Des agents fédéraux américains ont convergé samedi vers le domicile d’une éventuelle personne d’intérêt dans l’explosion qui a secoué le centre-ville de Nashville alors que les enquêteurs ont parcouru des centaines de conseils et de pistes dans l’explosion qui a endommagé des dizaines de bâtiments le matin de Noël.

Plus de 24 heures après l’explosion, un motif est resté insaisissable alors que les enquêteurs travaillaient 24 heures sur 24 pour résoudre les questions sans réponse concernant un véhicule récréatif qui a explosé dans une rue presque déserte un matin de fête endormi et a été précédé d’un avertissement enregistré informant ceux-ci. à proximité pour évacuer.

L’attaque, qui a endommagé un bâtiment AT&T, a continué de faire des ravages samedi sur le service de téléphonie mobile et les communications entre la police et les hôpitaux dans plusieurs États du sud des États-Unis.

Des enquêteurs de plusieurs organismes fédéraux et locaux chargés de l’application de la loi se trouvaient dans une maison à Antioche, dans la banlieue de Nashville, après avoir reçu des informations pertinentes pour l’enquête, a déclaré l’agent spécial du FBI Jason Pack.

Un autre responsable de l’application de la loi, qui n’était pas autorisé à discuter d’une enquête en cours et s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat, a déclaré que les enquêteurs considéraient une personne associée à la propriété comme une personne d’intérêt.

On pouvait voir des agents fédéraux regarder autour de la propriété, fouiller la maison et la cour.

Il y avait d’autres signes de progrès dans l’enquête, car le FBI a révélé qu’il examinait un certain nombre d’individus qui pourraient y être liés. Les responsables ont également déclaré qu’aucun engin explosif supplémentaire n’avait été trouvé, indiquant l’absence de menace active pour la zone. Les enquêteurs ont reçu environ 500 conseils et pistes.

« Cela va juste nous prendre du temps », a déclaré Douglas Korneski, l’agent spécial en charge du bureau de terrain du FBI à Memphis, lors d’une conférence de presse samedi après-midi. «Notre équipe d’enquête retourne chaque pierre» pour comprendre qui a fait cela et pourquoi.

Au-delà de cela, les seules victimes connues étaient trois personnes blessées. Les dommages aux infrastructures, quant à eux, ont été largement ressentis, en raison d’un bureau central AT&T affecté par l’explosion. Les systèmes d’urgence de la police du Tennessee, du Kentucky et de l’Alabama, ainsi que la hotline communautaire COVID-19 de Nashville et une poignée de systèmes hospitaliers, sont restés hors service.

Pannes

Le bâtiment contenait un central téléphonique, avec des équipements de réseau à l’intérieur – mais la société a refusé de dire exactement combien de personnes ont été touchées.

Lorsqu’on lui a demandé si le bâtiment AT&T aurait pu être une cible possible, Korneski a déclaré: « Nous examinons tous les motifs possibles qui pourraient être impliqués ».

Les enquêteurs ont fermé le cœur de la scène touristique du centre-ville de Nashville – une zone remplie de honky-tonks, de restaurants et de boutiques – alors qu’ils se faufilaient à travers des vitres brisées et des bâtiments endommagés pour en savoir plus sur l’explosion.

Le maire John Cooper a imposé un couvre-feu dans le centre-ville jusqu’à dimanche par décret pour limiter l’accès du public à la zone. Plus de 40 bâtiments ont été touchés.

AT&T a déclaré que les efforts de restauration sont confrontés à plusieurs défis, notamment un incendie qui «s’est rallumé pendant la nuit et a conduit à l’évacuation du bâtiment». Cela a obligé leurs équipes à travailler avec des ingénieurs en sécurité et en structure et à percer des trous d’accès dans le bâtiment afin de reconnecter l’alimentation.

Les pannes avaient même brièvement interrompu les vols à l’aéroport international de Nashville, mais le service se poursuivait normalement à compter de samedi. La Federal Aviation Association (FAA) a depuis émis une restriction de vol temporaire autour de l’aéroport, obligeant les pilotes à suivre des procédures strictes jusqu’au 30 décembre.

Selon le chef de la police de Metro Nashville, John Drake, les policiers ont répondu vendredi à un rapport de coups de feu tirés lorsqu’ils ont rencontré le véhicule récréatif en émettant un avertissement enregistré selon lequel une bombe exploserait dans 15 minutes. La police a évacué les bâtiments voisins et a appelé l’équipe anti-bombe. Le RV a explosé peu de temps après.