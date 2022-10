L’enquête du Bureau de la concurrence sur les lingettes jetables dans les toilettes tombe à l’eau – Kelowna Capital News

Rincer ou ne pas rincer ?

C’est une question à laquelle le Bureau de la concurrence du Canada dit ne pas pouvoir répondre.

Il y a trois ans, les Amis de la Terre Canada et des avocats d’Ecojustice ont déposé un grief auprès du bureau, affirmant que les fabricants de 20 lingettes jetables annonçaient à tort que les produits pouvaient être jetés dans les toilettes.

En février, le Bureau de la concurrence a informé les Amis dans une lettre qu’il clôturait son enquête parce qu’il n’est pas clair ce que signifie vraiment être « jetable ».

“Il existe un certain nombre de directives concurrentes sur le moment où un produit peut être considéré comme jetable dans les réseaux d’égouts municipaux”, indique la lettre.

La PDG de Friends, Beatrice Olivastri, a qualifié cela de “totalement inacceptable”.

La plainte des Amis était en partie basée sur une étude réalisée à l’Université métropolitaine de Toronto, qui a testé 23 produits de lingettes différents commercialisés comme jetables dans les toilettes et biodégradables et a conclu qu’aucun d’entre eux n’était à la hauteur de l’allégation.

Ils comprenaient des lingettes pour bébés, des lingettes humides pour les enfants plus âgés et les adultes, des chiffons de nettoyage pour brosses de toilette et des doublures de couches.

Olivastri a déclaré que le Bureau de la concurrence n’avait contacté aucune des organisations ou experts cités dans la plainte, y compris les auteurs de l’étude, ou l’International Water Services Flushability Group, une association de services publics d’eau et de professionnels qui a élaboré une norme pour ce qui est vraiment jetable. .

Les plaignants disent que la seule autre « norme » qui existe a été créée par les fabricants des lingettes eux-mêmes, et celles-ci n’ont été acceptées par aucune municipalité au Canada ni par aucun professionnel des eaux usées en Amérique du Nord.

Invoquant la confidentialité, le bureau ne dira pas ce que son enquête a trouvé, ni qui a été interrogé.

Julie Baribeau, porte-parole du Bureau de la concurrence, a déclaré à La Presse canadienne dans un courriel alors que l’enquête était terminée, que le bureau «n’endosse pas les représentations faites au sujet de la “flushability” ou les tests utilisés pour évaluer cette fonctionnalité».

Les lingettes sont devenues le fléau des opérateurs de systèmes d’eaux usées municipaux du monde entier.

Des blocages massifs constitués en grande partie de lingettes rincées qui sont collées ensemble par des graisses de cuisson et d’autres huiles jetées dans les égouts, ont été surnommés «fatbergs» en Grande-Bretagne. En 2019, un “fatberg” de la longueur d’un avion de ligne pesant plus de 90 tonnes a refoulé les égouts de Liverpool.

Plus tôt cette année, les médias britanniques ont rapporté qu’une île de la taille de deux courts de tennis et composée principalement de lingettes humides modifiait en fait le cours de la Tamise.

La National Association of Clean Water Agencies aux États-Unis a déclaré qu’en 2020, cela coûtait aux systèmes d’assainissement municipaux 441 millions de dollars par an en coûts d’exploitation supplémentaires pour le nettoyage et les obstructions à cause des lingettes.

La ville de Calgary a signalé avoir reçu 7 200 appels pour éliminer les blocages des égouts en 2021 et les lingettes à usage unique étaient le plus grand coupable.

Aux États-Unis, un certain nombre de recours collectifs ont été intentés contre des fabricants de lingettes.

Neuf jours avant que le Bureau de la concurrence au Canada ne clôture son enquête en invoquant un manque de preuves, un juge américain a approuvé un règlement dans une affaire contre Kimberly-Clark Corp., intentée par la ville de Charleston, SC

Kimberly-Clark n’a pas répondu à une demande de commentaires sur l’enquête canadienne, mais en 2019, un porte-parole a déclaré à La Presse canadienne que la société maintenait ses affirmations selon lesquelles ses lingettes Cottonelle étaient effectivement jetables dans les toilettes.

Certains États américains ont maintenant des lois obligeant les fabricants à inclure des étiquettes sur toutes les lingettes jetables indiquant qu’elles ne doivent pas être rincées.

Olivastri a déclaré que le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, pourrait revoir la décision du Bureau de la concurrence de suspendre son enquête au Canada.

Mais dans un communiqué envoyé par courrier électronique, le porte-parole de Champagne a déclaré que le ministre ne demanderait pas au bureau de reconsidérer.

« Les enquêtes en vertu de la Loi sur la concurrence sont menées de manière indépendante par le Bureau de la concurrence », indique le communiqué.

“Ils ont le pouvoir discrétionnaire de décider comment ou s’il convient de traiter une affaire sur la base des preuves dont ils disposent.”

Le gouvernement britannique pourrait être le premier à résoudre le problème des normes.

En janvier, le Royaume-Uni a lancé un “appel à preuves” demandant des conseils politiques pour gérer le dilemme des lingettes humides, y compris pour les “normes obligatoires de rinçage” et la possibilité d’interdire complètement certains types de lingettes.

En juin, la ministre de l’Environnement de l’époque, Rebecca Pow, a déclaré à la Chambre des communes britannique que la réponse à cet appel était “énorme” et que le ministère travaillait maintenant sur les conseils.

“Je dis à tout le monde : ‘Si vous n’avez pas besoin d’utiliser une lingette humide, ne le faites pas. Et ne les jetez pas dans les toilettes », a déclaré Pow.

Mia Rabson, La Presse canadienne

