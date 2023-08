L’enquête de l’ACIA sur la verrue de la pomme de terre est enfin terminée, mais l’interdiction d’exportation des pommes de terre de semence de l’Île-du-Prince-Édouard se poursuit

Près de deux ans après la fermeture du marché américain aux ventes de pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a terminé une enquête déclenchée par la détection de gale verruqueuse dans deux champs de l’Île en 2021.

Au cours de l’enquête, le personnel de l’ACIA a recueilli et analysé près de 50 000 échantillons de sol provenant de champs associés à ces détections du champignon, qui défigure les pommes de terre et réduit considérablement le rendement des cultures, mais n’est pas nocif pour les humains.

Ce processus a conduit à l’identification de la gale verruqueuse dans quatre champs supplémentaires, ce qui, selon les responsables de l’agence, n’était pas inattendu dans des enquêtes de cette ampleur.

« Il reste encore du travail à faire », a déclaré Lynn MacVicar, directrice des opérations de l’Î.-P.-É. auprès de l’ACIA, peu de temps après que l’agence a annoncé que son enquête était terminée.

« Nous travaillons activement avec l’industrie agricole, avec les producteurs et d’autres parties prenantes, sur des choses telles que des mesures de biosécurité améliorées, une traçabilité améliorée – en nous assurant simplement que nous avons tout en place pour inspirer confiance à nos partenaires commerciaux que nous contrôlons le risque avec la verrue de la pomme de terre ici. »

Des pommes de terre de semence tombent du camion et tombent sur un tapis roulant dans une ferme de l’Île-du-Prince-Édouard à l’automne 2019. (Brian McInnis/CBC)

Des contrôles ont été mis en place pour restreindre le mouvement des pommes de terre, des plantes et de la terre de ces champs, dans le but de réduire la propagation de la verrue de la pomme de terre.

Le ministre fédéral de l’Agriculture, Lawrence MacAulay, député de la circonscription de Cardigan à l’Île-du-Prince-Édouard et lui-même ancien producteur de pommes de terre, a publié une déclaration vendredi alors que l’ACIA annonçait que l’enquête était terminée.

« Les deux dernières années ont été difficiles pour nos producteurs, emballeurs, transformateurs et expéditeurs de pommes de terre », a-t-il déclaré en partie.

« J’ai hâte de continuer à travailler en étroite collaboration avec l’industrie de la pomme de terre, le gouvernement provincial, l’ACIA et d’autres partenaires alors que nous travaillons tous en collaboration sur la voie à suivre pour assurer la durabilité à long terme et la croissance économique de notre industrie emblématique de la pomme de terre.

Spores de verrues de la pomme de terre vues au microscope. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a analysé près de 50 000 échantillons au cours de son enquête sur la prévalence de la verrue de la pomme de terre sur l’île. (Agence canadienne d’inspection des aliments)

Les détections ont été un coup dur pour l’industrie

La nouvelle des détections à la fin de 2021 a conduit l’ACIA à interdire la vente des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard sur l’immense marché américain pendant quatre mois. Bien que de nombreux camions soient allés aux banques alimentaires, des centaines de millions de livres de pommes de terre de l’Île ont dû être détruites au cours de l’hiver 2022 car aucun acheteur n’a pu être trouvé.

L’exportation de pommes de terre de table fraîches a finalement repris, en commençant par le territoire américain de Porto Rico.

Cependant, un arrêté ministériel fédéral restreignant l’exportation de pommes de terre de semence de l’Î.-P.-É. demeure en vigueur.

Le PEI Potato Board dit qu’il est optimiste que les négociations pour lever cette ordonnance commenceront dès que possible.

Des sacs de pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard sont déchargés d’un camion de transport sur la colline du Parlement le 8 décembre 2021, alors que le PEI Potato Board a fait pression pour que l’interdiction d’exportation prenne fin. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Vendredi, le ministre provincial de l’Agriculture, Bloyce Thompson, a également publié une déclaration.

« Nous apprécions le travail acharné et l’engagement de l’ACIA et de notre industrie, et avec l’enquête maintenant terminée, nous sommes impatients de travailler avec nos homologues fédéraux et les parties prenantes de l’industrie sur des actions qui soutiendront davantage notre industrie locale de la pomme de terre », indique en partie le communiqué. .

L’ACIA affirme qu’elle continuera de mener des activités de surveillance tout au long de l’automne à l’Î.-P.-É., y compris dans des champs sélectionnés qui n’étaient pas auparavant associés à la verrue de la pomme de terre.