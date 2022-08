L’enquête des NFL Dolphins révèle des violations de falsification et inflige des amendes au propriétaire Stephen Ross

Le propriétaire et promoteur immobilier des Dolphins de Miami, Stephen Ross, a été condamné à une amende de 1,5 million de dollars et suspendu jusqu’au 17 octobre pour avoir enfreint les politiques de falsification de la NFL, a annoncé la ligue.

Les Dolphins perdront également le choix de premier tour de l’équipe lors du repêchage de 2023 et leur choix de troisième tour lors du repêchage de 2024.

Les pénalités marquent la conclusion de l’enquête de la NFL sur les rapports selon lesquels les Dolphins auraient trafiqué des entraîneurs et des joueurs d’autres équipes et qu’ils auraient intentionnellement perdu des matchs pour améliorer leurs perspectives de repêchage.

L’équipe n’a pas intentionnellement perdu des matchs, selon l’enquête, mais a eu des conversations entre 2019 et 2022 avec le quart-arrière des Patriots de l’époque, Tom Brady, et l’agent de l’entraîneur des Saints de l’époque, Sean Payton, qui allait à l’encontre des politiques de la ligue.

“Les enquêteurs ont découvert des violations de falsification d’une ampleur et d’une gravité sans précédent”, a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. “Je ne connais aucun exemple antérieur d’une équipe violant l’interdiction de falsifier à la fois un entraîneur-chef et un joueur vedette, au détriment potentiel de plusieurs autres clubs, sur une période de plusieurs années.”

Brady était sous contrat, d’abord avec la Nouvelle-Angleterre, puis avec les Buccaneers de Tampa Bay, lorsque Bruce Beal, le vice-président des Dolphins, l’a contacté pour rejoindre l’équipe à divers titres, selon l’enquête. Beal et Ross étaient tous deux des “participants actifs” à ces discussions, a déclaré la ligue.

L’équipe a également contacté Don Yee, l’agent de Sean Payton, pour que Payton soit l’entraîneur-chef de Miami, selon l’enquête. L’équipe n’a pas demandé le consentement de l’organisation des Saints avant de tendre la main, selon l’enquête, et lorsqu’elle a finalement demandé ce consentement, la Nouvelle-Orléans a refusé.

Beal a été condamné à une amende de 500 000 $ et n’est pas autorisé à assister aux réunions de la ligue pour le reste de la saison 2022.

Bien que l’enquête n’ait trouvé aucune preuve que l’équipe ait intentionnellement perdu des matchs, la NFL a confirmé que Ross “avait exprimé sa conviction que la position des Dolphins dans le prochain repêchage de 2020 devrait avoir la priorité sur le record de victoires et de défaites de l’équipe” à plusieurs reprises.

L’entraîneur de Miami, Brian Flores, s’est dit préoccupé par les commentaires de Ross, y compris une offre revendiquée par Ross de payer 100 000 $ à Flores pour perdre des matchs, un commentaire qui, selon la NFL, n’était “pas destiné ou considéré comme une offre sérieuse”.

“Un propriétaire ou un cadre supérieur doit comprendre le poids de ses paroles et le risque qu’un commentaire soit pris au sérieux et mis en pratique”, a déclaré Goodell dans son communiqué. “Les commentaires de M. Ross n’ont pas affecté l’engagement de l’entraîneur Flores à gagner et les Dolphins ont concouru pour gagner chaque match.”

Les Dolphins de Miami ont tweeté une déclaration de Stephen Ross en réponse.

“L’enquête indépendante a dégagé notre organisation de tout problème lié au tanking”, a déclaré Ross. “En ce qui concerne la falsification, je suis fortement en désaccord avec les conclusions et la punition. Cependant, j’accepterai le résultat.”

Ross a qualifié les allégations de Flores de “fausses, malveillantes et diffamatoires”, mais attendait avec impatience qu’il n’y ait “aucune distraction” pour les Dolphins au début de la saison 2022.

Flores, dans un communiqué, a déclaré qu’il était “reconnaissant que l’enquêteur de la NFL ait trouvé que mes allégations factuelles contre Stephen Ross étaient vraies”.

“En même temps, je suis déçu d’apprendre que l’enquêteur a minimisé les offres et la pression de M. Ross pour les jeux de chars”, a-t-il déclaré. “M. Ross évitera toute conséquence significative. Il n’y a rien de plus important quand il s’agit du football lui-même que l’intégrité du jeu.”

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.