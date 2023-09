L’enquête du Sénat veut savoir ce qu’Elon Musk a fait en Ukraine

La semaine dernière, il a été rapporté que Elon Musk fermé l’accès au Starlink de SpaceX en Crimée l’année dernièremais suite à un cri de condamnation, la source de l’histoire a publié une correction disant que Musk avait été invité à activer l’accès, mais qu’il avait déjà mis en place une politique contre cela.. Les sénateurs américains sont désormais demander au ministère de la Défense ce qui se passe exactement ici. Le Comité sénatorial des forces armées est intéressés à enquêter sur le magnat de la technologie sur ses actions (ou inactions) autour de Starlink lors de l’invasion russe de l’Ukraine et veulent savoir combien d’argent gratuit le règne de Musk sur la façon dont son réseau est utilisé.

Bloomberg rapports que le comité souhaite un compte rendu détaillé d’ici le 31 octobre de l’endroit où SpaceX a fermé l’accès à Starlink en Ukraine alors que l’armée du pays prévoyait une contre-attaque russe. Ce rapport comprendra également une description des responsabilités que les sous-traitants ont reçues du ministère de la Défense et de la manière dont des lois telles que la loi sur la production de défense auraient pu obliger Musk à continuer de servir en Europe de l’Est. Le Comité sénatorial des forces armées, composé de 25 membres, est majoritairement démocrate et comprend les sénateurs Elizabeth Warren (D-MA), Mark Kelly (D-AZ), Rick Scott (R-FL) et Roger Wicker (R-MS). .

« Ni Elon Musk, ni aucun citoyen privé, ne peuvent avoir le dernier mot en matière de sécurité nationale américaine », a déclaré hier le sénateur du Rhode Island et président du comité Jack Reed dans un communiqué cité par Bloomberg. « Le comité étudie activement cette question sous tous les angles. »

Séparément, les membres du comité, les sénateurs Warren, Jeanne Shaheen (D-NH) et Tammy Duckworth (D-IL), ont cosigné un lettre au secrétaire à la Défense Lloyd Austin concernant la décision de Musk de restreindre l’accès à l’armée ukrainienne. Cette lettre demande un compte rendu détaillé de la désactivation unilatérale de tout fournisseur d’accès Internet par satellite basé aux États-Unis en Ukraine depuis le 24 février 2022. Les sénateurs ont également demandé au secrétaire Austin les conditions que le DoD impose aux services commerciaux spatiaux et comment les contrats avec les États-Unis le gouvernement peut empêcher des pannes comme celle en Ukraine.

« SpaceX est un entrepreneur principal et un partenaire industriel essentiel pour le DoD et le bénéficiaire de milliards de dollars de financement des contribuables », ont écrit les sénateurs dans la lettre adressée au secrétaire Austin. « Cela pose de graves risques pour la sécurité nationale si les sous-traitants du DoD sont capables d’agir de manière indépendante pour mettre fin à leur fourniture de services. »

Le brouhaha du gouvernement survient après la publication récente de la biographie de Musk, judicieusement intitulée Elon Muskde Walter Isaacson a révélé l’incident géopolitique. D’après l’original d’Isaacson Selon ce compte, Musk a fermé l’accès à Starlink afin d’empêcher un « mini Pearl Harbor » alors que les forces ukrainiennes dirigeaient des drones sous-marins pour attaquer une flotte russe au large des côtes de Crimée. Musk aurait pris cette décision après une conversation avec des responsables russes, qui lui ont dit qu’une contre-attaque pourrait entraîner des représailles nucléaires. Musk a déjà fourni à l’Ukraine environ 5 000 terminaux Starlink en février 2022, suite à l’invasion du pays par la Russie.

Isaacson, cependant, a depuis revisité le texte de présentation sur La décision de Musk pour Accès Starlink en Crimée. Dans la version originale du texte, Isaacson décrit Musk comme ayant pris la décision de dernière minute d’éteindre le lien avec le territoire. Musk a cependant réfuté le récit d’Isaacson. et a affirmé qu’on lui avait demandé de allumer accès à Starlink en Crimée mais il avait déjà une politique en place interdisant cette action. Isaacson a précisé au Post qu’il pensait que Musk avait pris la décision dans le feu de l’action, mais il réitérait simplement sa position précédente.