PHILADELPHIE (AP) – Il y a deux ans, l’avocat américain de Philadelphie s’est joint à la longue lignée de procureurs ambitieux enquêtant sur le traitement par l’Église catholique romaine des plaintes pour abus de prêtre.

Le ministère de la Justice n’avait jamais porté plainte pour complot contre l’église, malgré des rapports exhaustifs qui montraient sa longue histoire d’enfouissement des plaintes pour abus dans des archives secrètes, de transfert de prêtres à problèmes dans de nouvelles paroisses, de taire les accusateurs et de lutte contre les lois au profit des victimes d’agression sexuelle sur les enfants.

Le procureur américain William McSwain a envoyé des citations à comparaître aux évêques de Pennsylvanie pour leur demander de remettre leurs dossiers et de se soumettre au témoignage du grand jury si on leur demandait. Le FBI a interrogé au moins six prêtres accusés, selon les archives judiciaires.

Mais alors que le mandat de McSwain touche probablement à sa fin, le président élu Joe Biden devant prendre ses fonctions le mois prochain, rien n’indique qu’une mise en accusation radicale de l’église est en cours. Jusqu’à présent, l’affaire a donné lieu à une seule arrestation: un prêtre défroqué de 82 ans, Robert Brennan, accusé d’avoir menti à des agents du FBI qui se sont présentés à sa porte.

Les dépôts dans cette affaire, cependant, sont révélateurs. Ils montrent que le FBI était dans une impasse dans l’enquête plus large de l’église cinq mois après que McSwain y ait jeté son dévolu.

«Je peux dire avec confiance que cette équipe a été extrêmement approfondie et que cette enquête est maintenant sur le point de s’achever», a écrit un agent du FBI dans une note du 22 mars 2019 au bureau de McSwain.

Les défenseurs des victimes qui ont longtemps cherché à rendre compte de la prétendue dissimulation par les responsables de l’église sont déçus, mais peut-être pas surpris.

McSwain est loin d’être le premier procureur à se demander si le traitement par l’Église catholique des plaintes d’agression sexuelle, surtout avant l’adoption de sa «Charte de Dallas» pour la protection des enfants en 2002, était l’œuvre d’une entreprise criminelle.

«Tout le monde veut une enquête RICO», a déclaré l’avocat des victimes Zach Hiner, se référant au statut de la loi sur les organisations criminelles influencées et corrompues par les racketteurs.

«Il ne fait aucun doute que ce genre d’histoires peut susciter l’espoir des gens, et quand ils s’évanouissent, cela conduit à une mentalité de« Les gens ne nous croient pas »,« L’Église va gagner »», a déclaré Hiner, directeur exécutif du Réseau des survivants de ceux maltraités par les prêtres. «Mais je pense que le simple fait que nous en parlions est quelque chose sur lequel les gens devraient avoir de l’espoir.»

Rien qu’en Pennsylvanie, au moins quatre autres procureurs de l’État et locaux ont passé des années à enquêter sur l’église et ont produit des rapports déchirants du grand jury en 2005, 2011, 2016 et 2018, concluant à chaque fois qu’ils ne pouvaient inculper aucun évêque ni l’église elle-même en raison des années qui avait passé.

L’arrestation en 2011 de Monseigneur William Lynn, un assistant du cardinal de Philadelphie Anthony Bevilacqua, qui régnait depuis longtemps, a été le plus proche. Lynn a été reconnu coupable de mise en danger d’enfants en 2012 et a passé deux ans en prison, mais sa condamnation a été annulée à deux reprises. Son troisième procès commençait en mars lorsque le palais de justice de la ville a fermé ses portes en raison de la pandémie de coronavirus.

L’enquête de McSwain fait suite à l’enquête de deux ans du procureur général de Pennsylvanie Josh Shapiro, qui a abouti à un rapport explosif publié en août 2018. Shapiro a détaillé les abus du clergé catholique impliquant plus de 1000 victimes sur 70 ans en Pennsylvanie. Beaucoup de ses pairs à travers le pays ont emboîté le pas.

