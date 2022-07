L’enquête de la Géorgie sur Trump et les élections de 2020, expliquée

Alors que le comité du Congrès enquêtant sur le 6 janvier a tenu des audiences publiques et que le ministère de la Justice a régulièrement obtenu la condamnation de centaines de ceux qui ont violé le Capitole, un grand jury à Atlanta s’est réuni à huis clos pour se concentrer sur les efforts de l’ancien président Donald Trump. et ses alliés pour annuler la victoire électorale de Joe Biden en Géorgie.

Cette enquête géorgienne s’est intensifiée cet été, se rapprochant du cercle restreint de Trump et posant potentiellement une menace juridique plus claire à Trump que les autres enquêtes sur sa campagne pour annuler l’élection présidentielle de 2020 qui a abouti à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

Voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Comment cette enquête a-t-elle commencé et qui la dirige ?

Le grand jury spécial a été convoqué en mai à la demande de Fani Willis, le procureur du comté de Fulton, qui comprend Atlanta, et elle le dirige. Cela aidera l’enquête en cours lancée par Willis en février 2021 sur la conduite de Trump et de ses alliés au lendemain des élections de 2020.

“Il s’agit d’un grand jury d’enquête, qui est légèrement différent d’un grand jury ordinaire qui entendrait tous les crimes sous le soleil”, Tamar Hallermann, un journaliste de l’Atlanta Journal-Constitution qui s’est concentré sur l’enquête, a déclaré à Vox plus tôt en juillet. «Il se concentre sur ce cas exclusif. L’idée est qu’ils peuvent vraiment devenir des experts et approfondir tout pour annuler les résultats des élections en Géorgie.

Les grands jurys spéciaux sont relativement rares en Géorgie et souvent utilisés dans des enquêtes intensives et de longue durée comme celle-ci sur les efforts visant à annuler l’élection présidentielle en Géorgie.

Willis est un procureur de district pour le premier mandat qui a été élu dans la plus grande juridiction de Géorgie en tant que démocrate en 2020. Elle est procureur de carrière qui était auparavant surtout connue pour avoir poursuivi des éducateurs dans les écoles publiques d’Atlanta pour leur rôle dans un stratagème visant à tricher sur des tests standardisés. Willis a également récemment reçu une attention nationale pour avoir inculpé le rappeur Young Thug pour une série d’accusations liées aux gangs.

Sur quoi enquête le grand jury de Géorgie ?

Le grand jury examine si Donald Trump et ses alliés ont violé la loi de l’État de Géorgie dans leurs efforts pour inverser la perte de l’ancien président en 2020 dans l’État. Ces efforts comprenaient son appel téléphonique notoire le 2 janvier 2021 avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, dans lequel Trump a déclaré qu’il voulait “trouver 11 780 votes”.

Cela englobe également les efforts de la campagne Trump pour créer une liste de faux électeurs en Géorgie afin de transmettre les votes électoraux frauduleux au Congrès pour certification. La semaine dernière, Willis a envoyé une lettre aux 16 faux électeurs de l’État pour les informer qu’ils étaient considérés comme des «cibles» de l’enquête, ce qui signifie qu’ils sont considérés comme des sujets potentiels d’inculpation et pas seulement comme des témoins. Elle les avait déjà cités à comparaître en juin.

Qui le grand jury a-t-il entendu jusqu’à présent ?

En plus d’assigner à comparaître les faux électeurs, le grand jury a demandé le témoignage d’un large éventail de personnalités allant d’un ancien publiciste de Kanye West, qui aurait tenté de faire pression sur un travailleur électoral pour qu’il fasse de fausses déclarations sur la fraude électorale, à Brian Kemp, le gouverneur républicain de l’État, qui a fait l’objet d’une campagne de pression incessante de la part de Trump pour agir en son nom.

Récemment, il a demandé le témoignage de diverses personnalités du cercle restreint de Trump, notamment l’ancien maire de New York Rudy Giuliani et le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham.

“C’est majeur”, a déclaré Hallerman à l’époque. “C’est la première fois que l’AD perce l’orbite intérieure de Donald Trump. Auparavant, elle est restée au niveau de l’État et au niveau local et s’est concentrée sur la Géorgie.

Graham et Giuliani ont tous deux essayé d’éviter de témoigner. Giuliani a reçu l’ordre d’un juge de New York de témoigner en personne en août après qu’il ne s’est pas présenté à une audience du tribunal contestant son assignation à comparaître. Graham est dans une bataille juridique en cours pour savoir s’il peut être contraint de témoigner. En conséquence, il a déclaré lundi qu’il n’avait pas encore reçu d’assignation à comparaître.

Que se passe-t-il s’ils découvrent que Trump ou quelqu’un d’autre a commis un crime ?

Ils peuvent les accuser de ce crime, même s’il s’agit de Donald Trump.

« La Géorgie a une loi qui interdit la sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale [as well as] une loi sur le racket en Géorgie qui est plus large que la loi fédérale sur le racket », a déclaré Hallerman. Cela crée des opportunités pour les procureurs géorgiens de poursuivre des actes d’accusation qui ne seraient pas possibles en vertu des lois fédérales.

