L’enquête de Martin Bashir sur l’entretien avec Diana Panorama face à un «  retard de plusieurs mois  »

L’enquête sur les allégations selon lesquelles la princesse Diana aurait été trompée lors de son entretien avec Panorama en 1995 fait face à un «retard de plusieurs mois», alors que la pression monte sur Scotland Yard pour ouvrir une enquête pénale.

Lord Dyson, ancien maître des rôles et chef de la cour d’appel, aurait dit à ses collègues qu’il avait l’intention de «poursuivre» son enquête indépendante, malgré que la police du Met examine les allégations de criminalité à la BBC.

Des sources ont révélé que le rapport de l’enquête du juge risquait désormais de subir des retards considérables, car il risquait de porter préjudice à toute enquête policière et à tout procès ultérieur.

Le journaliste de la BBC Martin Bashir est accusé d’avoir falsifié des relevés bancaires pour affirmer que des courtisans du palais et un ancien chef de la sécurité d’Earl Spencer, le frère de Diana, recevaient de l’argent pour obtenir des informations sur la princesse de Galles.

Bashir a gagné la confiance de Charles Spencer avant d’être présenté à Diana et de la convaincre d’être interviewée pour le programme de bombes qui a envoyé des ondes de choc à travers la famille royale et a conduit à son divorce ultérieur avec le prince Charles.







Alan Waller, qui travaillait pour Earl Spencer dans les années 90, s’est officiellement plaint auprès de la police de «préoccupations très sérieuses» concernant un complot «visant à créer un instrument de fraude».

Des sources proches de l’enquête ont révélé que Lord Dyson et son équipe se préparent à un «retard de plusieurs mois» en raison d’une plainte déposée auprès de Scotland Yard concernant les méthodes de Bashir pour obtenir son entretien sensationnel.

Lord Dyson a nommé Fieldfisher LLP comme solicitors de l’enquête indépendante. Fieldfisher’s a déjà conseillé ceux qui mènent des enquêtes publiques majeures et a agi en tant qu’avocats dans l’enquête sur la mort de Diana, la princesse de Galles et Dodi Al Fayed, les enquêtes sur les attentats à la bombe du 7/7 à Londres, l’enquête Litvinenko et le Baha. Enquête Mousa.









La source a ajouté: «Tout le monde est prêt pour un délai de plusieurs mois à l’enquête et toute chance de publier un rapport.

«Le problème est clairement le risque de nuire à une enquête criminelle en direct si Scotland Yard décide de se saisir de l’affaire.»

L’avocat de M. Waller, Anton van Dellen, a déclaré à la police que les faux relevés bancaires avaient causé «d’importantes pertes de réputation et financières».

Au moment où l’enquête a été annoncée en novembre, Lord Dyson a déclaré: «C’est une enquête importante que je vais commencer tout de suite. Je veillerai à ce qu’il soit à la fois complet et équitable. »







Le juge distingué a déjà rassemblé une liste d’au moins une douzaine de noms qu’il souhaite coopérer avec son enquête indépendante.

Il devrait coûter plus de 1,5 million de livres sterling avant même que tout retard ne soit pris en compte.

Ils comprennent l’ancien journaliste de Panorama Bashir; l’ancien directeur général de la BBC, Lord Hall, ancien responsable des informations à la BBC; Tim Gardam, alors responsable des programmes hebdomadaires et Matthew Weissler, ancien graphiste de la BBC.

M. Wiessler affirme qu’il a été fait bouc émissaire après que Bashir l’aurait amené à créer de faux relevés bancaires prétendant être du personnel du palais recevant des paiements en espèces d’organisations de médias.







Earl Spencer, le frère de la princesse, sera également invité à remettre des preuves qu’il a rassemblées qui, selon lui, montrent comment elle aurait été manipulée pour accepter d’être interrogée.

Le comte a dit à des amis qu’il pourrait également faire pression pour une enquête criminelle après avoir décrit la sonde de Lord Dyson comme une «opération édentée».

M. Waller pourrait également faire partie intégrante de l’enquête de Lord Dyson quelle que soit la décision de la police du Met d’enquêter.

Tim Davie, directeur général de la BBC, a déclaré que l’enquête indépendante «découvrirait la vérité» sur les allégations selon lesquelles Bashir aurait falsifié des documents et menti pour gagner la confiance de la princesse et de sa famille.







Bashir, qui reste à son poste de rédacteur en chef des affaires religieuses pour la BBC, est actuellement déconnecté de son travail alors qu’il se remet d’une quadruple pontage cardiaque et de complications après avoir contracté Covid-19 l’année dernière.

La BBC a déclaré dans une déclaration précédente: «La BBC a clairement indiqué qu’elle enquêterait sur les problèmes soulevés et qu’elle serait indépendante.

«Nous définirons les termes de référence en temps voulu. Nous ferons tout notre possible pour aller au fond des choses. »