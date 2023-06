L’enquête exagérée sur Covid s’est transformée en un jeu gratuit pour les gauchers cyniques pour attaquer les politiques conservatrices

L’enquête colossale et exagérée sur Covid connaît un début décourageant.

Son seul objectif devrait être de savoir pourquoi les organismes de santé publique nous ont laissés si mal préparés, si nous sommes mieux placés maintenant et si les fermetures ont été trop courtes, trop longues ou valables du tout – compte tenu du carnage économique causé, pour peu de vies sauvées.

L’enquête Covid connaît un début décourageant Crédit : Getty

Pourtant, les signes sont déjà là que cela pourrait se transformer en une mêlée générale pour les restes de gauche cyniques pour attaquer les conservateurs et leurs politiques.

Avant même un mot de preuve hier, le propre avocat de l’enquête a affirmé que le Brexit nous avait laissés au dépourvu.

Pourquoi, nous demandons-nous, d’autres pays étaient MOINS préparés et leur nombre de morts plus élevé ?

Brexit, encore ?

Le TUC s’est présenté pour attaquer les luttes intestines «corrosives» du gouvernement.

Le syndicat des médecins BMA, qui déteste les conservateurs, s’est empilé.

Même « l’austérité » de l’ère Cameron est sur le banc des accusés.

« Independent Sage », ces universitaires auto-importants dirigés par des communistes qui ont demandé à tort plus de confinements ainsi qu’une distanciation sociale

« pour toujours », témoignent. Pourquoi?

Pendant ce temps, l’enquête s’intéresse étrangement peu à la façon dont Covid a commencé en Chine.

Il semble simplement déterminé à blâmer la Grande-Bretagne.

Sans équilibre – et permettant des décisions rapides prises sous une pression colossale – cette aubaine gonflée pour les avocats ne durera pas seulement des années, elle ne servira pas non plus à beaucoup d’utilité.

Les Suédois qui évitent le confinement ont terminé leur enquête l’année dernière.

Le nôtre ne fait que commencer.

Il n’est pas trop tard pour que sa présidente, la baronne Hallett, la retire et se recentre uniquement sur l’apprentissage rapide des leçons essentielles à la protection de la Grande-Bretagne.

Beaucoup de bien

Une interdiction des supermarchés achetez-en un et obtenez-en un gratuitement n’aidera pas une seule personne à perdre du poids.

Les chiffres du gouvernement le confirment.

Le ministère de la Santé estime que la suppression des offres à prix réduit permettra à un homme d’économiser 3,7 calories par jour, une femme 2,8 et un enfant 2,5.

Au plus, cela représente 1/19e d’un biscuit digestif, soit 0,1 % de l’apport calorique quotidien normal d’un homme.

Si le poids était si facile à perdre ou à maintenir, personne ne serait gros.

Le gouvernement ne peut pas défendre cette absurdité.

Et pourtant, il va de l’avant en octobre.

Il s’est rendu au lobby de l’État-nounou de Westminster qui se moque du régime alimentaire des autres.

Le seul résultat sera d’augmenter les factures d’achat des plus pauvres.

Un geste courageux à un an d’une élection.

Réalité climatique

VOUS penseriez que ce temps chaud et ensoleillé serait parfait pour l’énergie solaire.

Mais la chaleur rend les panneaux moins efficaces.

Et il n’y a pas assez de vent pour que les éoliennes génèrent beaucoup.

Ainsi, alors que des millions de personnes allumaient des ventilateurs et la climatisation, une centrale au charbon devait être allumée pour la première fois depuis des semaines.

La réalité que les fanatiques de l’écologie ne peuvent saisir est que l’énergie solaire et éolienne ne suffira jamais à alimenter de manière fiable un pays de cette taille et avec des conditions météorologiques aussi variables.

Et Net Zero n’arrivera jamais sans la planification et la construction de plusieurs nouvelles centrales nucléaires.

Jusque-là, nous avons besoin de pétrole et de gaz.

Plus nous extrairons de la mer du Nord, mieux ce sera et plus la Grande-Bretagne sera en sécurité.