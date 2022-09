L’enquête de NY a découvert des crimes potentiels. Pourquoi Trump n’est-il pas menotté ?

NEW YORK –

Le procureur général de New York a déclaré que son enquête de trois ans sur l’ancien président Donald Trump avait révélé des crimes potentiels dans la façon dont il dirigeait son empire immobilier, y compris des allégations de fraude bancaire et d’assurance.

Alors pourquoi Trump n’est-il pas poursuivi ?

La procureure générale Letitia James n’a pas cherché à passer les menottes au républicain cette semaine, comme l’espéraient certains de ses détracteurs. Au lieu de cela, elle a annoncé une poursuite civile demandant 250 millions de dollars américains et son bannissement permanent de faire des affaires dans l’État.

Comme beaucoup de choses impliquant la loi et Trump, les raisons pour lesquelles James, un démocrate, a opté pour un procès plutôt que des poursuites sont compliquées.

D’une part, même si elle voulait poursuivre Trump, elle n’a pas compétence en vertu de la loi de l’État pour intenter une action pénale contre lui ou l’un des autres accusés du procès, y compris l’organisation Trump et ses trois enfants aînés, Donald Jr., Ivanka et Eric Trump.

À New York, le bureau du procureur général de l’État n’est autorisé à poursuivre qu’un nombre limité d’infractions, comme le truquage des offres et les violations de la paie.

Sinon, le bureau doit s’associer à un procureur de district du comté dans le cadre d’une poursuite – comme l’a fait le bureau de James avec le bureau du procureur de district de Manhattan dans une affaire contre le chef des finances de longue date de Trump – ou obtenir ce que l’on appelle une référence pénale du gouverneur ou d’une agence d’État. qui a compétence sur l’acte répréhensible allégué.

Même dans ce cas, monter une affaire de fraude pénale est beaucoup plus difficile qu’une poursuite civile.

Dans une affaire pénale, les procureurs devraient prouver au-delà de tout doute raisonnable que Trump avait l’intention de commettre un crime. Dans le procès – s’il fait l’objet d’un procès – les jurés n’auraient qu’à être persuadés qu’il était plus probable qu’improbable qu’un acte répréhensible ait eu lieu.

Engager une action en justice civile tout en laissant les autres régler les violations criminelles potentielles est une bonne stratégie, ont déclaré des experts juridiques, permettant à James de demander des recours autres que la prison.

Cela permet au procureur général d’éviter le genre de débat interne sur les accusations criminelles qui a fracturé l’enquête parallèle du procureur du district de Manhattan sur Trump plus tôt cette année.

Aucun ancien président américain n’a jamais été accusé d’un crime.

La perspective de Trump, 76 ans, derrière les barreaux à la suite d’une poursuite pénale pourrait faire réfléchir les jurys, rendre les juges plus prudents et rendre la victoire plus difficile, a déclaré Carl Tobias, professeur de droit à l’Université de Richmond.

“Même pour Trump, les gens ne l’aiment pas, mais veulent-ils le mettre à l’écart ?” dit Tobias. « Que faudrait-il ? Quel genre de punition serait approprié? C’est donc tout simplement plus difficile.

Une affaire civile, compte tenu de sa norme de charge de la preuve plus faible, est “beaucoup plus facile à monter … et probablement gagner”, a déclaré Tobias.

Trump, un républicain qui prépare le terrain pour une autre élection présidentielle en 2024, a tourné en dérision James comme “un fraudeur qui a fait campagne sur une plate-forme” obtenez Trump “”.

Dans une interview mercredi soir avec Sean Hannity de Fox News Channel, Trump a suggéré que son entreprise s’était protégée contre d’éventuelles allégations de fraude en avertissant les banques et les partenaires commerciaux potentiels de ne pas faire confiance aux informations contenues dans ses divulgations financières.

“Nous avons une clause de non-responsabilité juste au début”, a déclaré Trump. “‘Vous êtes à vos risques et périls.’ … “Soyez prudent car il se peut que ce ne soit pas exact. Il se peut que ce soit loin.” … “Obtenez votre propre personnel. Utilisez vos propres évaluateurs. Utilisez vos propres avocats. Ne comptez pas sur nous.”

James a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que son bureau renvoyait ses conclusions au bureau du procureur américain de Manhattan et à l’Internal Revenue Service, et partagerait les preuves d’éventuelles violations de la loi de l’État avec le bureau du procureur du district de Manhattan, si demandé.

Le bureau du procureur américain à Manhattan a déclaré qu’il était au courant du renvoi par James d’infractions pénales potentielles, mais a par ailleurs refusé tout commentaire. La division des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service a déclaré qu’elle “ne confirme pas l’existence d’enquêtes tant que les documents judiciaires ne sont pas rendus publics”.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré que son enquête sur Trump était “active et en cours”.

L’ancien procureur qui avait dirigé l’enquête de Bragg, Mark Pomerantz, a démissionné en février parce qu’il estimait que le bureau devrait agir plus rapidement pour porter des accusations criminelles contre Trump.

Dans une lettre de démission, Pomerantz a écrit qu’il pensait que l’ancien président était “coupable de nombreuses violations criminelles”.

Il a dit qu’il avait dit à Bragg qu’il y avait «des preuves suffisantes pour établir la culpabilité de M. Trump au-delà de tout doute raisonnable» de bon nombre des mêmes allégations qui apparaissent maintenant dans le procès de James – y compris que Trump a falsifié des états financiers pour garantir des prêts et redorer son image en tant que un riche homme d’affaires.

S’il n’y a pas d’accord de règlement, le procès de James contre Trump pourrait prendre des années à se dérouler et pourrait ne pas être résolu avant l’élection présidentielle de 2024.

Un procès pour fraude que James a intenté contre la National Rifle Association est récemment entré dans sa troisième année, ralenti par des querelles juridiques et les tentatives du puissant groupe de défense des armes à feu de faire rejeter l’affaire. Aucune date de procès n’a été fixée.

Des procédures judiciaires interminables pourraient nuire aux activités de Trump en rendant les prêteurs et les partenaires potentiels réticents à conclure des accords. Mais, si l’histoire est un guide, il est peu probable que ce soit un coup dur. Contre vents et marées, et malgré les nombreuses batailles juridiques ces dernières années, l’entreprise a pu obtenir de nouveaux prêts et lever des fonds.

En février, la Trump Organization a obtenu 100 millions de dollars d’une banque californienne pour refinancer des espaces commerciaux et de vente au détail dans son siège de la Trump Tower. Cet accord a été conclu trois jours seulement après que les comptables de longue date de Trump, Mazurs, aient désavoué une décennie d’états financiers qu’il avait aidé à préparer – un sérieux coup porté à sa réputation commerciale.

Ce gros prêt est également intervenu après que l’organisation Trump ait déjà été inculpée de fraude par le bureau du procureur du district de Manhattan pour avoir prétendument aidé des dirigeants à échapper à l’impôt. Cette affaire devrait être jugée le mois prochain.

Une autre victoire récente de Trump alors que ses problèmes juridiques s’accumulent : la vente de son hôtel à Washington DC pour 375 millions de dollars, bien plus que prévu.

Plusieurs experts en crédit ont déclaré que le nouveau prêt montre pourquoi une grande partie des affaires de Trump sont à l’abri de ses tempêtes politiques et juridiques : ce qui compte le plus dans l’immobilier, c’est l’argent dépensé par le loyer et la garantie des bâtiments, et non la réputation du propriétaire.

Les journalistes de l’Associated Press Larry Neumeister, Bobby Caina Calvan et Jill Colvin à New York et Fatima Hussein à Washington ont contribué à ce rapport.