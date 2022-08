L’enquête électorale de Trump en Géorgie cite une violation du système électoral

ATLANTA (AP) – Le procureur enquêtant sur la question de savoir si l’ancien président Donald Trump et d’autres ont illégalement tenté d’intervenir dans les élections de 2020 en Géorgie cherche des informations sur l’implication présumée d’un allié de Trump dans la violation du matériel de vote dans un comté à environ 200 miles au sud de son bureau d’Atlanta.

L’élargissement de l’enquête met en évidence le dernier cas dans lequel des personnes non autorisées semblent avoir eu accès à du matériel de vote depuis les élections de 2020, principalement dans les États du champ de bataille perdus par Trump. Les experts électoraux ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que des informations sensibles partagées en ligne sur l’équipement pourraient avoir révélé des vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des personnes désireuses de perturber de futures élections.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, cherche à faire témoigner l’avocat Sidney Powell, qui a tenté avec insistance d’annuler la perte de Trump, devant un grand jury spécial chargé d’enquêter sur une éventuelle ingérence électorale illégale. Dans sa requête au tribunal déposée jeudi, Willis a déclaré que Powell est “connue pour être affiliée” à Trump et à la campagne Trump et possède une connaissance unique de ses communications avec eux et d’autres “impliqués dans les efforts coordonnés de plusieurs États pour influencer les résultats de la Élections de novembre 2020 en Géorgie et ailleurs.

La portée de l’enquête criminelle de Willis s’est considérablement élargie depuis son début, à la suite d’un appel téléphonique du 2 janvier 2021 dans lequel Trump a suggéré que le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pourrait “trouver” les votes nécessaires pour annuler la perte électorale étroite de Trump dans le Etat. Entre autres choses, Willis a écrit qu’elle voulait interroger Powell sur le comté rural de Coffee, où Trump a battu le président Joe Biden de près de 40 points de pourcentage.

Les e-mails et autres enregistrements rapportés pour la première fois ce mois-ci par le Washington Post et également obtenus par l’Associated Press montrent que Powell a été impliqué dans l’organisation d’une équipe de la société de solutions de données Sullivan Strickler pour se rendre au bureau des élections du comté.

Les dossiers ont été produits en réponse à des assignations à comparaître émises par des plaignants dans le cadre d’un procès de longue durée qui allègue que les machines à voter de Géorgie, qui sont fabriquées par Dominion Voting Systems, sont vulnérables aux attaques. Les plaignants veulent que les machines soient remplacées par un système qui utilise des bulletins de vote en papier marqués à la main.

Le procès intenté par la Coalition pour la bonne gouvernance et les électeurs individuels est bien antérieur et n’est pas lié aux fausses allégations de fraude électorale généralisée poussées par Trump et ses alliés.

Dominion a intenté des poursuites en diffamation contre des partisans de haut niveau de Trump, y compris Powell, qui ont fait de fausses déclarations sur l’utilisation de machines à voter Dominion pour voler les élections de 2020.

Dans un e-mail envoyé à Powell le 7 janvier 2021, le directeur de l’exploitation de SullivanStrickler, Paul Maggio, a déclaré que lui et son équipe étaient «en route pour le comté de Coffee en Géorgie pour collecter ce que nous pouvons auprès des machines et des systèmes électoraux / votants». Il a inclus une facture pour un « acompte initial » de 26 000 $ pour payer une équipe de quatre personnes pour une journée. L’objet de la facture est « Analyse des machines à voter ».

“Tout s’est bien passé hier avec la collection Coffee County. Toutes les personnes impliquées ont été extrêmement utiles », a écrit Maggio dans un e-mail le lendemain. “Nous consolidons toutes les données collectées et les téléchargerons sur notre site sécurisé pour que votre équipe puisse y accéder.”

Un document répertoriant le contenu du disque dur de Maggio montre qu’il comprend des images médico-légales d’un serveur de système de gestion des élections, une tabulatrice de circonscription, des cartes flash compactes et des clés USB utilisées pour programmer des tabulatrices et des machines à voter à écran tactile, un ordinateur utilisé pour enregistrer les électeurs et un ordinateur portable fourni par Dominion. Il comprend également des images numérisées de bulletins de vote papier du second tour des élections au Sénat américain de janvier 2021.

La société a défendu ses actions dans une déclaration envoyée par son avocate, Amanda Clark Palmer.

