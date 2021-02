L’enquête en temps réel de l’auteur de Sherlock Holmes sur le mystère indien maintenant transformée en livre

Arthur Conan Doyle, le créateur britannique du détective de fiction de renommée mondiale Sherlock Holmes, a été amené à enquêter sur un seul crime réel au cours de sa vie et il impliquait un Indien britannique accusé à tort d’une série de crimes mystérieux dans un village anglais de le début du 20e siècle.

L’histoire de cet avocat d’origine indienne, George Edalji, a maintenant été déterrée en détail et mise en scène dans un nouveau livre de l’historien-auteur londonien Shrabani Basu, qui est tombé sur le mystère et l’a poursuivi à travers des archives et des lettres. au cours des années.

Le résultat est « Le mystère de l’avocat Parsee: Arthur Conan Doyle, George Edalji et le cas de l’étranger dans le village anglais », publié au Royaume-Uni la semaine prochaine et en Inde le 10 mars.

« Je pense que les lecteurs indiens trouveront intéressant qu’en 1907, Arthur Conan Doyle ait répondu à une lettre d’un jeune avocat indien lui demandant de l’aide pour effacer son nom, et il a pris la cause », a déclaré Basu, l’auteur du précédent article historique. des comptes tels que «Spy Princess: La vie de Noor Inayat Khan» et «Victoria and Abdul: The Extraordinary True Story of the Queen’s Closest Confidant».

«Même Jawaharlal Nehru, qui était alors un élève de 18 ans à Harrow School à Londres, a été fasciné par l’affaire et a fait remarquer que George avait sans aucun doute été pris pour cible parce qu’il était indien», dit-elle.

L’histoire, qui tourne autour de plusieurs lettres de menaces et du meurtre et de la mutilation angoissants d’animaux, était l’un des cas les plus célèbres d’erreurs judiciaires dans l’Angleterre édouardienne qui a été oublié au fil du temps.

Conan Doyle, à qui George Edalji s’était tourné pour obtenir de l’aide après avoir été emprisonné pour des crimes qu’il n’avait pas commis, a rencontré un mystère digne de son détective fictif. L’auteur de Sherlock Holmes a méticuleusement rassemblé des indices pour conclure que George avait été victime de racisme pour être un «hindou» – comme tous les Indiens étaient appelés à l’époque.

«Ce qui m’a fasciné, c’est le fait que le seul vrai crime sur lequel Arthur Conan Doyle a enquêté personnellement était celui d’un Indien. Pour moi, c’était une histoire qui appelait à être racontée. Comme la plupart des gens, je suis fan des livres de Sherlock Holmes et j’aime les mystères », a déclaré Basu.

Alors que l’incident intrigant a eu lieu il y a plus de 100 ans, le scénario a une résonance même dans la Grande-Bretagne moderne.

«Plus je lisais les lettres et la couverture médiatique à l’époque, plus je sentais que cela pouvait se produire maintenant. La méfiance à l’égard des immigrés, la peur de l’étranger, sont des problèmes dans la société occidentale depuis un certain temps.

L’ensemble du débat sur le Brexit s’est concentré sur les immigrants d’Europe de l’Est entrant dans le pays et occupant des emplois locaux. Les lettres anonymes continuent aujourd’hui, sous la forme de courrier haineux et de trolling en ligne », explique Basu.

George Edalji est né d’un père indien Parsi qui s’est converti au christianisme, Shapurji Edalji, et d’une mère anglaise. Shapurji est devenu le premier vicaire d’origine indienne à avoir une paroisse en Angleterre, dans le village de Great Wyrley dans le Staffordshire.

La famille métisse, une caractéristique peu commune à l’époque, a été la cible de nombreux harcèlements et la condamnation injustifiée de George les a tous profondément touchés.

Aujourd’hui, à première vue, il n’y a rien dans le village qui puisse rappeler son passé troublant. Les champs ont été construits et les mines ne sont plus là. Mais l’ancien presbytère et l’église de Shapurji demeurent.

«Les sociétés d’histoire locale de la région sont toujours très conscientes de l’affaire, qui a mis le village sous les projecteurs au début du 20e siècle», a déclaré Basu, qui a retracé les pas de la famille jusqu’au village de la région des West Midlands en Angleterre dans le cours de ses recherches.

Maintenant que l’histoire oubliée a été reconstituée dans un compte rendu complet et est prête à sortir, Basu espère que ce «vrai mystère de Sherlock Holmes impliquant un Indien» plaira aux amateurs de mystère du monde entier.