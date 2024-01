L’enquête du sénateur Bob Menendez est en cours, selon les procureurs fédéraux

CNN

Les procureurs fédéraux affirment que leur enquête sur le sénateur du New Jersey Bob Menendez se poursuit alors qu’il fait face à de nombreuses accusations de corruption, notamment pour avoir agi en tant qu’agent d’un gouvernement étranger et aux pressions de ses collègues démocrates pour qu’il démissionne.

Les procureurs ont fait référence à l’enquête en cours à plusieurs reprises dans un lettre au juge répondre aux demandes des médias visant à desceller ou à supprimer des parties de requêtes récentes déposées dans l’affaire.

“Bien que le grand jury ait rendu les actes d’accusation dans cette affaire, son enquête reste en cours”, ont indiqué les procureurs.

Les procureurs disent souvent que les enquêtes sont en cours ; cependant, dans ce cas-ci, ils ont ajouté deux fois aux allégations auxquelles Menendez était confronté depuis leur annonce initiale.

Les procureurs ont déclaré qu’ils ne s’opposaient pas à la suppression des expurgations de certaines informations contenues dans les dossiers, mais se sont opposés à la levée des scellés d’autres car cela pourrait révéler des éléments faisant l’objet d’une enquête.

« Dans le cadre d’une enquête en cours et dans l’ombre d’un procès à venir, toute déclaration potentielle d’un témoin concernant des questions faisant l’objet d’une enquête ou susceptibles de faire l’objet d’un procès – que ce témoin particulier soit susceptible d’être appelé ou non – peut influencer ou affecter le témoignage. d’autres témoins de ces faits, affecter la composition des jurés ou nuire d’une manière ou d’une autre au déroulement de l’enquête ou du procès », ont écrit les procureurs.

Menendez, son épouse, Nadine Menendez, et trois hommes d’affaires du New Jersey ont été mis en cause l’automne dernier dans une affaire de corruption présumée impliquant des paiements en lingots d’ordes centaines de milliers de dollars en espèces, une voiture de luxe et la transmission d’informations sensibles au gouvernement égyptien.

Un nouvel acte d’accusation a ensuite été rendu, accusant Menendez et son épouse de complot en vue d’agir en tant qu’agent étranger en Égypte. Plus tôt ce mois-ci, un troisième acte d’accusation a été rendu, ajoutant une nouvelle allégation selon laquelle Menendez aurait pris des mesures pour aider le Qatar afin d’aider l’un des hommes d’affaires à recevoir un investissement de plusieurs millions de dollars d’un fonds d’investissement lié au Qatar.

Menendez a vigoureusement nié tout acte répréhensible alors qu’il fait face aux appels à la démission de ses collègues démocrates. Lui et les autres ont plaidé non coupables des accusations.

La semaine dernière, Menendez et son épouse ont demandé au juge de séparer leurs dossiers afin qu’il n’ait pas à choisir entre se défendre et laisser ses avocats présenter des arguments qui pourraient attaquer sa femme. Ils devraient être jugés en mai.