“SullivanStrickler a été retenu par des avocats agréés et en exercice et a suivi ses instructions pour préserver et copier de manière médico-légale les machines à voter du Dominion utilisées lors des élections de 2020”, indique le communiqué. “Le cabinet n’avait aucune raison de croire qu’en tant qu’officiers de justice, ces avocats demanderaient ou ordonneraient à Sullivan Strickler de faire quoi que ce soit d’inapproprié ou d’illégal.”

Les avocats ont dit au cabinet de contacter les responsables électoraux du comté pour accéder à certaines données, puis de les distribuer à certaines autres personnes, selon le communiqué. La société soutient qu ‘«au moment où ils se sont engagés dans ce travail, ils opéraient en croyant de bonne foi que leur client était autorisé à accéder aux machines à voter et aux serveurs».

“Avec le recul, et sachant tout ce qu’ils savent maintenant, ils n’entreprendraient plus aucun travail de ce genre”, indique le communiqué, ajoutant que la société a l’intention de coopérer pleinement à toute enquête.

Willis a noté qu’il existe également des “preuves dans le dossier public” que Powell a été impliqué dans des efforts similaires au Michigan et au Nevada à peu près à la même époque. Un avocat représentant Powell n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi.

Ryan Germany, avocat général du bureau du secrétaire d’État de Géorgie, a déclaré dans une déclaration déposée au tribunal le 2 août que le bureau avait ouvert une enquête à la mi-mars et fait appel à un expert pour effectuer une inspection médico-légale du serveur électoral du comté de Coffee. . Les prochaines étapes, a-t-il dit, consistent à terminer l’enquête médico-légale et à interroger les témoins.

Le bureau du secrétaire d’État a demandé de l’aide plus tôt ce mois-ci au Georgia Bureau of Investigation, qui a ouvert le 15 août “une enquête par intrusion informatique sur un serveur électoral du comté de Coffee”, a déclaré la porte-parole Nelly Miles dans un e-mail.

L’affaire du comté de Coffee semble similaire aux violations du matériel de vote ailleurs. En plus de la Géorgie, il s’agit notamment des bureaux électoraux locaux en Pennsylvanie, au Michigan et au Colorado.

Lors d’un événement organisé l’été dernier par l’allié de Trump Mike Lindell, le PDG de MyPillow qui a cherché à prouver que les machines à voter sont manipulées, des copies des systèmes de vote du comté de Mesa, au Colorado, et du comté d’Antrim, au Michigan, ont été distribuées et mises à disposition en ligne.

Un mois plus tôt, les responsables électoraux de Pennsylvanie avaient décertifié le matériel de vote utilisé dans un comté – également nommé Fulton – après que des responsables y aient autorisé une entreprise extérieure à accéder à « certains composants clés de son système certifié, y compris la base de données électorale du comté, les fichiers de résultats et les journaux des systèmes Windows. .” L’entreprise a également été autorisée à faire des copies des disques durs du système de vote.

Dans le comté de Mesa, au Colorado, la greffière Tina Peters et son adjointe ont été inculpées pour une atteinte à la sécurité en mai 2021 au bureau électoral. Les procureurs allèguent que la paire faisait partie d’un « stratagème trompeur » visant à donner accès à la technologie de leur système de vote à des personnes non autorisées.

Cette semaine, la greffière adjointe, Belinda Knisley, a plaidé coupable et a accepté de témoigner contre Peters, qui a nié les actes répréhensibles et a affirmé qu’elle avait l’obligation d’enquêter.

Toujours dans le Colorado, les responsables électoraux de l’État ont enquêté sur une violation potentielle dans le comté d’Elbert, où ils disent que le greffier a fait deux copies du système de vote du comté et les a fournies à deux avocats non autorisés à les avoir.

Dans le comté d’Antrim, dans le Michigan, un juge avait autorisé un examen médico-légal du matériel de vote après qu’une brève confusion des résultats des élections de 2020 ait conduit à une poursuite alléguant une fraude. Le procès a été rejeté, mais d’une manière ou d’une autre, une copie du système de vote a fini par être distribuée publiquement lors de l’événement Lindell, selon les participants.

Les autorités du Michigan enquêtent également sur des failles de sécurité dans quatre bureaux électoraux locaux qui se seraient produites entre mars et fin juin 2021.

Kate Brumback et Christina A. Cassidy, Associated Press