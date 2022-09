L’enquête de Boris Johnson serait jugée “illégale” par les tribunaux, affirme un avocat principal

Downing Street a publié un avis juridique de l’éminent avocat Lord Pannick, qui a conclu qu’une enquête visant à déterminer si Boris Johnson avait induit le Parlement en erreur était menée par une “procédure injuste” qui serait jugée “illégale” par les tribunaux.

L’avis a été commandé par le Cabinet Office après que les députés ont voté pour une enquête visant à déterminer si les démentis de Johnson concernant les partis enfreignant le verrouillage au n ° 10 équivalaient à un outrage au Parlement.

Lord Pannick, qui a déjà comparu contre le gouvernement, a estimé qu’il était “erroné en principe” que le comité, présidé par Harriet Harman, du Labour, juge non seulement si le Premier ministre avait “sciemment induit en erreur” le Parlement, mais aussi s’il l’a simplement “induit en erreur”.

En raison du privilège parlementaire, les décisions du comité ne peuvent être contestées devant les tribunaux.

Mais Lord Pannick a déclaré: «À notre avis, le comité propose d’adopter une approche des questions de fond qui est erronée en principe à des égards importants, et le comité propose également d’adopter une procédure injuste.

“Mais pour le privilège parlementaire, un tribunal saisi d’un contrôle judiciaire intenté par M. Johnson déclarerait, à notre avis, l’approche adoptée par le comité comme illégale.”

Le document de 22 pages affirmait qu’une conclusion d’outrage exigerait la preuve que le Premier ministre avait intentionnellement induit le Parlement en erreur.

Et il a déclaré qu’il était “injuste” que l’identité des témoins puisse être cachée à M. Johnson et qu’il puisse se voir refuser la possibilité de les contre-interroger.

Le comité a déclaré qu’il suivrait l’interprétation de la haute fonctionnaire de la Chambre des communes Eve Samson, greffière des Journaux, qui a déclaré que l’intention n’était «pas pertinente» pour décider si un outrage a été commis.

Mais Lord Pannick a insisté sur le fait qu’une déclaration inexacte d’un ministre “n’est un outrage que si le ministre savait que la déclaration était fausse et destinée à tromper la Chambre”. Il n’y avait “aucune base pour la nouvelle approche que le comité a adoptée”, a-t-il déclaré.

Mais le ministre du cabinet fantôme travailliste Thangam Debbonaire a accusé le gouvernement de “jouer vite et librement” avec les règles dans le but de sauver M. Johnson d’une découverte humiliante qui pourrait le conduire à être suspendu de la Chambre des communes et même contraint de faire face à une pétition de rappel.

“La Chambre des communes en a débattu en profondeur le 21 avril”, a-t-elle déclaré. « C’était une demande unanime. Personne n’a voté contre.

« Ce gouvernement savait alors quelles étaient les règles. Ils savent quelles sont les règles maintenant.

“C’est comme si, encore une fois, il y avait des gens dans ce courant – j’ai peur de dire futur – le gouvernement conservateur joue vite et librement avec ces règles et ces normes.”

Mme Debbonaire a déclaré qu’il incombait à M. Johnson non seulement d’éviter d’induire sciemment le Parlement en erreur, mais également de corriger les déclarations inexactes le plus tôt possible après s’être rendu compte qu’elles étaient trompeuses.

La porte-parole du cabinet libéral démocrate, Christine Jardine, a exigé de savoir combien d’argent des contribuables avait été dépensé pour obtenir ces conseils.

“Les gens sont fatigués de ces tentatives coûteuses de ce gouvernement pour fabriquer des moyens permettant à Boris Johnson de se soustraire à toutes les conséquences de ses actions”, a déclaré Mme Jardine.

« Le gouvernement doit avouer le prix de cet avis juridique et cesser de s’attendre à ce que les contribuables paient la facture de la sottise conservatrice. Le prochain premier ministre doit permettre à cette enquête de se poursuivre sans être touchée par la chumocratie conservatrice.