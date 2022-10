L’enquête du FBI détaille les efforts d’un ancien agent de la CIA pour aider la candidature du Qatar à la Coupe du monde et influencer la politique américaine

Une enquête du FBI sur des activités illégales présumées visant à aider le Qatar à obtenir les privilèges d’organisation de la Coupe du monde 2022 pourrait s’être étendue davantage pour aider à améliorer l’image du Qatar aux États-Unis et influencer la politique américaine, selon un rapport de l’Associated Press.

L’enquête initiale s’est concentrée sur le travail de l’ancien officier de la CIA Kevin Chalker pour aider le Qatar par le biais de lobbying étranger présumé, de surveillance et d’exportation d’informations sensibles pour saper les rivaux du pays dans la candidature à la Coupe du monde, selon des personnes au courant de l’enquête.

La société de Chalker, Global Risk Advisors, a utilisé un certain nombre de méthodes, telles qu’un piège “pot de miel” sur Facebook, dans lequel une femme séduisante se connectait à une cible, ou quelqu’un se faisait passer pour un photojournaliste pour garder un œil sur la candidature d’un pays.

Kevin Carroll, l’avocat de Chalker, a repoussé les allégations et a déclaré que Global Risk Advisors ne s’était jamais livré à aucune activité illégale et n’était au courant d’aucune enquête fédérale. Il a ajouté que la société recevait l’autorisation appropriée du gouvernement américain chaque fois que son travail l’exigeait.

Global Risk Advisors aurait tenté de saper les détracteurs du Qatar, que beaucoup accusaient de financer le terrorisme et d’autres crimes. Il a tenté d’organiser des réunions entre des responsables qatariens et des hauts dirigeants de la CIA dans le but de renforcer l’influence qatarie, ce qui n’a pas eu lieu.

Des notes internes, examinées par l’Associated Press, se sont vantées de la capacité de l’entreprise à utiliser l’espionnage pour atteindre ses objectifs de “protéger” le Qatar en “attaquant les attaquants”, y compris des efforts pour discréditer un membre du Congrès anonyme qui a parrainé une législation à laquelle le Qatar s’est opposé.

La société a peut-être poursuivi le travail avec le Qatar afin de l’aider à atteindre une “expansion rapide” grâce à “un certain nombre de projets extraordinaires”.

Ces activités peuvent avoir consisté à dispenser une formation militaire et de renseignement à des responsables qatariens, y compris des membres de la famille royale, avec des cours tels que le sauvetage d’otages et les opérations d’infiltration.

“Essentiellement, il veut que nous organisions des cours de mini-ferme à la fois pour les opérations et pour les opérations techniques”, a déclaré un document interne de Global Risk Advisors décrivant la demande de formation d’un responsable qatari. “The Farm” est le surnom donné au centre d’entraînement secret de la CIA en Virginie.

Un membre de la famille royale qatarienne a reçu une note parfaite de 100 dans un cours de “contre-mesures techniques de surveillance” bien qu’il ait manqué une grande partie de l’instruction et qu’il n’ait pas montré “un véritable désir d’apprendre le matériel”, selon un document de l’entreprise.

Global Risk Advisors a également créé un plan de sécurité détaillé en 2014 pour installer un système de surveillance au Qatar qui pourrait suivre les téléphones portables dans le pays “avec une extrême précision” et permettre aux analystes “d’isoler les conversations individuelles et d’écouter en temps réel”, selon des informations internes. les registres de l’entreprise qui incluent un projet de contrat.

Plusieurs personnes qui se sont identifiées comme des associés de Chalker l’ont décrit comme un homme qui apprécie le secret, gardant souvent les employés dans l’ignorance du travail que l’entreprise a fait pour le Qatar.

Le Qatar a travaillé avec d’autres responsables de la sécurité nationale américains à la retraite, tels que l’ancien général de marine John. R. Allen, l’ancien chef de la Brookings Institution, qui aurait tenté d’aider le Qatar à influencer la politique américaine lors d’une crise dans la région du Golfe en 2017.

