L’enquête de l’AMA révèle 12 Indiens testés positifs et 97 informations sur la localisation de 70 athlètes

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a ouvert mardi une enquête sur 12 tests positifs (résultats d’analyse anormaux) et 97 échecs de localisation de 70 athlètes d’athlètes indiens, selon un rapport. L’Agence nationale antidopage de l’Inde (NADA) n’a pas signalé les conclusions défavorables et fait l’objet d’une enquête pour la même chose.

« Ceux-ci sont désormais soumis à des processus de gestion des résultats, le cas échéant », a déclaré l’AMA mardi.

L’AMA n’a pas divulgué les noms des athlètes faisant l’objet d’une enquête, « afin de protéger leur droit à la vie privée, conformément aux termes du Standard international pour la protection de la vie privée et des informations personnelles ».

L’enquête de l’AMA fait suite à l’enquête sur les contrôles de la NADA non conformes au Code mondial antidopage (Code) et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes (ISTI).

« L’enquête de longue haleine de l’AMA I&I (renseignements et enquêtes), connue sous le nom d' » Opération Carrousel « , a été lancée en 2018 et a révélé des preuves que la NADA n’avait pas effectué de tests adéquats sur certains athlètes du groupe de test enregistré (RTP) de la NADA alors que également en omettant de mettre en place une surveillance appropriée des informations sur la localisation des athlètes(1) », a déclaré l’AMA dans le rapport.

«L’enquête a surveillé certains sports et athlètes en Inde et, par conséquent, en coopération avec la NADA, 12 tests positifs (résultats d’analyse anormaux) et 97 échecs de localisation de 70 athlètes ont été identifiés. Ceux-ci sont désormais soumis à des processus de gestion des résultats, le cas échéant », ajoute le rapport.

La NADA ne fera l’objet d’aucune action immédiate après avoir coopéré à l’enquête, après avoir été suspendue par l’AMA en 2019.

« Depuis que » l’Opération Carrousel « a commencé à s’engager ouvertement avec la NADA à la fin de 2022, la NADA a renforcé son programme de tests en améliorant les processus internes et en apportant d’importantes ressources supplémentaires, à la fois humaines et financières », indique le rapport de l’AMA.

« En conséquence, la collecte d’échantillons de sang et les tests hors compétition (urine et sang) ont augmenté. De plus, la NADA a doublé son personnel de collecte d’échantillons, y compris les agents de contrôle antidopage, et a apporté des améliorations significatives à sa gestion des informations de localisation. « L’organisation reçoit une aide extérieure pour développer et renforcer davantage ses programmes antidopage, y compris ses capacités d’enquête et de renseignement. À l’avenir, le groupe de travail sur la conformité de l’AMA continuera de surveiller les activités de la NADA pour s’assurer qu’elle respecte les normes élevées exigées par le Code et toutes les normes internationales connexes », ajoute le rapport.