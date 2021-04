Une enquête parlementaire sur le scandale Greensill pourrait recommander des sanctions et des réglementations plus sévères sur le lobbying, ainsi qu’une réécriture des codes de conduite pour les ministres, les conseillers et les fonctionnaires, a-t-il émergé.

Le mandat de l’enquête de la commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles des Communes montre que son enquête va bien au-delà du cas spécifique du lobbying de David Cameron pour la société de financement en faillite et se penche sur toute la question du comportement au sein du gouvernement et de la «porte tournante». culture qui voit d’anciens ministres et hauts fonctionnaires passer de Whitehall au secteur privé.

Le président du comité, William Wragg, a déclaré que le panel multipartite était prêt à faire des recommandations «sans crainte ni faveur» sur le resserrement des règles pour garantir des normes élevées dans la vie publique.

Pendant ce temps, une deuxième enquête du Comité du Trésor des Communes a confirmé qu’il appellerait M. Cameron et le chancelier Rishi Sunak pour témoigner en personne de la pertinence de la réponse du Trésor au lobbying au nom de Greensill.

Les développements sont intervenus au moment où Downing Street a confirmé qu’il publierait les résultats d’un examen par le secrétaire du cabinet Simon Case sur l’échelle du «double chapeau» par des mandarins supérieurs travaillant pour des entreprises privées tout en maintenant des emplois à Whitehall.

conseillé Le président du comité de surveillance du lobbying déclare « qu’il ne semble pas y avoir de frontières » Keir Starmer dit de quitter le pub par un propriétaire anti-lockdown furieux Johnson exhorte les dirigeants mondiaux à faire plus pour lutter contre la crise climatique

Boris Johnson a insisté aujourd’hui sur le fait que le problème n’était pas généralisé.

S’exprimant lors de la campagne électorale locale dans le Gloucestershire, le Premier ministre a déclaré: «Les gens ne devraient pas, à mon avis, avoir l’impression que les échelons supérieurs de la fonction publique britannique ont des tas de gens qui sont en quelque sorte à double casquette. , faire deux emplois – ce n’est tout simplement pas vrai.

«Nous avons l’une des meilleures fonctions publiques au monde.

«Ce sont des gens qui travaillent incroyablement dur, ils ont fait un travail incroyable tout au long de cette pandémie de Covid, à part toute autre chose, et je ne voudrais tout simplement pas que les gens aient cette impression. Ce n’est tout simplement pas le cas. »

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

L’alarme a été déclenchée à travers Westminster par des révélations selon lesquelles l’ancien directeur commercial du gouvernement, Bill Crothers, travaillait pour Greensill alors qu’il était encore fonctionnaire au Cabinet Office, et est devenu directeur de la société après avoir quitté le gouvernement.

Le secrétaire fantôme du Labour à la santé, Jonathan Ashworth, a demandé aujourd’hui des détails sur le lobbying de M. Cameron sur Matt Hancock au nom de l’entreprise de prêt sur salaire de Greensill, Earnd.

M. Ashworth a déclaré à la Chambre des communes que le programme « n’était pas un acte d’altruisme envers le personnel en cas de pandémie, mais un plan d’investissement pour emballer des prêts à vendre à des investisseurs avec l’ancien Premier ministre, pas des infirmières, en vue d’une aubaine sur salaire. ».

Un e-mail divulgué a montré que M. Cameron a déclaré aux responsables du NHS que M. Hancock était «extrêmement positif à propos de cette offre innovante» alors qu’il cherchait à accéder pour l’entreprise aux dossiers électroniques du personnel du NHS.

M. Ashworth a déclaré qu’il y avait eu « un défilé » de réunions et de communications entre Greensill et les plus hauts responsables du NHS, y compris l’ancien ministre Lord Prior et le patron de Track and Trace Dido Harding « tout cela parce que le secrétaire d’État a succombé à son ancien patron, le lobbying de Cameron. ».

Il a exigé que M. Hancock publie intégralement toutes les communications avec M. Cameron et les détails de toutes les réunions avec Greensill.

«Le personnel du NHS mérite une augmentation de salaire et un soutien, pas des applications de prêt sur salaire», a déclaré M. Ashworth. Le stratagème de Greensill a été «imposé au NHS par des spéculateurs essayant de gagner de l’argent avec la pandémie», a-t-il déclaré, demandant à M. Hancock: «Comment pouvez-vous (vous) défendre cela?»

M. Hancock – qui est connu pour avoir assisté à des «boissons privées» avec M. Cameron, M. Crothers et le fondateur de la société Lex Greensill – a répondu qu’il pensait que les employeurs locaux du NHS étaient «les mieux placés pour décider» s’il fallait adopter le programme de Greensill, et que les ministres n’ont pas été impliqués dans de telles décisions.

Décrivant la portée de l’enquête de sa commission, M. Wragg a déclaré: «Les normes dans la vie publique sont d’une importance vitale, et je pense que la plupart des politiciens et des fonctionnaires remplissent leur rôle honorablement.

«Le maintien et la défense de cette position honorable sont importants – c’est précisément pourquoi cette affaire doit être examinée de près.

«Nous examinerons si les règles doivent être renforcées et clarifiées et nous ferons toutes les recommandations nécessaires sans crainte ni faveur.»

Il a dit que l’enquête – l’une des sept annoncées dans l’affaire – examinera si les codes de conduite pour les ministres, les conseillers spéciaux et les fonctionnaires reflètent correctement le comportement attendu d’eux; si les règles relatives aux conflits d’intérêts et à l’emploi après avoir quitté la fonction publique devraient être renforcées; si les exigences relatives à la déclaration des activités de lobbying devraient être élargies; si les consultants privés sont utilisés de manière appropriée par le gouvernement; et si des punitions suffisamment fortes sont disponibles pour ceux qui enfreignent les règles.

Le président du comité du Trésor, Mel Stride, a déclaré que son enquête se concentrera sur les aspects financiers du scandale.

« Il y a des questions auxquelles il faut répondre en ce qui concerne Greensill Capital concernant le fonctionnement du système financier britannique et sa réglementation », a déclaré M. Stride. «Aussi, si le Trésor a répondu de manière appropriée au lobbying de Greensill pendant la pandémie.

«J’écrirai prochainement au chancelier, au gouverneur de la Banque d’Angleterre, au directeur général de la Financial Conduct Authority et à David Cameron pour demander des réponses à diverses questions initiales.

«Le comité tiendra sa première séance de témoignages à Greensill Capital la semaine prochaine.»