En particulier, le tristement célèbre appel téléphonique de Trump à Raffensperger pourrait être considéré comme une sollicitation à commettre une fraude et la loi sur le racket de l’État pourrait largement englober les efforts coordonnés de Trump pour annuler les élections de 2020.

Est-ce plus susceptible d’entraîner des ennuis pour Donald Trump que l’enquête du ministère de la Justice ?

Peut-être parce que Willis, en tant que procureur de district habilité à poursuivre uniquement en vertu des lois de l’État, n’a pas les mêmes limites que les enquêteurs du DOJ en vertu des lois et politiques fédérales.

Elle n’est pas liée par les politiques du MJ concernant la prudence dans la poursuite des enquêtes et des poursuites avant une élection. Elle ne porte pas non plus le même bagage politique que le procureur général Merrick Garland, qui décidera finalement de poursuivre Trump en vertu de la loi fédérale. Garland a été nommé par le président Joe Biden, que Trump pourrait à nouveau affronter en 2024. Willis est un élu local indépendant.

Même si Garland cherche à savoir si Trump a violé la loi fédérale et Willis s’il a violé la loi géorgienne, les deux peuvent toujours poursuivre Trump et d’autres pour les mêmes actions en vertu de la doctrine de la double souveraineté, qui permet aux gouvernements des États et fédéral de poursuivre des poursuites parallèles pour le même acte tant que l’acte est une infraction en vertu de la loi fédérale et de l’État.

Est-ce lié aux travaux du comité du 6 janvier?

Pas techniquement. Les sondes sont entièrement séparées. Mais les événements sur lesquels ils enquêtent sont liés, il y a donc un chevauchement important dans leurs efforts. La campagne de Trump pour inverser le résultat des élections en Géorgie a échoué et, selon le comité, cet échec l’a conduit à un dernier effort pour annuler les élections du 6 janvier 2021.

Les audiences publiques du comité ont présenté de manière disproportionnée des témoins de Géorgie par rapport à d’autres États dans la même situation. Une audience de juin a presque entièrement présenté des témoins de Géorgie, avec Raffensperger et son ancien assistant principal Gabriel Sterling apparaissant sur un panel tandis que deux anciens agents électoraux de l’État, Shaye Moss et Ruby Freeman, ont comparu sur un deuxième panel lors de la même audience.

L’État de Peach a attiré une attention disproportionnée de la part du panel à la fois en raison des nombreuses preuves de malversation – c’est le seul État où il y a des enregistrements téléphoniques de Trump faisant pression sur le haut responsable des élections – et parce que tant de personnalités qui ont résisté aux efforts, comme Raffensperger et Sterling, étaient des républicains qui avaient en fait voté pour Trump.

Les preuves découvertes par le comité et révélées publiquement seront probablement très utiles à Willis pour prouver l’état d’esprit de Trump, et qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il avait en fait perdu les élections de 2020.

L’enquête de Willis a-t-elle rencontré des revers majeurs ?

Oui, il y en a eu une cette semaine qui a créé des obstacles juridiques et a permis de voir plus facilement l’enquête comme une chasse aux sorcières partisane, ce qui pourrait saper sa crédibilité.

Un juge a statué cette semaine que Willis ne pouvait pas poursuivre l’un des 16 faux électeurs de l’État. Dans une décision, un juge du tribunal de comté local a décidé que Willis ne pouvait pas elle-même engager des poursuites pénales contre ou contraindre le sénateur Burt Jones, qui est le candidat républicain au poste de lieutenant-gouverneur à mi-mandat, à témoigner et à fournir des documents. Au lieu de cela, Willis devrait s’en remettre à un groupe extérieur indépendant pour nommer un autre DA pour enquêter sur Jones.

La décision est intervenue après que Willis a organisé une collecte de fonds pour Charlie Bailey, un candidat démocrate au poste de lieutenant-gouverneur, avant son premier second tour, ce qui a créé trop de conflits. Dans la décision disqualifiant Willis, le juge a écrit : « une enquête de cette importance, attirant nécessairement l’attention du public et touchant tant de nerfs politiques dans notre société, ne peut être grevée de doutes légitimes sur les motivations du procureur de district. Le procureur de district n’a pas à être apolitique, mais ses enquêtes oui.

Que se passe-t-il ensuite ?

Le grand jury spécial peut siéger jusqu’à un an en vertu de la loi géorgienne. Cependant, il est peu probable que cela prenne tout ce temps. Cependant, le rapport du grand jury ne deviendra pas une « surprise d’octobre » pour les élections de mi-mandat de cet automne. Un juge a déclaré fin juillet qu’il empêcherait la publication du rapport à l’approche des élections.

Willis a également signalé sa volonté d’appeler Trump devant le grand jury, ce qui déclencherait presque certainement une bataille juridique majeure. Cependant, aucune décision finale concernant le témoignage convaincant de l’ancien président n’a été prise.