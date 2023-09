L’enquête de destitution de Biden donne à la Maison Blanche un combat pour lequel elle est prête

WASHINGTON — La salle de crise de surveillance et d’enquête de la Maison Blanche a finalement remporté mardi la bataille pour laquelle elle s’était armée.

L’annonce du président de la Chambre, Kevin McCarthy, selon laquelle il a ordonné aux comités de la Chambre dirigés par le Parti républicain d’ouvrir une enquête de destitution contre le président Joe Biden était la représaille tant attendue que les collaborateurs de la Maison Blanche attendaient, après que les démocrates de la Chambre ont mis en accusation à deux reprises Donald Trump au cours de son seul mandat.

Depuis que les républicains ont repris la majorité à la Chambre l’année dernière, la Maison Blanche a constitué une équipe d’experts juridiques et de porte-parole pour contrer l’enquête du Congrès lancée contre le président et son fils, Hunter Biden.

Et ces derniers mois, alors que les appels à la destitution se faisaient plus forts à l’extrême droite du Parti républicain, la nouvelle salle de crise de la Maison Blanche a répondu en réfutant publiquement les accusations républicaines et en amplifiant les voix des sceptiques de la destitution au sein du caucus du Parti républicain.

« Les Républicains de la Chambre enquêtent sur le président depuis neuf mois, et ils n’ont trouvé aucune preuve d’acte répréhensible », a déclaré mardi Ian Sams, porte-parole de la Maison Blanche pour la surveillance et les enquêtes, notant que « les propres membres du GOP de McCarthy l’ont dit ». »

À ce jour, les Républicains de la Chambre n’ont pas encore produit la moindre preuve que Biden a personnellement profité des relations commerciales de son fils, ou qu’il a commis d’autres crimes ou délits graves. Mais les partisans de la destitution insistent sur le fait qu’une enquête formelle donnera aux enquêteurs précisément le pouvoir légal dont ils ont besoin pour assigner à comparaître des dossiers de Biden qui pourraient prouver des actes répréhensibles.

Pourtant, la décision de McCarthy de ne pas tenir un vote formel sur l’ouverture d’une enquête et d’en déclarer une, semble à première vue mardi indiquer que les comités ne bénéficieraient pas d’un pouvoir d’enquête plus important en vertu des règles de la Chambre qu’ils n’en ont actuellement.

En l’absence d’une arme fumante, les républicains se sont accrochés au témoignage de Devon Archer, un ancien partenaire commercial de Hunter Biden, qui a déclaré au comité de surveillance de la Chambre que, sur une période de 10 ans, Hunter a mis son père sur haut-parleur tout en parlant à des associés « environ 20″. fois », et que Joe Biden a assisté à deux repas avec Hunter et ses associés.

Archer a également déclaré au comité que Biden n’avait discuté de questions commerciales lors d’aucun des appels et réunions. Néanmoins, le jeune Biden a cherché à dépeindre une « illusion » d’accès au vice-président de l’époque dans le cadre de la « marque » de son entreprise.

Le manque de preuves concrètes n’a pas dissuadé le tribunal de l’opinion publique : A Sondage CNN publié la semaine dernière, une majorité d’Américains, 61 %, pensent que le président était impliqué dans les affaires de son fils alors qu’il était vice-président, bien que seulement 42 % pensent que cette implication était illégale.

McCarthy a subi d’intenses pressions de la part de certains membres d’extrême droite de son caucus pour aller de l’avant avec la destitution, même si d’autres membres préviennent qu’il est trop tôt. Avec sa faible majorité de 222 voix contre 212 à la Chambre, les caprices de chaque membre de son caucus comptent.

La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., a déclaré qu’elle ne voterait sur aucun projet de loi budgétaire nécessaire à moins que la Chambre n’ouvre une enquête de destitution. Le Congrès dispose d’environ douze jours ouvrables pour adopter les 12 projets de loi de crédits et obtenir la signature de Biden avant la fermeture du gouvernement le 30 septembre. Le représentant Matt Gaetz, R-Fl., a menacé de évincer McCarthy de sa présidence si la procédure de destitution n’était pas commencée.

La Maison Blanche a déclaré que céder à leurs exigences montrerait que l’exercice est un « exercice coûteux, illégitime, politiquement motivé et non ancré dans la réalité ».

« Si le président McCarthy ouvre une enquête de destitution simplement pour jeter de la viande rouge à ses membres d’extrême droite les plus extrêmes comme Marjorie Taylor Greene et Matt Gaetz, cela prouvera qu’il ne s’agit que d’un coup politique sans preuves pour attaquer le président sans fondement. ce n’est pas une enquête légitime pour rechercher la vérité », a déclaré Sams dans un communiqué la semaine dernière.

Des audiences de destitution politiquement impopulaires ont déjà nui au parti. Les républicains ont perdu des sièges lors des élections de mi-mandat de 1998 à la suite de la procédure de destitution du président Bill Clinton.

Sams a critiqué mardi la décision de McCarthy de lancer l’enquête de son propre chef après avoir promis de la soumettre à un vote en salle. McCarthy a déclaré en 2019 que la décision de la présidente de l’époque, Nancy Pelosi, d’ouvrir une enquête de destitution contre Trump sans vote au sol la rendait « complètement dépourvue de tout mérite ou légitimité ».

McCarthy n’a pas expliqué pourquoi il avait renoncé à un vote sur la destitution, mais cela suggère qu’il n’a peut-être pas eu le soutien de son caucus pour recueillir les 218 voix nécessaires pour ce faire. Plusieurs membres républicains de la Chambre ont rejeté l’idée d’une destitution ces dernières semaines.

Le représentant Ken Buck, R-Co., membre du Freedom Caucus, a qualifié la situation d’« absurde » dans une interview avec MSNBC.

« Le moment de la destitution est le moment où il existe des preuves liant le président Biden – s’il existe des preuves liant le président Biden à un crime ou un délit grave. Cela n’existe pas pour le moment », a déclaré Buck. « Et c’est vraiment quelque chose que nous pouvons dire, eh bien, en février, nous allons faire cela. C’est basé sur les faits. Vous allez là où les faits vous mènent. »