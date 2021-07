L’enquête de Larry Nassar comportait des échecs « épouvantables », admet le FBI

Parmi les critiques les plus virulentes de la mauvaise gestion par le FBI des allégations d’abus sexuels contre le docteur en disgrâce de l’équipe de gymnastique américaine Larry Nassar se trouvait le FBI lui-même.

Le bureau a reconnu mercredi les échecs stupéfiants de ses agents, comme indiqué dans un examen fulgurant de l’inspecteur général du ministère de la Justice.

Dans une réponse de deux pages jointe au rapport de l’inspecteur général, le FBI a qualifié les actions de deux agents supérieurs, tous deux accusés d’avoir fait de fausses déclarations aux enquêteurs, de « totalement inacceptables » et « troublantes ».

Suite:Le FBI a commis des « erreurs fondamentales » dans le traitement de l’affaire Larry Nassar, selon le chien de garde du DOJ

Un agent spécial de surveillance anonyme, a indiqué le bureau, a été réaffecté en attendant la fin d’une enquête interne du FBI. Et le bureau a déclaré que les actions de l’ancien chef de la division Indianapolis du FBI, W. Jay Abbott, qui a pris sa retraite en janvier 2018, « reflètent une violation du code de conduite de longue date du FBI et des obligations éthiques des employés du FBI, en particulier des hauts fonctionnaires. «

IG : un responsable du FBI a cherché un emploi au Comité olympique

Après que les premières allégations d’abus sexuels aient été portées devant le FBI en 2015 – et largement ignorées – les enquêteurs ont déclaré qu’Abbott avait cherché un emploi auprès du Comité olympique américain.

Abbott, a découvert l’inspecteur général, a discuté d’un emploi potentiel avec le comité pendant qu’il pesait les allégations contre Nassar et a ensuite fait de fausses déclarations au sujet de ces conversations à deux reprises lorsqu’il a été interrogé par les enquêteurs.

« L’étendue de son comportement alors qu’il cherchait un emploi (au sein du comité olympique) est particulièrement troublante, tout comme la conclusion selon laquelle il a fait de fausses déclarations à l’OIG », a déclaré le FBI. « En termes simples, le comportement décrit dans le rapport n’est pas représentatif du FBI ou de nos dizaines de milliers de retraités et d’employés actuels. »

Dans une déclaration distincte après la publication du rapport, le FBI a fait écho aux conclusions de l’inspecteur général, affirmant que la conduite « n’aurait pas dû se produire ».

« Le FBI ne perdra jamais de vue les dommages causés par les abus de Nassar. Les actions et les inactions de certains employés du FBI décrites dans le rapport sont inexcusables et un discrédit pour cette organisation. Le FBI a pris des mesures positives pour garantir et a confirmé que les responsables car l’inconduite et l’abus de confiance ne fonctionnent plus avec le FBI. »

Changements aux politiques sur les agressions sexuelles

Tout en reconnaissant les échecs graves et l’inconduite de ses agents supérieurs, le bureau a déclaré que le directeur du FBI, Chris Wray, avait lancé un examen qui clarifiera les exigences pour documenter et conserver les plaintes concernant les abus sexuels et les agressions sexuelles.

La politique du FBI sera également modifiée pour exiger des contrôles de statut de 30 jours sur les plaintes impliquant des abus et des agressions sexuelles afin de déterminer si une enquête plus approfondie est justifiée. Wray a également ordonné une formation supplémentaire pour traiter ces victimes, en particulier les enfants.

« Nous ne perdons pas de vue les victimes qui ont subi des abus et des mauvais traitements en raison d’occasions potentielles manquées de perturber le comportement criminel ultérieur du Nassar désormais condamné en 2015 et 2016″, a déclaré le FBI. « La conduite et les faits contenus dans le rapport sont épouvantables, et nous apprécions vos efforts continus pour l’examiner et recommander de nouvelles améliorations et garanties. »

Le rapport était la réprimande la plus cinglante de l’inspecteur général contre le travail du FBI depuis 2019, lorsque les enquêteurs ont découvert que les demandes de surveillance d’un ancien conseiller de campagne de Trump étaient truffées d’erreurs.