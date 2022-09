PROVO, Utah (AP) – Une enquête menée par l’Université Brigham Young sur des allégations selon lesquelles des fans se seraient livrés à des chahuts raciaux et auraient proféré des insultes racistes à l’encontre d’un joueur de volley-ball de Duke le mois dernier n’a trouvé aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

BYU a publié vendredi les résultats de son enquête sur le match du 26 août, réitérant qu’il ne tolérera aucune conduite menaçant un étudiant-athlète.

L’école a déclaré avoir contacté plus de 50 personnes qui ont assisté à l’événement, y compris le personnel du département des sports et les étudiants-athlètes des deux écoles, la sécurité et la gestion de l’événement et les fans qui étaient dans l’arène. Il a également examiné les enregistrements audio et vidéo et les images brutes du match.

À la suite de l’enquête, l’université a déclaré qu’elle avait levé l’interdiction d’un fan qui a été identifié comme dirigeant des insultes raciales vers Duc de deuxième année Rachel Richardson Pendant le match. Il s’est également excusé auprès du fan pour les difficultés causées par l’interdiction.

La directrice sportive de Duke, Nina King, a publié une déclaration aux côtés de Richardson et du reste de son équipe.

“Les 18 membres de l’équipe de volley-ball de l’Université Duke sont des femmes exceptionnellement fortes qui se représentent elles-mêmes, leurs familles et l’Université Duke avec la plus grande intégrité”, a-t-elle déclaré vendredi après la publication de sa déclaration par BYU. «Nous les soutenons sans équivoque et les défendons, en particulier lorsque leur caractère est remis en question. Duke Athletics croit au respect, à l’égalité et à l’inclusion, et nous ne tolérons pas la haine et les préjugés.

Au lendemain du match du 26 août, le programme de basket-ball féminin de Caroline du Sud a annulé une série aller-retour avec BYU. L’entraîneure des Gamecocks, Dawn Staley, a déclaré qu’elle ne voulait pas mettre ses joueurs dans la situation qu’elle a vécue avec Richardson.

Les Gamecocks devaient commencer la saison à domicile contre BYU le 7 novembre, puis jouer sur le campus de l’Utah pendant la saison 2023-24.

Un message a été laissé vendredi demandant un commentaire de Staley.

BYU a déclaré qu’il restait déterminé à éradiquer le racisme partout où il se trouve. L’école a également déclaré qu’elle comprenait que certains critiqueraient leur enquête comme étant sélective dans son examen.

“Au contraire, nous avons essayé d’être aussi approfondis que possible dans notre enquête, et nous renouvelons notre invitation à toute personne ayant des preuves contraires à nos conclusions de se manifester et de les partager”, a déclaré l’école.

BYU appartient à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, largement connue sous le nom d’Église mormone. Les relations raciales sont l’une des questions les plus sensibles pour une religion qui, jusqu’en 1978, interdisait aux membres noirs de l’église de servir dans le sacerdoce laïc, de partir en mission ou de se marier dans les temples.

La religion basée à Salt Lake City s’est efforcée d’améliorer les relations raciales, notamment en appelant à la suprématie blanche et en lançant une alliance formelle avec la NAACP, mais certains membres de l’église noire et des universitaires disent que des opinions discriminatoires persistent d’une interdiction enracinée dans la croyance que la peau noire était une malédiction.

Le nombre de membres d’églises noires a augmenté mais ne représente toujours qu’une petite partie des 16 millions de membres dans le monde. Pas un ne sert dans les plus hauts niveaux de leadership mondial.

