémunérées à l’acte, par le biais d’appels d’offres. Les honoraires des services d’architecture étaient autrefois réglementés par des échelles obligatoires fixées par le RIBA. Puis, dans les années 1980, des appels d’offres ont été introduits, ainsi que de nouvelles formes de contrats de construction, destinés à rapprocher les employeurs du marché. Barèmes de frais est devenu consultatif puis aboli. Depuis des décennies, les architectes courent après les honoraires dans une course vers le moins cher. En tant que client, j’ai vu à plusieurs reprises des architectes proposer des honoraires ridiculement bas et voir comment les référentiels confondent « meilleur rapport qualité-prix » et « moins cher ».

Bien sûr, cela a eu des répercussions sur la profession. Il est peut-être temps de se demander si la course au moins-disant tarifaire est vraiment la meilleure façon d’obtenir des services professionnels.

Catherine Brownell

Londres