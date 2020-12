WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – C’était un solitaire socialement anxieux qui a été radicalisé en partie par un contenu extrémiste sur YouTube. Mais même s’il a beaucoup voyagé à l’étranger dans des lieux liés à la violence d’extrême droite; armes amassées, munitions, équipement tactique et stéroïdes non prescrits; et a été soigné dans un hôpital après un accident d’arme à feu dans son salon, il n’a jamais attiré l’attention des autorités néo-zélandaises. Le résultat a été catastrophique. L’héritage laissé par son père – son seul revenu – s’épuisant, Brenton Tarrant, un suprémaciste blanc australien, a mené l’attaque terroriste qu’il avait planifiée pendant deux ans, tuant 51 musulmans dans deux mosquées de Christchurch en mars 2019. Depuis lors, le pays se demande si le massacre, la pire attaque de la Nouvelle-Zélande en temps de paix, aurait pu être évité. Mardi, une réponse officielle est venue: il n’y avait «aucun moyen plausible» que les plans du terroriste aient pu être détectés par les agences gouvernementales néo-zélandaises «sauf par hasard», selon une importante enquête indépendante sur l’attaque. Pourtant, la Commission royale d’enquête – l’enquête de plus haut niveau qui puisse être menée en Nouvelle-Zélande – a conclu que la réglementation laxiste sur les armes à feu avait permis à M. Tarrant d’obtenir un permis d’armes à feu alors qu’il n’aurait pas dû se qualifier, et que les agences de renseignement «fragiles» du pays avait une compréhension limitée des menaces de droite et n’avait pas alloué des ressources suffisantes pour examiner les dangers autres que le terrorisme islamiste.

Un système embourbé dans la bureaucratie et un leadership peu clair était inefficace. Mais les deux commissaires indépendants qui ont mené l’enquête se sont arrêtés avant de dire que l’attention disproportionnée sur les musulmans en tant que source potentielle de violence avait permis l’attaque de M. Tarrant. Au lieu de cela, ont-ils dit, une stratégie antiterroriste plus engagée avec le public – ce que les gouvernements néo-zélandais successifs n’avaient pas réussi à mettre en œuvre – aurait pu provoquer des rapports publics sur le comportement de M. Tarrant avant les attaques. La Nouvelle-Zélande a des limites fermes sur ses agences de renseignement, indique le rapport, de sorte que le gouvernement a hésité à lancer des campagnes publiques contre le terrorisme. L’enquête a consacré nombre de ses recommandations à des idées de défense renforcée et de surveillance accrue – une question susceptible de susciter la controverse en Nouvelle-Zélande libérale. D’autres recommandations – l’enquête a fait 44 – préconisaient des changements à la délivrance des permis d’armes à feu; un plus grand soutien aux familles endeuillées et aux survivants de l’attaque, dont beaucoup ont déclaré à l’enquête qu’ils avaient eu du mal à obtenir l’aide dont ils avaient besoin; des lois sur le discours de haine renforcées; et des politiques pour une meilleure cohésion sociale. La Première ministre Jacinda Ardern, dans des commentaires aux journalistes au Parlement à Wellington avant la publication du rapport mardi, a déclaré que son gouvernement avait provisoirement accepté de mettre en œuvre chaque recommandation. Elle prévoyait également de parler «directement à la direction de YouTube» des révélations du rapport selon lesquelles M. Tarrant avait été davantage radicalisé sur la plate-forme qu’il n’avait été influencé par les coins les plus sombres d’Internet.

« La commission n’a pas conclu que ces problèmes auraient mis fin à l’attaque », a déclaré Mme Ardern dans des remarques qui ont été reprises par d’autres chefs d’agence qui se sont entretenus avec des journalistes. Pourtant, Mme Ardern s’est excusée «au nom du gouvernement» pour les manquements des agences de renseignement et du système de licence des armes à feu laxiste. Moins d’un mois après les attaques, Mme Ardern a adopté des lois au Parlement interdisant toutes les armes que M. Tarrant avait utilisées. Le massacre d’il y a 21 mois a provoqué une vague nationale de chagrin et d’amour, propulsant la Nouvelle-Zélande et Mme Ardern, qui a été louée pour sa compassion, sur la scène mondiale. Cela a également provoqué un bilan des effets de la radicalisation d’extrême droite en ligne: M. Tarrant a diffusé une vidéo de son attaque en direct sur Facebook et publié un manifeste raciste imprégné de mèmes de trolling et d’extrême droite. En mars de cette année, le terroriste a brusquement plaidé coupable de toutes les accusations auxquelles il était confronté pour les attaques contre les mosquées Al Noor et Linwood, évitant ainsi un procès prévu. En août, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, la première fois qu’une telle condamnation était prononcée en Nouvelle-Zélande. Son aveu de culpabilité a soulagé les personnes endeuillées par l’attaque et ses survivants. Mais étant donné la masse de preuves accumulées par la police et qui n’ont jamais été diffusées au tribunal, leur consolation a rapidement cédé la place à des questions: sur la façon dont M. Tarrant aurait pu voyager si largement et planifier son attaque à une telle longueur sans être détecté, compte tenu de l’examen minutieux qu’ils disent leurs mosquées avaient reçu par les agences de renseignement. La Commission royale – qui s’est déroulée à huis clos alors qu’elle interrogeait des politiciens, des fonctionnaires, des résidents musulmans et d’autres – a été considérée par certains comme leur dernière chance d’obtenir des réponses. Mais ils étaient inquiets de savoir si le rapport contiendrait les informations qu’ils recherchaient. «En Nouvelle-Zélande, les enquêtes visent à dire au gouvernement ce qui s’est passé afin que le gouvernement puisse y remédier, même lorsque c’est le gouvernement qui fait l’objet de l’enquête», a déclaré Andrew Geddis, professeur de droit à l’Université d’Otago, Dunedin. Contrairement à la commission du 11 septembre sur les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et au Pentagone, a ajouté M. Geddis, l’enquête n’a pas été écrite pour le public néo-zélandais – ni même pour les victimes de l’attaque.