L’enquête de mise en accusation entre dans une phase incertaine pour Bidens

Les témoins que les législateurs prévoient d’interroger dans le cadre de l’enquête de destitution menée par les républicains contre le président Joe Biden dans les semaines à venir étaient autrefois parmi les associés les plus intimement familiers avec les affaires commerciales de la famille Biden.

Certains d’entre eux avaient une implication directe et bien documentée dans des entreprises commerciales avec les Biden, et deux d’entre eux ont eu ce que les archives suggèrent comme étant des brouilles avec le fils du président, Hunter Biden.

Les anciens associés comprennent Tony Bobulinski, Eric Schwerin et Rob Walker. Hunter Biden lui-même devrait également témoigner fin février, et un entretien avec le frère du président James Biden est en préparation, selon une source proche du dossier.

Les anciens associés sont en mesure de livrer aux Républicains ce qui pourrait être le témoignage le plus directement pertinent pour l’enquête de destitution, après que plusieurs témoins passés ont fourni des documents informatifs mais manquant de preuves d’infractions passibles de destitution.

Les législateurs, par exemple, ont interrogé la syndic de faillite Carol Fox et le galeriste d’art George Berges. Tous deux n’avaient connaissance que d’aspects restreints de la vie des Biden : les transactions louches que James Biden avait conclues avec une entreprise de soins de santé et les conditions des ventes d’art de Hunter Biden, respectivement, selon des sources et une analyse des transcriptions.

Les législateurs ont également récemment interviewé l’avocat du divertissement Kevin Morris, qui a déclaré qu’il était un ami proche de Hunter Biden et qu’il avait prêté 5 millions de dollars au premier fils lorsque Hunter Biden était dans une situation financière difficile, selon ceux qui ont participé à l’interview.

Mais Bobulinski, qui a déjà volontairement interviewé le FBI au sujet des Biden, pourrait finir par être un témoin beaucoup plus hostile pour la première famille – et Hunter Biden en particulier.

Bobulinski a travaillé avec Hunter et James Biden sur un accord avec une société énergétique chinoise en 2017, mais a été exclu de l’opération, selon des messages texte Hunter Biden a écrit que ces informations ont été obtenues par le comité des voies et moyens de la Chambre.

Les messages révélaient que le premier fils était devenu furieux contre Bobulinski, le qualifiant de « boulet de démolition d’un seul homme » et de « tyran avec un complexe d’infériorité ».

Bobulinski, que les démocrates ont cherché à discréditer en tant que partenaire commercial mécontent au passé mouvementé, a indiqué au FBI en 2020 que Joe Biden était personnellement impliqué dans l’entreprise chinoise, selon Notes du FBI le comité a obtenu.

Schwerin, pour sa part, a travaillé en étroite collaboration avec les Biden pendant deux décennies et est devenu associé directeur de Rosemont Seneca Partners, une société fondée par Hunter Biden. Schwerin a également été conseiller financier de Joe Biden, a échangé des dizaines de courriels avec lui et s’est rendu à la Maison Blanche, pendant que Joe Biden était vice-président.

Le représentant Jamie Raskin (D-MD), membre du comité de surveillance, a déclaré après que les législateurs se soient entretenus pour la première fois avec Schwerin l’année dernière que Schwerin “a déclaré au personnel du comité qu’il n’était pas au courant d’une quelconque implication du président Biden dans la conduite financière des entreprises des proches du président”.

Bien que cela suggère la possibilité qu’un long entretien à huis clos avec Schwerin ne soit pas fructueux pour les républicains, contrairement à un témoin comme Morris, Schwerin n’est guère incité à protéger les Biden et Hunter Biden en particulier.

Le couple s’est apparemment disputé vers 2019, selon des messages texte que Hunter Biden a écrit à propos de Schwerin dans lesquels le premier fils déplorait que Schwerin détenait des centaines de milliers de dollars d’argent sur lui « sans aucun mérite » depuis trois ans.

Quant à Walker, le président du comité de surveillance, James Comer (R-KY), a découvert, grâce à des assignations à comparaître, que Walker avait envoyé à quatre membres de la famille Biden des paiements supplémentaires s’élevant à plus de 1,3 million de dollars après avoir fait affaire avec la société énergétique chinoise susmentionnée.

Comer a déclaré l’année dernière, en révélant cette nouvelle, que Walker était devenu un « témoin clé » et que son comité avait « de nombreuses questions » à lui poser.

« En parlant des relations avec la famille Biden, Rob Walker a dit un jour que le dénoncer nous ‘enterrerait tous, mec’. Pourquoi? Le Comité de surveillance a de nombreuses questions à poser à Rob Walker et nous sommes impatients d’obtenir des réponses pour le peuple américain », a déclaré Comer.

Walker devrait comparaître la semaine prochaine, l’interview de Schwerin est prévue pour la semaine suivante et celle de Bobulinski est prévue pour la semaine du 5 février.