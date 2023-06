L’enquête géorgienne sur Trump s’étend à des activités dans d’autres États – Washington Post

Une enquête basée en Géorgie pour savoir si l’ancien président républicain Donald Trump et d’autres ont cherché illégalement à annuler sa défaite lors de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État s’est étendue à des activités en dehors de la Géorgie, a rapporté vendredi le Washington Post.

Le procureur du comté de Fulton avait élargi l’enquête de deux ans pour inclure la campagne de Trump « engageant deux entreprises pour trouver une fraude électorale à travers les États-Unis, puis enterrant leurs découvertes lorsqu’elles ne l’ont pas trouvée », notamment en délivrant une assignation à comparaître à l’une des entreprises , a rapporté le Post, citant deux personnes connaissant la sonde.

Willis a publiquement indiqué que son bureau examinait si la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO) s’appliquerait et si les efforts pour annuler la perte de Trump dans l’État du sud des États-Unis étaient un stratagème criminel de grande envergure, selon le Post.

Un porte-parole du bureau du procureur du comté de Fulton a refusé de commenter le rapport.

Willis, un démocrate, a déclaré que les décisions d’inculpation étaient attendues cet été.

Dans le cadre de l’enquête sur les efforts de Trump et de ses alliés, le bureau de Willis a demandé des informations à Simpatico Software Systems et au Berkeley Research Group sur leurs actions en Géorgie et dans d’autres États américains, a déclaré le Post.

Les entreprises ont refusé de commenter le Post, tout comme le bureau de Willis et les représentants de Trump.

Trump a nié tout acte répréhensible et a qualifié l’enquête, ainsi que d’autres personnes auxquelles il est confronté, de motivation politique. Le ministère de la Justice enquête également sur le rôle de Trump dans les efforts visant à annuler sa défaite en 2020 face au démocrate Joe Biden.

Un certain nombre de personnes faisant l’objet d’une enquête dans le cadre de l’enquête du comté de Fulton ont accepté des accords d’immunité; les dossiers judiciaires ont montré le mois dernier.