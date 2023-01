L’enquête dénonce l’agence libérienne de protection de la forêt tropicale

Une enquête indépendante sur l’exploitation forestière dans la forêt tropicale libérienne a révélé des opérations illégales “à une échelle significative”, avec de multiples faux pas ou violations de la loi par l’agence gouvernementale chargée de protéger ces forêts, selon une copie du rapport obtenu par l’Associated Press.

Le rapport a été achevé en 2020 mais n’a jamais été rendu public malgré les appels des militants à publier ses conclusions, qui comprenaient une recommandation au président George Weah d’ordonner une enquête spéciale sur ce qui n’allait pas.

Quatre sources proches du rapport ont déclaré que Weah, qui a nommé le chef de l’agence forestière, a ignoré les appels répétés des ambassadeurs de l’Union européenne, des États-Unis et du Royaume-Uni à agir en réponse au rapport. Les sources ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées sans crainte de représailles.

Lors d’un entretien téléphonique avec AP mardi, Weah a nié avoir été mis au courant à plusieurs reprises des problèmes de surveillance de la forêt tropicale libérienne. Mais plus tard dans l’interview, il a semblé reconnaître avoir reçu une lettre d’inquiétude des ambassadeurs de l’UE et du Royaume-Uni et a déclaré qu’il avait organisé une réunion sur la question.

“Quelle que soit la lettre qui est arrivée, j’ai organisé une réunion”, a-t-il déclaré.

Le Libéria est le pays le plus boisé d’Afrique de l’Ouest, avec des forêts tropicales couvrant environ les deux tiers de la petite nation. Il abrite des éléphants de forêt en voie de disparition, des hippopotames pygmées et des chimpanzés occidentaux. Depuis 2000, quelque 22 % du couvert forestier du pays ont été perdus à cause de la déforestation, en grande partie à cause de la pression exercée par l’exploitation forestière et les petites exploitations.

Après la découverte en 2018 de l’exploitation illégale de 3 millions de dollars de bois durs tropicaux dans le comté de Grand Bassa par une société appelée Renaissance Group Inc., le ministère de la Justice du Libéria a commandé une enquête médico-légale par des experts internationaux. L’enquête portait notamment sur le rôle joué par l’agence forestière libérienne, la Forestry Development Authority.

Les enquêteurs ont mis en évidence cinq illégalités de la FDA, qui est partiellement financée par les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni. Un “échec majeur” a été la “tendance persistante” de sa direction à prendre “des décisions illégales dans l’évaluation de la gravité des infractions”, selon le rapport.

Le directeur général de la FDA, Mike Doryen, a été nommé par Weah, qui était un ancien joueur de football professionnel de haut niveau avant de se tourner vers la politique. Sous Doryen, l’agence a autorisé l’exportation de bois illégal, “contournant apparemment les réglementations”, ont découvert les enquêteurs. Les extensions de la concession – le droit d’utiliser la terre – étaient “arbitraires” et “illégales”. Dans une transaction “très irrégulière”, le paiement a été effectué sur un compte bancaire inhabituel de la FDA, selon le rapport.

Lorsque l’alarme concernant la destruction de l’environnement a éclaté, la FDA a infligé à Renaissance une amende de seulement 5 000 $, “une petite fraction” de ce que l’entreprise a gagné grâce à l’activité illégale. Bien que ce montant ait été porté à 105 000 dollars après les critiques d’un observateur suisse, la sanction correcte en vertu d’une loi de 2006 visant à préserver les forêts du Libéria aurait été une amende de 1,85 million de dollars et des peines de prison possibles, ont déclaré les enquêteurs. Même après que Renaissance ait admis l’exploitation forestière illégale, Doryen a approuvé davantage de permis d’exportation, une “violation flagrante du devoir”.

Doryen n’a pas répondu aux demandes de commentaires de l’AP. Mais une réponse écrite de la FDA à l’UE en novembre dernier a imputé les problèmes aux “défis du passé”, insistant sur le fait qu’aucun droit d’exploitation illégale n’avait été accordé. La FDA a pris des mesures correctives sur plusieurs incidents d’exploitation forestière illicite, a-t-elle déclaré, et deux responsables techniques de la FDA ont été licenciés pour complaisance.

Le rapport a exhorté le lancement d’un comité présidentiel spécial afin que la direction de la FDA puisse “expliquer ses actions”. Il n’y a aucune preuve qu’un tel comité ait été lancé, et il ne figurait pas dans une liste de comités présidentiels actifs au cours des cinq dernières années en juillet 2022. Weah et son attaché de presse, Smith Toby, ont refusé de dire si un avait été créé. depuis.

Quatre sources officielles proches de l’affaire ont déclaré à l’AP que le Libéria avait rejeté la pression diplomatique pendant plus de 18 mois pour résoudre les problèmes de surveillance de la forêt tropicale. En juillet 2021, les ambassadeurs de l’UE et du Royaume-Uni ont écrit une lettre au ministre libérien des affaires présidentielles avec des demandes telles que la poursuite des contrevenants travaillant pour l’entreprise ou le gouvernement et l’interdiction de Renaissance. Il n’y a pas eu de réponse avant mars 2022 et ces mesures n’ont pas été prises. La lettre de l’UE appelait également au rétablissement de l’état de droit dans le secteur forestier libérien.

Les sources officielles ont déclaré que des inquiétudes avaient été soulevées en personne avec Weah par un commissaire de l’UE en février dernier lors d’un sommet de l’Union africaine, et de nouveau en septembre lors d’une réunion à Monrovia en présence de plusieurs diplomates. Dans chaque cas, Weah a déclaré qu’il ne savait rien de l’enquête, ont indiqué les sources officielles.

Weah a déclaré à l’AP que les affirmations selon lesquelles il avait été informé à plusieurs reprises des préoccupations des pays donateurs étaient “absurdes”.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Doryen dirigeait toujours la FDA malgré les conclusions du rapport, il a répondu: “Si quelqu’un a commis une infraction, la loi doit suivre son cours.”

Dans une interview, Laurent Delahousse, l’ambassadeur de l’UE au Libéria, a refusé de critiquer directement Weah. Mais il a déclaré que l’UE veut des assurances que l’exploitation forestière illégale prendra fin et que les organismes gouvernementaux fonctionneront selon les normes éthiques et juridiques les plus élevées.

“C’est une condition pour que nous puissions investir l’argent des contribuables européens dans ce secteur”, a déclaré Delahousse.

Gemma Tillack, de l’organisation à but non lucratif Rainforest Action Network, a déclaré par e-mail qu’une telle exploitation forestière illégale et une surveillance laxiste étaient “trop ​​courantes” et “malheureusement tolérées” par les gouvernements.

Davantage d’investissements sont nécessaires pour lutter contre ces méfaits, qui entraînent la destruction de précieuses forêts tropicales, a-t-elle déclaré.

Ed Davey, l’Associated Press