Le mois dernier, le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi le diocèse de Buffalo et deux anciens évêques pour une prétendue dissimulation.

Et, à l’échelle nationale, les diocèses américains ont comptabilisé les plaintes de 17000 personnes et versé environ 4 milliards de dollars aux victimes depuis les années 1980, un chiffre qui pourrait doubler étant donné les récentes lois rétrospectives qui leur donnent plus de temps pour intenter des poursuites. Mais peu de procureurs ont déposé des accusations criminelles contre des dirigeants d’églises ou des diocèses, généralement en raison de l’âge des plaintes.

McSwain a peut-être rencontré le même problème. Il a refusé de parler de l’affaire à l’Associated Press.

«Les agents ont examiné des dizaines de milliers de documents de l’archidiocèse que les forces de l’ordre locales avaient également examinés lors des enquêtes précédentes; ces documents n’ont révélé aucune infraction fédérale apparente passible de poursuites, mais suggéraient que des mesures d’enquête supplémentaires étaient justifiées », a déclaré McSwain dans une requête déposée dans le cas de Brennan, expliquant la nécessité de l’interroger avec« de nombreux membres du clergé, du personnel de l’église, des victimes et d’autres laïcs ».

David Gibson, directeur du Centre sur la religion et la culture de l’Université Fordham, pense que certaines des enquêtes récentes peuvent être motivées par des raisons politiques, maintenant qu’il est populaire de s’attaquer non seulement aux prêtres prédateurs, mais à ceux qui les ont permis.

«Il y a quinze ans, vous ne vouliez pas offenser l’évêque, vous vouliez travailler avec le diocèse. Maintenant, le calcul politique dit allez-y « , a déclaré Gibson. » Je suis tout à fait pour prendre les diocèses à la tâche, mais… quand est-ce que c’est grandiose? «

Les agents du FBI avaient dit au bureau de McSwain avant d’interroger Brennan que «aucune des allégations d’abus ne semble avoir un lien fédéral» nécessaire pour l’inculper. Ils ont néanmoins visité la maison qu’il partageait avec un prêtre à la retraite à Perryville, Maryland, pendant plus d’une heure.

Les défenseurs publics Catherine Henry et Katrina Young dans des documents judiciaires ont qualifié de «scandaleux» qu’ils aient parlé avec Brennan et fouillé son ordinateur sans contacter son avocat de longue date. Ils veulent que les accusations soient rejetées. Brennan avait été arrêté par les procureurs de Philadelphie en 2013, mais les accusations d’abus ont été abandonnées lorsque l’accusateur est décédé des semaines plus tard. Le même avocat l’a représenté dans un procès connexe pendant les cinq années suivantes. Brennan a donné aux agents les coordonnées de cet avocat.

Le juge n’a pas encore statué sur l’opportunité de rejeter l’affaire. Brennan est accusé d’avoir menti quand il a dit qu’il ne connaissait pas l’accusateur malgré une photo de remise des diplômes les montrant ensemble. Brennan, qui a déclaré que l’élève n’était que l’un des nombreux étudiants de la grande école, est libre sous caution.

Gibson pense que l’église prend maintenant tardivement des mesures pour résoudre le problème de la maltraitance, et pense que les fonctionnaires devraient tourner une partie de leur attention vers la maltraitance des enfants qui se passe ailleurs. Il a qualifié le rapport de Shapiro d’important, mais «une fouille du passé».

Cependant, l’avocat Mitch Garabedian, qui a aidé à dénoncer le scandale d’abus d’église dans l’archidiocèse de Boston en 2002, espère toujours voir une affaire de racket fédéral.

«De nombreuses victimes et survivants veulent désespérément que le gouvernement fédéral poursuive l’église catholique pour ces crimes, car cela aidera les victimes à essayer de guérir et à rendre le monde plus sûr pour les enfants», a-t-il déclaré jeudi. «L’action RICO serait probablement appropriée.»

