L’enquête française accuse les organisateurs du fiasco de la Ligue des champions

Paris (AFP) – Une enquête du Sénat français sur le chaos de la foule lors de la finale de la Ligue des champions de cette année à Paris a conclu que les organisateurs étaient à blâmer, et non les supporters, sapant les affirmations de la police et du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Une mission d’enquête dirigée par deux sénateurs a été mise en place après le match Liverpool-Real Madrid du 28 mai qui a été entaché par un coup d’envoi retardé, des écrasements, des gaz lacrymogènes et des crimes de rue.

L’enquête a conclu que les problèmes étaient dus à une “chaîne de dysfonctionnements”, notamment un manque de préparation des autorités françaises et des dispositifs de sécurité mal exécutés.

“Ces dysfonctionnements étaient à tous les niveaux, non seulement lors de la mise en œuvre mais aussi lors des préparatifs en amont”, a déclaré le coprésident de l’enquête Laurent Lafon lors d’une conférence de presse.

Le rapport final a contredit les déclarations répétées de Darmanin selon lesquelles les supporters de Liverpool étaient principalement responsables, le ministre affirmant que jusqu’à 40 000 d’entre eux se sont rendus au stade soit sans billets, soit avec de faux billets.

“Les premières déclarations (du ministre) ne correspondent pas à la réalité”, a déclaré à la presse François-Noël Buffet, co-président de l’enquête.

“Les conclusions du ministre le soir et le lendemain n’étaient pas les bonnes”, a ajouté Lafon. “C’était une conclusion biaisée, imprécise.”

De nombreux supporters de Liverpool ont eu du mal à se rendre au stade en raison d’une grève des transports, puis se sont retrouvés dans des embouteillages et des bousculades aux portes d’entrée du stade.

Face à l’accumulation de supporters frustrés autour du Stade de France, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour faire reculer la foule, touchant de nombreux enfants ainsi que des supporters handicapés en fauteuil roulant.

Après le match, les visiteurs ont été la proie des gangs locaux alors qu’ils se dirigeaient vers les liaisons de transport locales, et beaucoup ont signalé des vols à la tire, des agressions et des menaces sous les yeux de la police.

Les événements télévisés ont été un embarras national et auraient influencé les élections législatives de juin lorsque le président Emmanuel Macron a perdu sa majorité.

– ‘Échec’ –

Darmanin a survécu à un remaniement gouvernemental en mai et s’est depuis vu confier des responsabilités supplémentaires en tant que ministre de l’Intérieur malgré ses affirmations, qui ont provoqué la fureur à Liverpool et des tensions avec le gouvernement britannique.

Le club de football de Liverpool est particulièrement sensible au bouc émissaire de ses fans après qu’ils aient été faussement blâmés pour la catastrophe du stade Hillsborough à Sheffield en 1989.

“Le rôle d’une commission comme la nôtre n’est pas d’appeler à la démission de quelqu’un au gouvernement”, a déclaré Buffet lorsqu’on lui a demandé pourquoi la commission n’avait pas appelé à la démission de Darmanin.

Au lieu de cela, son rapport final a fait une série de recommandations aux autorités pour améliorer les dispositifs de sécurité lors des grands événements sportifs.

La France accueillera la Coupe du monde de rugby l’année prochaine et les Jeux olympiques en 2024.

Les autorités ont également été sous pression pour expliquer pourquoi les images des caméras de sécurité du stade n’ont pas été enregistrées, supprimant une source d’informations potentiellement vitale pour les enquêteurs.

« Les images seront toujours manquantes. C’est notre plus grand regret », a déclaré Buffet.

Darmanin, un partisan de la loi et de l’ordre, a présenté ses premières excuses partielles fin juin, déclarant à la radio RTL : « Fallait-il mieux gérer les choses au Stade de France ? La réponse est oui. Suis-je en partie responsable ? La réponse est oui.”

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a reconnu lors d’une audition au Sénat le 9 juin que les opérations de sécurité avaient été un “échec”.

Mais il a défendu l’utilisation de gaz lacrymogène pour éloigner les supporters du stade, affirmant qu’il n’y avait “pas d’autre moyen”.

Le rapport du Sénat recommandait à la police d’élaborer des directives plus claires sur l’utilisation des gaz lacrymogènes et d’adopter d’autres méthodes de contrôle des foules telles qu’une plus grande utilisation d’officiers à cheval et de canons à eau.

La France a dû organiser la finale de la Ligue des champions en un temps record après avoir proposé d’accueillir le match en février lorsqu’elle a été retirée de la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.